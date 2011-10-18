Skylanders: Spyro's Adventure ile Spyro figürleri oyuna dahil edilebiliyor

Hollywood filmlerini aratmayacak bütçelere sahip video oyunları segmenti zaman zaman tüketicinin ilgisini çekecek farklı stratejilere de ev sahipliği yapıyor.





Video oyunları segmentinde başarılı bir grafik izleyen Activision özellikle genç ve çocuk oyunculara yönelik olarak hazırladığı Skylanders: Spyro's Adventure yapımının tanıtımını yaptı.





Activision tarafından ilk gerçek çapraz platform oyunu olarak adlandırılan yapımın kutusu içerisinde bir portal cihazı ve oyundaki kahramanların 3 adet aksiyon figürü bulunuyor. 70$ fiyat etiketine sahip kutu Wii, Xbox 360, PS3, Nintendo 3DS ve iOS platformlarına hitap ediyor.





Aksiyon figürleri bir RFID etiketine sahip. Bu sayede oyunla ilgili verileri taşıyabiliyorlar. Portal cihazı da oyun cihazınıza bağlanarak oyun ile etkileşiminizi sağlıyor.





Portal cihazına okuttuğunuz figürünüz oyuna dahil oluyor ve oynamaya başlıyorsunuz. Oyun seviyeniz ve başarılarınız yine RFID etiketi ile figürünüz üzerine kaydediliyor. Oyunu aşmada sıkıntı yaşayan arkadaşlarınız seviye ilerlemiş figürünüzü kendi portalına okutarak sizin kaldığınız yerden de devam edebiliyor. Ekstra figür isteyenler ise 8$ daha ödeyerek sahip olabiliyor.





Activision bu pazarlama yönteminin ileride daha büyük yatırım alanları oluşturacağına inanıyor.