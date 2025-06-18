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    macOS Tahoe 26 developer beta nasıl indirilir ve yüklenir?

    Apple, Mac'lere gelecek yenilikleri önceden deneyimlemek isteyenler için ilk geliştirici betasını yayınladı. Peki, macOS 26 developer beta nasıl yüklenir? İşte macOS Tahoe beta yükleme adımları:

    macos 26 developer beta nasıl yüklenir Tam Boyutta Gör
    macOS Tahoe 26, yepyeni Liquid Glass arayüzü sunuyor, Telefon uygulamasını Mac'e getiriyor, eylemlerle büyük Spotlight değişiklikleri, yeni Apple Intelligence özellikleri, yeni Oyunlar uygulaması, Mesajlar'a arka planlar ekliyor, iPhone'dan Canlı Etkinlikler ve çok daha fazlasını getiriyor. Çok sayıda yeni özellik ve görsel yenilemeyle geldiğinden kullanıcılar şimdiden macOS Tahoe’yu deneyimlemek istiyor ve macOS 26 developer nasıl indirilir ve yüklenir merak ediyor.

    macOS 26 beta yüklemeden önce yedeğinizi alın ❗️

    Apple’ın ana Mac’e macOS geliştirici beta güncellemelerinin yüklenmesini önermediğini söylemek gerekiyor. Unutmayın, bu bir beta yazılım; yani yazılımın düzgün çalışmasını engelleyebilecek veya sistemde başka sorunlara yol açabilecek hatalar ve sorunlarla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Apple'ın betayı geliştiricilere erken yayınlamasının nedenlerinden biri, sorunları bildirmeleri ve Apple'ın hataları gidermesine yardımcı olmaları. macOS 26 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce, Mac’inizi Time Machine kullanarak yedeklemenizi öneririz. Yeni tasarımı beğenmez veya yavaşlık hissedersiniz, Time Machine yedeğinden kolaylıkla eski sürüme geri dönebilirsiniz.

    macOS 26 Tahoe developer beta indirme ve yükleme adımları 🔄

    macos 26 dev beta indir yükle Tam Boyutta Gör

    1. Apple Developer sitesinden Apple geliştirici programına katılın (ücretsizdir)
    2. Mac’te Sistem Ayarları’nı açın
    3. Genel - Yazılım Güncelleme ekranına gelin
    4. Beta Güncellemeleri yanındaki bilgi (i) sembolüne tıklayın
    5. Açılır listeden macOS Tahoe 26 Developer Beta’yı seçin
    6. macOS 26’ya güncellemek için Şimdi Yükselt’e tıklayın
    7. Mac’inizin parolasını girin
    8. macOS 26 beta indirilmeye başlayacaktır

    macOS Tahoe geliştirici beta sürümüne erişim basit; Apple hesabınızı Apple Geliştirici programına kaydederek süreci başlatabilirsiniz. macOS 26 betadan macOS 15'e geri dönmek için; beta güncellemelerini kapatıp "tüm içerikleri ve ayarları sil" seçeneğiyle Mac'i sıfırlayın ve macOS kurtarma ekranında (Mac'i kapatıp seçenekler çıkana dek güç tuşuna basılı tutun) Time Machine'den geri yükle seçeneğine tıklayın.

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