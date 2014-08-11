Snapdragon 810 mercek altında: 64-bit, 8 çekirdek, Adreno 430 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önümüzdeki yıl yeni nesil süper telefonların pek çoğunda karşımıza çıkacak olan Snapdragon 810 işlemcisini mercek altına aldık. 64-bit desteği, 8 çekirdek, Adreno 430 GPU'su ve tasarım seviyesindeki detayları ile Qualcomm'un masaüstü sınıfı olarak gösterilen işlemcisini enine boyuna masaya yatırdık. İyi seyirler...
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Merhaba,
Bu saate kadar ofiste çalışınca, hanımdan fırça yememek adına eve ışınlandım
İyi geceler dilerim.
sağolsun qualcomm tekelliğini kullanıp koskoca seneye çöp soclar ile beleşten taşıdı
texas ins vardı battı
nvidia aptal saçma sapan soclar ile batmaya hevesiyle koşuyordu battı
samsung yıllardır lte entegre edemeyip güzel exynos chipsetleri çöp etti, tüm parasını qualcomma kaptırdı
geriye yine tüm umut çinlilere kaldı
mediatek umarım qualcomm tekelini yıkar, yoksa daha çok çöp set göruruz
Merhaba,
Videoyu izlemediniz sanırım, Snapdragon 810'da Adreno 430 GPU'su vardır.
Snapdragon 805'de, Adreno 420 GPU'su vardır.
Teşekkür ederim.
Sevgiler,