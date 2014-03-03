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SkyShield uçakları füze saldırısından koruyacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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SkyShield uçakları füze saldırısından koruyacak

Son dönemde havacılık sistemleri konusunda yaşanan önemli teknolojik gelişmelere bir yenisi daha eklendi. SkyShield adlı sistem uçakları füze saldırılarından korumayı hedefliyor.

İsrailli Elbit Systems tarafından geliştirilen SkyShield adlı sistem bir MUSIC (Çoklu Spektral Kızılötesi Karşı Tedbir) cihazı barındırıyor ve bu cihaz hava aracının gövdesine monte ediliyor. 

Bir lazer ve termal kamera barındıran cihaz, kamerası ile bir saldırı tespit ettiği anda uçağın yönünü değiştiriyor ve gelen füze ile karşı karşıya kalıyor. Bu andan itibaren lazer devreye giriyor ve füzeyi manipüle ederek farklı bir yöne gitmesini sağlıyor. Böylece tehdit savuşturuluyor ve füze uzak bir bölgede patlıyor. 

Projenin test aşamaları devam ediyor. SkyShield nihai aşamaya geldiğinde tüm İsrail sivil havacılık uçaklarında kullanılmaya başlayacak. Ancak kesin bir zaman şimdilik verilmiyor.  

http://www.washingtontimes.com/news/2014/feb/26/israel-sky-shield-anti-missile-laser-system-commer/ Yorum Yaz
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Trust Me 5 yıl en beğenilen
Uçak haberi bile yapıyorsunuz ama halen ses kartlarından bihabersiniz.
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Atmosfx 5 yıl Trust Me
Trust Me

Uçak haberi bile yapıyorsunuz ama halen ses kartlarından bihabersiniz.

Bu kardeşimiz için artık bi ses kartı haberi yapın yahu ..
Trust MeUçak haberi bile yapıyorsunuz ama halen ses kartlarından bihabersiniz.Bu kardeşimiz için artık bi ses kartı hab...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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med_cezir91 5 yıl
Hayır makine mühendisliği öğrencisiyim programlama konusunda da biraz bilgim var konuya vakıf birisi değilim aslında zaten bilemicem kelimesi ve :D simgesi de bunu betimleme mahiyetinde.

Sonuç olarak yazdığım yorumda üst seviye bir bilgiye sahip olmadığım ve amacımın geliştirilen sistemin küresel çapta tüm füzelerin yazılımlarını yada navigasyon sistemlerini manipüle edebilcek kabileytte olup olmadığını diğer okuyucların aklına bir soru işareti olarak koymak olduğu açık iken siz bunu anladmadınız mı ?
Hayır makine mühendisliği öğrencisiyim programlama konusunda da biraz bilgim var konuya vakıf birisi değilim aslında zaten bilemicem kelimesi ve :D simgesi de ...
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Kuheylan12 5 yıl
Ekrem bey tamam anladık böyle askeri haberleri yapmayı seviyorsunuz ancak biraz da kendi sistemlerimizin haberlerini yapın lütfen.

Awacs uçağımızın 2 tanıtım filmi.






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Kuheylan12 5 yıl
Haber ayrıntıdan yoksun olduğu için yanlış bir anlatım olmuş. Bu sistem hedef aldığı füzeyi ısıyla eritmiyor. Sizin bahsettiğiniz sistem Amerikalılar tarafından üretilen bir sistem.

Sistem üzerine gelen IIR başlıklı bir füzenin gözünü kör ediyor ve hedefi göremeyen füze de yön değiştiriyor. Buna benzer bir sistemi Fransızlar'da yapmaya çalışıyor.


Bu da sistemin nasıl çalıştığını gösteren bir görüntü.




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aspirin_00 5 yıl
adam füze değil mermi atarsa ne olacak uçak savar misali :D:D
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cceviz 5 yıl
başlıkta SkyShield den sonra virgül olmalıydı.
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haqy 5 yıl
Buna benzer bir haberi 5-6 yıl önce bir yerlerde okumuştum. Uçakların burun kısmına yerleştirilen lazer ile füzeler imha edilirdu.
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med_cezir91 5 yıl
Kendi sattıkları füzelere karşı işe yarar da çin rus füzelerini bilemicem :D
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Breitling For Bentley 5 yıl med_cezir91
med_cezir91
Kendi sattıkları füzelere karşı işe yarar da çin rus füzelerini bilemicem :D

Roket bilimcisisiniz galiba? Ya da radarların yazılımları sizin elinizden çıkıyor? Neye dayanıpta böyle bir yorum yapıyorsunuz anlamak güç.
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keskin53 5 yıl
arasıra boyle haberler araya serpiştirmeniz iyi oluyo
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Trust Me 5 yıl en beğenilen
Uçak haberi bile yapıyorsunuz ama halen ses kartlarından bihabersiniz.
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Atmosfx 5 yıl Trust Me
Trust Me

Uçak haberi bile yapıyorsunuz ama halen ses kartlarından bihabersiniz.

Bu kardeşimiz için artık bi ses kartı haberi yapın yahu ..
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