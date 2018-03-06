Skoda Vision X konsepti Cenevre'de tanıtıldı

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Volkswagen çatısı altındaki Skoda, yeni Vision X konseptinin örtülerini nihayet kapılarını açan 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda kaldırdı. Bir konseptten beklenen tasarıma ve özelliklere sahip olan araç, yeni teknolojileri de beraberinde getiriyor.

Skoda’nın Vision X konsepti aslında önümüzdeki yıl benzer ölçülerle üretim bandına çıkacak bir üretim modelinin sinyallerini veriyor. Çatısı altında bulunduğu Volkswagen Grubundaki Seat Arona ve VW T-Roc ile aynı, MQB platformunu kullanan konseptin yansıttığı model Skoda’nın SUV segmentindeki üçüncü ürünü olacak.

CNG hibrit sistemi kullanıyor

Vision X konseptindeki CNG hibrit sisteminde 1.5 litre dört silindir turbo motor bulunuyor ve ön tekerleklere 130 beygir güç ile 250Nm tork sağlıyor. Bu içten yanmalı motor aynı zamanda iki elektrikli motorla destekleniyor. Bu motorlardan bir tanesi içten yanmalı motorun kayış tahrikli marj jeneratörü olarak görev yaparken diğeri de arka aksta bulunarak 30 beygir güç ve 70Nm tork üretiyor. Vision X’in yola yansıttığı tork 1,000Nm’ye kadar çıkabiliyor.

Standart olarak önden çekişli olan araç ihtiyaç halinde dört tekerden çekişli olarak kullanılabiliyor. Bu sistem seçildiğinde elektrikli motorlar hızlanma veya çekiş gücüne destek oluyor. Araç aynı zamanda sadece arkadan çekişli olarak da kullanılabiliyor ancak sadece 2 kilometre menzile sahip olarak. Vision X sahip olduğu sistem sayesinde 0’dan 100km/s hıza 9.3 saniyede çıkıyor ve maksimum 200km/s hızı görebiliyor.

Vision X’in sisteminde yer alan sıkıştırılmış doğalgaz ise biri arka koltuğun altında diğeri de arka aksta olmak üzere iki tankta bulunuyor. Ancak doğalgaz yalnızca daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda ve çekişin düşük olduğu zamanlarda devreye giriyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/official-pics-skoda-vision-x-cng-hybrid-previews-future