macOS Tahoe 26 developer beta nasıl indirilir ve yüklenir?

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Tam Boyutta Gör macOS Tahoe 26, yepyeni Liquid Glass arayüzü sunuyor, Telefon uygulamasını Mac'e getiriyor, eylemlerle büyük Spotlight değişiklikleri, yeni Apple Intelligence özellikleri, yeni Oyunlar uygulaması, Mesajlar'a arka planlar ekliyor, iPhone'dan Canlı Etkinlikler ve çok daha fazlasını getiriyor. Çok sayıda yeni özellik ve görsel yenilemeyle geldiğinden kullanıcılar şimdiden macOS Tahoe’yu deneyimlemek istiyor ve macOS 26 developer nasıl indirilir ve yüklenir merak ediyor.

iOS 26 developer beta çıktı: iOS 26 dev beta nasıl yüklenir? 1 hf. önce eklendi

macOS 26 beta yüklemeden önce yedeğinizi alın ❗️

Apple’ın ana Mac’e macOS geliştirici beta güncellemelerinin yüklenmesini önermediğini söylemek gerekiyor. Unutmayın, bu bir beta yazılım; yani yazılımın düzgün çalışmasını engelleyebilecek veya sistemde başka sorunlara yol açabilecek hatalar ve sorunlarla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Apple'ın betayı geliştiricilere erken yayınlamasının nedenlerinden biri, sorunları bildirmeleri ve Apple'ın hataları gidermesine yardımcı olmaları. macOS 26 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce, Mac’inizi Time Machine kullanarak yedeklemenizi öneririz. Yeni tasarımı beğenmez veya yavaşlık hissedersiniz, Time Machine yedeğinden kolaylıkla eski sürüme geri dönebilirsiniz.

macOS 26 Tahoe developer beta indirme ve yükleme adımları 🔄

Tam Boyutta Gör

Apple Developer sitesinden Apple geliştirici programına katılın (ücretsizdir) Mac’te Sistem Ayarları’nı açın Genel - Yazılım Güncelleme ekranına gelin Beta Güncellemeleri yanındaki bilgi (i) sembolüne tıklayın Açılır listeden macOS Tahoe 26 Developer Beta’yı seçin macOS 26’ya güncellemek için Şimdi Yükselt’e tıklayın Mac’inizin parolasını girin macOS 26 beta indirilmeye başlayacaktır

macOS Tahoe geliştirici beta sürümüne erişim basit; Apple hesabınızı Apple Geliştirici programına kaydederek süreci başlatabilirsiniz. macOS 26 betadan macOS 15'e geri dönmek için; beta güncellemelerini kapatıp "tüm içerikleri ve ayarları sil" seçeneğiyle Mac'i sıfırlayın ve macOS kurtarma ekranında (Mac'i kapatıp seçenekler çıkana dek güç tuşuna basılı tutun) Time Machine'den geri yükle seçeneğine tıklayın.

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macOS 26 developer beta: macOS Tahoe dev beta nasıl yüklenir?

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