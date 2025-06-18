macOS Tahoe 26 developer beta nasıl indirilir ve yüklenir?

macOS 26 beta yüklemeden önce yedeğinizi alın ❗️
Apple’ın ana Mac’e macOS geliştirici beta güncellemelerinin yüklenmesini önermediğini söylemek gerekiyor. Unutmayın, bu bir beta yazılım; yani yazılımın düzgün çalışmasını engelleyebilecek veya sistemde başka sorunlara yol açabilecek hatalar ve sorunlarla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Apple'ın betayı geliştiricilere erken yayınlamasının nedenlerinden biri, sorunları bildirmeleri ve Apple'ın hataları gidermesine yardımcı olmaları. macOS 26 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce, Mac’inizi Time Machine kullanarak yedeklemenizi öneririz. Yeni tasarımı beğenmez veya yavaşlık hissedersiniz, Time Machine yedeğinden kolaylıkla eski sürüme geri dönebilirsiniz.
macOS 26 Tahoe developer beta indirme ve yükleme adımları 🔄
- Apple Developer sitesinden Apple geliştirici programına katılın (ücretsizdir)
- Mac’te Sistem Ayarları’nı açın
- Genel - Yazılım Güncelleme ekranına gelin
- Beta Güncellemeleri yanındaki bilgi (i) sembolüne tıklayın
- Açılır listeden macOS Tahoe 26 Developer Beta’yı seçin
- macOS 26’ya güncellemek için Şimdi Yükselt’e tıklayın
- Mac’inizin parolasını girin
- macOS 26 beta indirilmeye başlayacaktır
macOS Tahoe geliştirici beta sürümüne erişim basit; Apple hesabınızı Apple Geliştirici programına kaydederek süreci başlatabilirsiniz. macOS 26 betadan macOS 15'e geri dönmek için; beta güncellemelerini kapatıp "tüm içerikleri ve ayarları sil" seçeneğiyle Mac'i sıfırlayın ve macOS kurtarma ekranında (Mac'i kapatıp seçenekler çıkana dek güç tuşuna basılı tutun) Time Machine'den geri yükle seçeneğine tıklayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: