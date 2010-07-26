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Smartmedia HD Vision medya oynatıcı inceleme masamızda

Smartmedia'nın Full HD destekli medya oynatıcısı HD Vision'ı sizler için inceledik
8 yıl
14,5b
1
22
Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Medya oynatıcı üreticilerinden Smartmedia'nın yeni medya oynatıcısı HD Vision'ı sizler için inceleme masamıza aldık. Smartmedia HD Vision'ın teknik özelliklerine geçmeden önce kutu içeriği hakkında bazı bilgiler verelim.

Smartmedia HD Vision medya oynatıcı inceleme masamızda
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Smartmedia, HD Vision adını verdiği medya oynatıcısında kutu içeriğini zengin tutmuş zira HD Vision'ın kutusundan altın uçlu HDMI kablosu, kablosuz ağ ve veri aktarımı için harici kablosuz ağ adaptörü (802.11 b/g ), uzaktan kumanda ve kompozit kablo gibi bileşenler çıkıyor. Smartmedia HD Vision, kutu içeriği ile çeşitli kullanıcılarını hedef kitle olarak belirlemiş olarak görünüyor.

 

Kutu içeriğinden sonra HD Vision'ın kullancılara sunduğu özelliklere değinmek gerekiyor. Öncelik Smartmedia HD Vision, adından da anlaşılacağı üzere Full HD video oynatabilen bir meyda oynatıcı olarak dikkat çekiyor. Smartmedia HD Vision, mkv, avi, wmv, dat, flv gibi video formatlarını destekliyor. HDMI ve kompozit gibi video çıkışları ve HDMI, optik ve stereo gibi ses çıkışları yer alıyor. Smartmedia HD Vision, sahip olduğu 2 adet USB girişi, MS-SD-MMC kart girişleri ile depolama birimlerindeki içerikleri oynatabilirken, WiFi ve ethernet seçenekleri ile uzaktan erişim sayesinde multimedya aktarımı yapabiliyor.

Smartmedia HD Vision, kullanıcılara Türkçe dil destekli bir arayüz sunuyor. Kullanıcı dostu olarak nitelendirilebilecek arayüze yer verilmiş. Sahip olduğu altyazı ve ses seçenekleri sayesinde kullanıcılar oynattıkları medyalara gömülü olan alternatif ses ve altyazı seçeneklerine kolayca erişim sağlayabilecek. Sonuç olarak Smartmedia HD Vision, gerek LCD gerekse tüplü televizyonlara sahip olan kullanıcılar için gerekli ekipmanları sahip kutu içeriği ve kolay kullanım şekli ile tercih edilebilir bir medya oynatıcı olma özelliğine sahip bir ürün olarak görünüyor. Smartmedia'nın HD Vision'ın dikkat çeken tek olumsuz özelliği ise ısınma sorunu olarak nitelendirilebilir. Yaptığımız sıcaklık testi sonucunda HD Vision'ın 55 derece sıcaklığa ulaştığını gördük. Smartmedia HD Vision'ı kullanırken dikkat edilmesi gereken bir konu olarak görülmesinde fayda var.

Smartmedia HD Vision medya oynatıcı inceleme masamızda
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Smartmedia HD Vision'ın arayüzünü görmek için videoyu izleyebilirsiniz


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DH Misafiri 6 yıl
izmirde smart media nın servisinin yerini bilen mesaj atsın
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DH Misafiri 7 yıl
kaç tb ye kadar destekliyor? ben 3 tb lik usb disk taktım görmüyor? ayrıca yazılım güncelleme yapmıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bende yeni aldım cihazı 10 filmden 9 unun altyazısını acmıyor , acaba sorun nedir ne yapmalı ? böyle bi sorunla karsılasan varmı ?
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DH Misafiri 8 yıl
Bu yazılımı ben yukledim ama cihaz cince oldu. kumandayı kullanamıyorum. Cihaz Acılısta bi uyarı veriyo 20 saniye sonra otomatik kapatıp açıyor. Ve Sonra aynı uyarıyla açıp kapamaya devam ediyor. Bu cihazı nasıl resetleyebilirim bilen varmı.Yeni yazılım yüklemek için. Servisin güncelleme hatası desteği yok..Bundan ücret talep ediyor ve bu ücret 150 Dolar..
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Dr.Barış 7 yıl
Arkadaşlar ürünü 2 yılı aşkın süredir kullanıyorum. Bu süre zarfında yaşadığım sorunların bazılarını paylaşayım:
1. si MKV uzantılı dosyaların bazılarının görüntülerini açmıyor. Sadece sesiyle yetiniyor
2.si muazzam ısılar oluşturuyor. Evde çocuk olanlar için tehlikeli olabilecek kadar.
Şu aralarda ise artık kesilmeler başladı, ağız tadıyla tek film izleyemez olduk. 15 20 dk da bir kapanıyor.
Bir de yazılım güncelle diye bir olayı yok. Aldığınız yazılım devam etmek zorundasınız....
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DH Misafiri 8 yıl
Hangi yazılımı yüklediniz. Adresini verebilirmisiniz
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar flac formatını açıyor mu?
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hekimoglu 8 yıl
Arkadaşlar ürünü bende kullanıyorum.
ısınıyor biraz ama çalışmasını kesinlikle etkilemiyor. Açmadığı format yok. Fiyat performans olarak kaçırılmaması gereken bir ürün. Çok aşırı pratik. Herzaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Çok hafif ve kullanışlı. Kutu içeriği ile de ihya oluyorsunuz.
Çok memnunum kesinlikle herkeze tavsiye ederim. Hiç takılma olmadan ham blueray oynatıyor saatlerde. Görüntü kaliteside inanılmaz güzel. Bu benim 3. MKV oynatan player ım. En çok bunu beğendim. Değiştirme gereği duymuyorum.
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xiamen 8 yıl
Evet dark mini mania ile aynı ürün. Ürünün orjinal adı Noontec A6 ürünle ilgili İngilizce bilgi almak isteyenler Noontec A6 diye aratırsa bir iki site çıkıyor. Yazılım desteğini Noontec in kendi sitesinden alabilirsiniz. Yeni firmware i oradan indirip kurdum çok memnunum. Hatta bonus olarak birkaç Çince internet Serviside eklendi. Oradaki yazılımı güvenle deneyebilirsiniz. Türkçenin yanında onlarca dil desteği var. Açmadığı, takıldığı olmadı hiç.
İlgilenenler aşağıdaki başlığa bakabilir.
forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar selam,
bende smartmedia HDvision aldım. bahsedildiği gibi tüm formatlarda desteği var, etherneti ile bir çok şeyi kullanıyorum bittorrent ve yerel ağ gibi. ısınmasından hiç sıkıntım yok, bende 25GB lık avatar bluray ini izledi. 1 defa bile donmadı. gayet memnunum, tavsiye ederim...
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Dr.power 8 yıl
Bittorent ayarları hakkında çok bilgi bulamadım. Nasıl yapılıyor?
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DH Misafiri 8 yıl
özellikleriyle 10 numara bı urun.parasını sonu na kadar hakedıyor.piyasadaki en ucuz ve en donanımlı oynatıcı
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desperadotr 8 yıl
Made China mı üstadlarım. nedersiniz. Herkez Darklı bir yorum yazmış.
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erensifiralti 8 yıl
WD HDTV Live Full HD 1080p media oynatıcı 10gb 1080p filmleri takılarak oynatıyor. Acaba bu ürünü kullananlar bu tür filmlerde sorun yaşıyorlarmı.

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