SkyShield uçakları füze saldırısından koruyacak





Son dönemde havacılık sistemleri konusunda yaşanan önemli teknolojik gelişmelere bir yenisi daha eklendi. SkyShield adlı sistem uçakları füze saldırılarından korumayı hedefliyor.





İsrailli Elbit Systems tarafından geliştirilen SkyShield adlı sistem bir MUSIC (Çoklu Spektral Kızılötesi Karşı Tedbir) cihazı barındırıyor ve bu cihaz hava aracının gövdesine monte ediliyor.





Bir lazer ve termal kamera barındıran cihaz, kamerası ile bir saldırı tespit ettiği anda uçağın yönünü değiştiriyor ve gelen füze ile karşı karşıya kalıyor. Bu andan itibaren lazer devreye giriyor ve füzeyi manipüle ederek farklı bir yöne gitmesini sağlıyor. Böylece tehdit savuşturuluyor ve füze uzak bir bölgede patlıyor.





Projenin test aşamaları devam ediyor. SkyShield nihai aşamaya geldiğinde tüm İsrail sivil havacılık uçaklarında kullanılmaya başlayacak. Ancak kesin bir zaman şimdilik verilmiyor.

http://www.washingtontimes.com/news/2014/feb/26/israel-sky-shield-anti-missile-laser-system-commer/