Snapdragon 710: Orta seviye telefonların yeni işlemcisi

Orta seviye telefonların kaderini değiştirecek yeni nesil Snapragon 710 platformu tanıtıldı. Hem işlemci ve grafik hem de yeni özellik ve üretim teknolojisiyle güncellenen platform, çok daha rekabetçi

Qualcomm'un orta seviye telefonlar için geliştirdiği yeni nesil işlemci modeli Snapdragon 710'un tüm detayları bu videomuzda. Bakalım performans, enerji tüketimi ve yeni özellikler seviyesinde ne gibi yenilikler bizleri bekliyor.