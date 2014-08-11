Snapdragon 810 mercek altında: 64-bit, 8 çekirdek, Adreno 430 ve dahası...

Önümüzdeki yıl yeni nesil süper telefonların pek çoğunda karşımıza çıkacak olan Snapdragon 810 işlemcisini mercek altına aldık. 64-bit desteği, 8 çekirdek, Adreno 430 GPU'su ve tasarım seviyesindeki detayları ile Qualcomm'un masaüstü sınıfı olarak gösterilen işlemcisini enine boyuna masaya yatırdık. İyi seyirler...

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