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Snapdragon 810 mercek altında: 64-bit, 8 çekirdek, Adreno 430 ve dahası...

4 yıl
68,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki yıl yeni nesil süper telefonların pek çoğunda karşımıza çıkacak olan Snapdragon 810 işlemcisini mercek altına aldık. 64-bit desteği, 8 çekirdek, Adreno 430 GPU'su ve tasarım seviyesindeki detayları ile Qualcomm'un masaüstü sınıfı olarak gösterilen işlemcisini enine boyuna masaya yatırdık. İyi seyirler...
 

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fx57 4 yıl en beğenilen technoroom
technoroom

son saniyede Erdi Bey görünmez oldu. 810 u anlattıktan sonra normal heralde

Merhaba,

Bu saate kadar ofiste çalışınca, hanımdan fırça yememek adına eve ışınlandım


İyi geceler dilerim.
technoroomson saniyede Erdi Bey görünmez oldu. 810 u anlattıktan sonra normal heraldeMerhaba,Bu saate kadar...
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3 Yanıt Yanıtla +157
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Rajeesh 4 yıl
sözde daha apple 64bit soc duuyrmadan android tarafına geçen senenin sonlarında ilk 64bit örnekleri gelicekti
sağolsun qualcomm tekelliğini kullanıp koskoca seneye çöp soclar ile beleşten taşıdı


texas ins vardı battı
nvidia aptal saçma sapan soclar ile batmaya hevesiyle koşuyordu battı
samsung yıllardır lte entegre edemeyip güzel exynos chipsetleri çöp etti, tüm parasını qualcomma kaptırdı

geriye yine tüm umut çinlilere kaldı
mediatek umarım qualcomm tekelini yıkar, yoksa daha çok çöp set göruruz
sözde daha apple 64bit soc duuyrmadan android tarafına geçen senenin sonlarında ilk 64bit örnekleri gelicektisağolsun qualcomm tekelliğini kullanıp kosk...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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fx57 4 yıl Drakoid
Mæster

810'da adreno 430 degil 420 vardir...

Merhaba,

Videoyu izlemediniz sanırım, Snapdragon 810'da Adreno 430 GPU'su vardır.

Snapdragon 805'de, Adreno 420 GPU'su vardır.

Teşekkür ederim.

Sevgiler,
Mæster810'da adreno 430 degil 420 vardir...Merhaba,Videoyu izlemediniz sanırım, Snapdragon 810'da Adreno 43...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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1 Avatar
CR7_35 1 yıl
Vay be yorumlara bak herkes fazlasıyla beğenmiş ısı sorunu gündemde bile değil neden haberlerş yok ki.


Edit:Z5 Premium kullanıcısıyım.
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techniquest35 4 yıl
Üretici firmalar qualcomm un sd10 özelliklerine ne kadar uyacaklar açıkçası merak ediyorum şahsen tamam sen yapıyorsun da telefon ureticisininde bu özelliklere taş destek veren birimler ile üretim yapması şart adam gidiyor ddr4 ddr3 koyuyor gibisinden
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seckinkyc 4 yıl
Kimse bunlara nasil pil dayandirirlar diye dusunmuyor mu
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erayozdemir 4 yıl
Yani 6 ay önce tanıtılan ve kullanılan snapdragon 801 ne çabuk eskidi
isim olarak eski ama hala süper hızlı..
Hep pazarlama stratejisi..
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erayozdemir 4 yıl
Snapdragon 801'e overclokla 2.8 GHZ yap al sana Snapdragon 810
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Rocky Balboa® 4 yıl erayozdemir
erayozdemir

Snapdragon 801'e overclokla 2.8 GHZ yap al sana Snapdragon 810


Gpu'ya da overclock yapıcan heralde biri 420 biri 430
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berkanenes 4 yıl
İnceleme için teşekkürler :)
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KaraAy_ 4 yıl
Vooov
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Masquerade89 4 yıl
ekranların full hd kalması gerekirdi
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Psydia 4 yıl
Masaüstü sınıfı işlemci masaüstü sınıfı elektrik tüketir 5000 mah piller de üretilir artık. gelsin tabak gibi telefonlar
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Psydia 4 yıl
Masaüstü sınıfı işlemci masaüstü sınıfı elektrik tüketir 5000 mah piller de üretilir artık. gelsin tabak gibi telefonlar
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