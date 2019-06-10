Sisli havalarda İHA'ların gözü MİLSAR ve Atak helikopterine yeni göz MİLDAR hakkında her şey

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Sisli havalarda İHA'ların gözü MİLSAR ve Atak helikopterine yeni göz MİLDAR hakkında her şey
1 hf.
2,6b
2
Savunma Sanayi
250
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
IDEF 2019 fuarında Meteksan standında tanıtılan MİLDAR'ın pal üstü ve gövde altında kullanılabilecek tasarımı ve insansız hava araçları için geliştirilen MİLSAR hakkında merak edilenleri konuştuk
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
bullx
1 hf.
en beğenilen
editörün seçimi
AqRaMa
Mağarada yaşamaya devam kardeş
Yanıtla
+9
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
TümAmiraL
1 hf.
editörün seçimi
Hmmmm heykel açılışı var hemen oy vereyim :)
Yanıtla
+9
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
barthobel
1 hf.
editörün seçimi
Savunma sistemimi ? millimi ? bırakın kardeşim bu işleri bana heykel bulun heykel yokmuu
Yanıtla
+8
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
uykuadam
1 hf.
editörün seçimi
savunma sanayii ile ilgili her haberin altınsa seçim yaklaşıyor diye niye yazılırki?
çekemiyorsan çatla
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Sharparrow
1 hf.
editörün seçimi
Fetöcüleri hdp/pkk lıları, vatan hainlerini, Türkiye düşmanlarını kudurtacak bir haber.. bu habere baktıkça çıldıracak ağzından salyarak fışkırtacak tüm kinini buraya boşalacak ve dönüp dolaşıp şu haberi bile seçimle ilişkilendirecek.. ama o küçük beyinliler bilmiyorlarki bu teknolojilerin geliştirilmesi yıllar sürüyor.. Allah kimseyi beyinsiz yapmasın
Yanıtla
+4
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
barthobel
1 hf.
editörün seçimi
Savunma sistemimi ? millimi ? bırakın kardeşim bu işleri bana heykel bulun heykel yokmuu
Yanıtla
+8
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
TümAmiraL
1 hf.
editörün seçimi
Hmmmm heykel açılışı var hemen oy vereyim :)
Yanıtla
+9
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
teeKin
1 hf.
editörün seçimi
Haber güzel olmakla birlikte daha önce yazdıgım gibi haber açılış introsonda yerli bir savunma ürünümüz olursa daha iyi olur diye düşünüyorum sayın editörüm
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
gun
1 hf.
editörün seçimi
İki tane radar teknolojisi sanırım insansız hava araçları ile beraber dünyada herkes ile yarışabileceğimiz alanlardan birisi de radar sistemleri olsa gerek.
Yanıtla
+5
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
AqRaMa
1 hf.
editörün seçimi
Seçimler yaklaşıyor...
2 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
bullx
1 hf.
editörün seçimi
AqRaMa
Mağarada yaşamaya devam kardeş
Yanıtla
+9
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
stalker(1979)
1 hf.
editörün seçimi
AqRaMa
Hıımmmm radar yapılmış hemen gidip oy vermeliyim :)
Yanıtla
+5
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
3,9b izlenme · 2 hf.
04:41
5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor
1,9b izlenme · 2 gün
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
14,8b izlenme · 3 hf.
10:06
Fiyatına inanmak istemiyorum "Razer Raiju Mobile incelemesi"
5b izlenme · 1 gün
04:50
Kiev'de Ukraynalı Off Road aracını inceledik
11,4b izlenme · 7 ay
15:14
Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU
7,4b izlenme · 1 ay
06:29
AMD Ryzen 3000 APU'lar geliyor | Daha hızlı, daha yetenekli
2,5b izlenme · 4 sa.
yeni video
03:28
Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey
6,4b izlenme · 2 hf.
19:18
Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!!
8,2b izlenme · 1 hf.
05:03
Yerli ağır taarruz helikopteri ATAK 2 hakkında her şey
17,9b izlenme · 3 ay
09:11
STM'nin siber saldırılara karşı koyduğu Siber Füzyon Merkezi ve siber güvenlik hakkında bilinmesi gerekenler
2,9b izlenme · 2 hf.
04:05
Dikey kalkışlı ve paraşütle kargo teslim edebilen İHA'yı Ukrayna'da inceledik
11,8b izlenme · 7 ay
03:51
Drone düşmanı lazer silahını görüntüledik
7,3b izlenme · 2 ay
12:40
Xiaomi Mi 9T ön inceleme: Tüm detaylar
4,9b izlenme · 1 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
9b izlenme · 4 hf.
09:12
Sisli havada bile düşmanı görebilen yerli radarı yerinde inceledik
11,4b izlenme · 1 yıl
07:45
Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik
7,9b izlenme · 3 hf.
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
çekemiyorsan çatla