Snapdragon 820'li ilk akıllı telefonu inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği yeni nesil Snapdragon 820 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonu inceledik, dünyada ilk defa detaylı incelemesini hazırladık. Tüm detaylar videomuzda.
Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği Snapdragon 820 işlemcisinin kullanıldığı ilk telefonu inceledik, dünyadaki ilk detaylı videosunu hazırladık. LeTV Le Max Pro isimli yeni telefon hem tasarımı hem de performansıyla heyecan verici, iyi seyirler.
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android ise size selam göndermiş. Kaybınızdan dolayı çok üzüldüklerini ve sizi tekrar kazanabilmek için he rtürlü çalışmaları başlattıklarını iletmişler.