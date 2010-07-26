Smartmedia HD Vision medya oynatıcı inceleme masamızda

Medya oynatıcı üreticilerinden Smartmedia'nın yeni medya oynatıcısı HD Vision'ı sizler için inceleme masamıza aldık. Smartmedia HD Vision'ın teknik özelliklerine geçmeden önce kutu içeriği hakkında bazı bilgiler verelim.
Smartmedia, HD Vision adını verdiği medya oynatıcısında kutu içeriğini zengin tutmuş zira HD Vision'ın kutusundan altın uçlu HDMI kablosu, kablosuz ağ ve veri aktarımı için harici kablosuz ağ adaptörü (802.11 b/g ), uzaktan kumanda ve kompozit kablo gibi bileşenler çıkıyor. Smartmedia HD Vision, kutu içeriği ile çeşitli kullanıcılarını hedef kitle olarak belirlemiş olarak görünüyor.
Kutu içeriğinden sonra HD Vision'ın kullancılara sunduğu özelliklere değinmek gerekiyor. Öncelik Smartmedia HD Vision, adından da anlaşılacağı üzere Full HD video oynatabilen bir meyda oynatıcı olarak dikkat çekiyor. Smartmedia HD Vision, mkv, avi, wmv, dat, flv gibi video formatlarını destekliyor. HDMI ve kompozit gibi video çıkışları ve HDMI, optik ve stereo gibi ses çıkışları yer alıyor. Smartmedia HD Vision, sahip olduğu 2 adet USB girişi, MS-SD-MMC kart girişleri ile depolama birimlerindeki içerikleri oynatabilirken, WiFi ve ethernet seçenekleri ile uzaktan erişim sayesinde multimedya aktarımı yapabiliyor.
Smartmedia HD Vision, kullanıcılara Türkçe dil destekli bir arayüz sunuyor. Kullanıcı dostu olarak nitelendirilebilecek arayüze yer verilmiş. Sahip olduğu altyazı ve ses seçenekleri sayesinde kullanıcılar oynattıkları medyalara gömülü olan alternatif ses ve altyazı seçeneklerine kolayca erişim sağlayabilecek. Sonuç olarak Smartmedia HD Vision, gerek LCD gerekse tüplü televizyonlara sahip olan kullanıcılar için gerekli ekipmanları sahip kutu içeriği ve kolay kullanım şekli ile tercih edilebilir bir medya oynatıcı olma özelliğine sahip bir ürün olarak görünüyor. Smartmedia'nın HD Vision'ın dikkat çeken tek olumsuz özelliği ise ısınma sorunu olarak nitelendirilebilir. Yaptığımız sıcaklık testi sonucunda HD Vision'ın 55 derece sıcaklığa ulaştığını gördük. Smartmedia HD Vision'ı kullanırken dikkat edilmesi gereken bir konu olarak görülmesinde fayda var.
Smartmedia HD Vision'ın arayüzünü görmek için videoyu izleyebilirsiniz
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1. si MKV uzantılı dosyaların bazılarının görüntülerini açmıyor. Sadece sesiyle yetiniyor
2.si muazzam ısılar oluşturuyor. Evde çocuk olanlar için tehlikeli olabilecek kadar.
Şu aralarda ise artık kesilmeler başladı, ağız tadıyla tek film izleyemez olduk. 15 20 dk da bir kapanıyor.
Bir de yazılım güncelle diye bir olayı yok. Aldığınız yazılım devam etmek zorundasınız....
ısınıyor biraz ama çalışmasını kesinlikle etkilemiyor. Açmadığı format yok. Fiyat performans olarak kaçırılmaması gereken bir ürün. Çok aşırı pratik. Herzaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Çok hafif ve kullanışlı. Kutu içeriği ile de ihya oluyorsunuz.
Çok memnunum kesinlikle herkeze tavsiye ederim. Hiç takılma olmadan ham blueray oynatıyor saatlerde. Görüntü kaliteside inanılmaz güzel. Bu benim 3. MKV oynatan player ım. En çok bunu beğendim. Değiştirme gereği duymuyorum.
İlgilenenler aşağıdaki başlığa bakabilir.
forum.donanimhaber.com/...
bende smartmedia HDvision aldım. bahsedildiği gibi tüm formatlarda desteği var, etherneti ile bir çok şeyi kullanıyorum bittorrent ve yerel ağ gibi. ısınmasından hiç sıkıntım yok, bende 25GB lık avatar bluray ini izledi. 1 defa bile donmadı. gayet memnunum, tavsiye ederim...