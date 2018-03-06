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Skoda Vision X konsepti Cenevre'de tanıtıldı

Skoda'nın Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Vision X konsepti, CNG sistemi, yeni teknolojileri, sade iç tasarımı ve yeşilin hakimiyeti ile otomobil severlerin beğenisine sunuldu.
1 yıl
3,9b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda Vision X konsepti Cenevre'de tanıtıldı
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Volkswagen çatısı altındaki Skoda, yeni Vision X konseptinin örtülerini nihayet kapılarını açan 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda kaldırdı. Bir konseptten beklenen tasarıma ve özelliklere sahip olan araç, yeni teknolojileri de beraberinde getiriyor.

Skoda’nın Vision X konsepti aslında önümüzdeki yıl benzer ölçülerle üretim bandına çıkacak bir üretim modelinin sinyallerini veriyor. Çatısı altında bulunduğu Volkswagen Grubundaki Seat Arona ve VW T-Roc ile aynı, MQB platformunu kullanan konseptin yansıttığı model Skoda’nın SUV segmentindeki üçüncü ürünü olacak.

CNG hibrit sistemi kullanıyor 

Vision X konseptindeki CNG hibrit sisteminde 1.5 litre dört silindir turbo motor bulunuyor ve ön tekerleklere 130 beygir güç ile 250Nm tork sağlıyor. Bu içten yanmalı motor aynı zamanda iki elektrikli motorla destekleniyor. Bu motorlardan bir tanesi içten yanmalı motorun kayış tahrikli marj jeneratörü olarak görev yaparken diğeri de arka aksta bulunarak 30 beygir güç ve 70Nm tork üretiyor. Vision X’in yola yansıttığı tork 1,000Nm’ye kadar çıkabiliyor.

Standart olarak önden çekişli olan araç ihtiyaç halinde dört tekerden çekişli olarak kullanılabiliyor. Bu sistem seçildiğinde elektrikli motorlar hızlanma veya çekiş gücüne destek oluyor. Araç aynı zamanda sadece arkadan çekişli olarak da kullanılabiliyor ancak sadece 2 kilometre menzile sahip olarak. Vision X sahip olduğu sistem sayesinde 0’dan 100km/s hıza 9.3 saniyede çıkıyor ve maksimum 200km/s hızı görebiliyor.

Vision X’in sisteminde yer alan sıkıştırılmış doğalgaz ise biri arka koltuğun altında diğeri de arka aksta olmak üzere iki tankta bulunuyor. Ancak doğalgaz yalnızca daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda ve çekişin düşük olduğu zamanlarda devreye giriyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/official-pics-skoda-vision-x-cng-hybrid-previews-future Yorum Yaz
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abiodum 1 yıl
başıma bir şey gelmeyecekse şekil olarak beğendim aracı. konsolu da göze hoş geliyor bence. donanım açısından skoda genelde vag grubunda en cömert marka oluyor. Ufak tefek beğenilmeyecek yerleri olabilir ama asıl önemli olan ülkemize ne kadar kısılarak getirileceği
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hakankaran 1 yıl
Pismis kelleye benzemis..
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axesis 1 yıl
şekil güzel düşünce güzel de kimbilir ne zaman gelir .. yapılacakta satılacakta gelecekte .. ama harbi güzel düşünce elektrikli arabadan mantıklı
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zolzauza 1 yıl
Bu vag grubu iyice sıvadı :)
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Fenomenon 1 yıl
2km'den sonra yürüyerek gidicez herhalde :D
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rash.87 1 yıl
Konseptmis bi sağına soluna bak VAG grubu.Peugeot Citroen Mazdadan örnek al biraz. Direksiyon zaten direk ofsayt. Rezillik başka bişi değil.
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RelaxedGuy 1 yıl
2 km menzil ne ya. Bakkala ekmek almaya gidenler için masraf olmasın diye mi tasarlanmış yoksa?
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zibidi gonzales 1 yıl
direksiyon
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Muguroz 1 yıl
"Ancak doğalgaz yalnızca daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda ve çekişin düşük olduğu zamanlarda devreye giriyor."
Aracin motorunu anlamadim, 1.5 litre benzinli (veya dizel??) motoru var da ihtiyac halinde mi dogal gaz ve elektrik motoru devreye giriyor? Ne sacma bi sistem olmus at benzini komple araci CNG'li cikar?!? Ya da büyük bi elektrik motoru ve ortalama bi batarya koy (100-150 km menzi sunan) koy dogal gaz motorunu range extender (menzil artirici) olarak kullan (bkn. Opel Ampera). Hic yakismamis. Bir de haberde "Bir konseptten beklenen tasarıma ve özelliklere sahip olan araç, yeni teknolojileri de beraberinde getiriyor." denilmis. Bu mu innovasyon? Arabanin icini ekranla kapla olsun sana konsept arac, sundugu yenilik?? 2 km elektrikli menzil hic komik olmayan bi saka olmus.
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