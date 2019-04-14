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Skynet geliyor mu, robotlar yerimizi alacak mı ?

1 ay
3,6b
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Skynet geliyor mu, robotlar bilinç kazanabilir mi ve yakın zamanda insanların mesleklerini ellerinden alabilir mi? Merak edilenleri robotik dünyasının lidelerinden Rodyney Brooks ile konuştuk.
Robotik alanında dünyanın en saygın isimleri arasında yer alan Rodney Brookds, Turkcell Teknoloji Zirvesi için İstanbul'a geldi. Alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak gösterilen Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de emeritus profesör olan aynı zamanda iRobot şirketini kuran Brooks'a robotların geleceğini sorduk.
- Robotların insanların yerini alabilir mi ?
- Skynet geliyor mu ?
- Robotlar bilinç kazanabilir mi ?
- 5G ve IoT'nin robotik alanındaki etkileri
- Robotik alanında öğrencilere tavsiyeler 

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nefendim 1 ay en beğenilen
Turkcell: valla skynet çekmiş fazladan iade de etmiyor, en iyisi unut gitsin
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nefendim 1 ay
Erdi abiden daha iyi İngilizce beklerdim:)
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Dersmail53 1 ay
Erdi abi işini iyi yapıyorsun... Teşekkürler... Sayende doğrudan bilgiye ulaşıyoruz
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susesa 1 ay
Bu adamın görüşünü mü alacağız yoksa ilon maskınkini mi? O da, yapay zekanın gelişmesiyle teknolojik ilerleme ivmesi her geçen yıl artacak diyor
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nefendim 1 ay en beğenilen
Turkcell: valla skynet çekmiş fazladan iade de etmiyor, en iyisi unut gitsin
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Tugrul_512bit 1 ay
Skynet gibi olmasa da Matrix gibi olabilir. Gayet uygun. Simülasyonu severiz.
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