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Snapdragon 710: Orta seviye telefonların yeni işlemcisi

11 ay
14,5b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Orta seviye telefonların kaderini değiştirecek yeni nesil Snapragon 710 platformu tanıtıldı. Hem işlemci ve grafik hem de yeni özellik ve üretim teknolojisiyle güncellenen platform, çok daha rekabetçi
Qualcomm'un orta seviye telefonlar için geliştirdiği yeni nesil işlemci modeli Snapdragon 710'un tüm detayları bu videomuzda. Bakalım performans, enerji tüketimi ve yeni özellikler seviyesinde ne gibi yenilikler bizleri bekliyor. 

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zwanzig 11 ay en beğenilen zdniz
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zwanzig 11 ay kalavar
Profil fotosu ve mesaj ancak bu kadar uyumlu olabilirdi 😀
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XPerience 11 ay
Xiaoöi'nin yeni 8 serisinin SE modelinde bu işlemci olacak ve orta - üst seviyenin en iyi cihazı olacak
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damn2u 11 ay
Xiaomi Mi8 Special Edition sürümünde bu işlemci kullanılmış sızıntılara göre. Yanına iyi bir batarya da koydularsa yeni cihazım olabilir.
Yarın tanıtım da görürüz artık tüm detayları.
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a_y_k_u_t 11 ay
Mi note 4 işlemcisi belli oldu sanırım :)
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Ray Kurzweil 11 ay
Yine işlemci konusunda döktürmüş Erdi Bey. Kulaklarımdan bilgi fışkırıyor şu an.
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kalavar 11 ay
Ya merhaba arkadaslar. Benım s3 mınıye yukluyebılırmıyız bu programı. Orta seviye degıl aslında benım telefon daha ıyı ama bı sorayım dedım ?
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magicrea 11 ay kalavar
cd ilen yükleyebilirsin. ama cd nin uyumlu olması gerek.
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jimhendrix 11 ay kalavar
kalavar
Ya merhaba arkadaslar. Benım s3 mınıye yukluyebılırmıyız bu programı. Orta seviye degıl aslında benım telefon daha ıyı ama bı sorayım dedım ?

S3 mini çıktığı dönemde orta seviye sayılırdı anca.
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zdniz 11 ay
Benim görüşüm fiyatları yukarı tırmandırmak amaçları gibi geldi. 600 serisi dururken neden böle bişey yapsın Qualcomm çakallık peşinde ama açıkcası 3-5 ay sonra fiyatı yarıya inicek bi Andorid cihaza para vermem ben en iyisi Apple abi kim ne desin...
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nigdes 11 ay zdniz
3 4 ay sonra alıyoruz biz de telefonu.
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zwanzig 11 ay zdniz
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