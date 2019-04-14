Skynet geliyor mu, robotlar yerimizi alacak mı ?

Skynet geliyor mu, robotlar bilinç kazanabilir mi ve yakın zamanda insanların mesleklerini ellerinden alabilir mi? Merak edilenleri robotik dünyasının lidelerinden Rodyney Brooks ile konuştuk.

Robotik alanında dünyanın en saygın isimleri arasında yer alan Rodney Brookds, Turkcell Teknoloji Zirvesi için İstanbul'a geldi. Alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak gösterilen Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de emeritus profesör olan aynı zamanda iRobot şirketini kuran Brooks'a robotların geleceğini sorduk.

- Robotların insanların yerini alabilir mi ?

- Skynet geliyor mu ?

- Robotlar bilinç kazanabilir mi ?

- 5G ve IoT'nin robotik alanındaki etkileri

- Robotik alanında öğrencilere tavsiyeler