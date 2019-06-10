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Sisli havalarda İHA'ların gözü MİLSAR ve Atak helikopterine yeni göz MİLDAR hakkında her şey

1 hf.
2,6b
2
Savunma Sanayi
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Samet Yurtsever
Yazar
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IDEF 2019 fuarında Meteksan standında tanıtılan MİLDAR'ın pal üstü ve gövde altında kullanılabilecek tasarımı ve insansız hava araçları için geliştirilen MİLSAR hakkında merak edilenleri konuştuk

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bullx 1 hf. en beğenilen AqRaMa
Mağarada yaşamaya devam kardeş
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TümAmiraL 1 hf.
Hmmmm heykel açılışı var hemen oy vereyim :)
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barthobel 1 hf.
Savunma sistemimi ? millimi ? bırakın kardeşim bu işleri bana heykel bulun heykel yokmuu
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uykuadam 1 hf.
savunma sanayii ile ilgili her haberin altınsa seçim yaklaşıyor diye niye yazılırki?
çekemiyorsan çatla
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Sharparrow 1 hf.
Fetöcüleri hdp/pkk lıları, vatan hainlerini, Türkiye düşmanlarını kudurtacak bir haber.. bu habere baktıkça çıldıracak ağzından salyarak fışkırtacak tüm kinini buraya boşalacak ve dönüp dolaşıp şu haberi bile seçimle ilişkilendirecek.. ama o küçük beyinliler bilmiyorlarki bu teknolojilerin geliştirilmesi yıllar sürüyor.. Allah kimseyi beyinsiz yapmasın
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barthobel 1 hf.
Savunma sistemimi ? millimi ? bırakın kardeşim bu işleri bana heykel bulun heykel yokmuu
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TümAmiraL 1 hf.
Hmmmm heykel açılışı var hemen oy vereyim :)
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teeKin 1 hf.
Haber güzel olmakla birlikte daha önce yazdıgım gibi haber açılış introsonda yerli bir savunma ürünümüz olursa daha iyi olur diye düşünüyorum sayın editörüm
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gun 1 hf.
İki tane radar teknolojisi sanırım insansız hava araçları ile beraber dünyada herkes ile yarışabileceğimiz alanlardan birisi de radar sistemleri olsa gerek.
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AqRaMa 1 hf.
Seçimler yaklaşıyor...
2 Yanıt Yanıtla
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bullx 1 hf. AqRaMa
Mağarada yaşamaya devam kardeş
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stalker(1979) 1 hf. AqRaMa
Hıımmmm radar yapılmış hemen gidip oy vermeliyim :)
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