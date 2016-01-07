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Snapdragon 820'li ilk akıllı telefonu inceledik

3 yıl
58,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği yeni nesil Snapdragon 820 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonu inceledik, dünyada ilk defa detaylı incelemesini hazırladık. Tüm detaylar videomuzda.
Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği Snapdragon 820 işlemcisinin kullanıldığı ilk telefonu inceledik, dünyadaki ilk detaylı videosunu hazırladık. LeTV Le Max Pro isimli yeni telefon hem tasarımı hem de performansıyla heyecan verici, iyi seyirler.
 

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kayserili73 3 yıl en beğenilen konsoldede
konsoldede

biktim adroid den iphone baska ,,,,bundan sonra adroid e slm bile vermem

android ise size selam göndermiş. Kaybınızdan dolayı çok üzüldüklerini ve sizi tekrar kazanabilmek için he rtürlü çalışmaları başlattıklarını iletmişler.
konsoldedebiktim adroid den iphone baska ,,,,bundan sonra adroid e slm bile vermemandroid ise size selam göndermiş. Kay...
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Yanıtla +33
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TeufeL-07 3 yıl
Her yeni qualcom serisi işlemci bir öncekinden %40 daha fazla performans sunuyor. Şimdiye kadar masaüstü gpu ları geçmiş olmaları lazımdı. Nekadar çok atıyorlar yahu.
Her yeni qualcom serisi işlemci bir öncekinden %40 daha fazla performans sunuyor. Şimdiye kadar masaüstü gpu ları geçmiş olmaları lazımdı. Nekadar çok atıyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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GoldPunch 3 yıl
6.3 ekrana 3300 mah biraz az gibi geldi. 4000 olsaymış harika olacakmış.
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DH Misafiri 3 yıl
nerden alabiliri telefonu bi bilginiz varmı veya klink atabilirmisiniz
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BoDuR 3 yıl
Letv x800 kullanıcısı olarak belirtmeliyim ki;Yazılım konusunda oldukça hızlı geliştiklerini de belirterek,cihazdan oldukça memnun olduğumu söylemeliyim.Merak edenler olacaktır belirtelim;Snapdragon 810 işlemci bulunuyor kullandığım cihazda ve zerre ısınma sözkonudu değil...

Kişisel manada şunu da eklemeliyim ki;Letv ilk çin menşeili telefon deneyimim,fakat benimi çin milat diyebilirim.Zira aynı donanımları daha akla yatkın fiyatlara edinebileceğimi bizzat deneyimleyerek öğrenmiş oldum.

İnceleme için ayrıca teşekkürler.Geniş çaplı bir LEtv cihaz incelemesi rica ediyoruz.
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subutay3838 3 yıl
Yazilimi gelistiriyorlar.
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subutay3838 3 yıl
Göründüğü gibi çok büyük telefon değil dostum
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*President* 3 yıl
Cihaz fanboyları çıldırtacak derecede güzel fakat yazılım ve multilanguage konusu aşırı derecede düşündürücü.
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ylmzsngl 3 yıl
İnceleme için çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Ancak süre sınırından mıdır bilemiyorum çok hızlı ve aralıksız anlatımlarınız var. Çok kaliteli ancak anlaşılabilirlik açısından daha yavaş anlatım ya da yazı desteği faydalı olabilir. Nacizane tavsiyemdir.
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fthkn 3 yıl
çok abartılı sistemler ama hala eski yazılım ve oyunlar. 64 bite geçemediler bile düzgün. Bu kadar sistem kaynağını ne yapacak alan insan? İnternete mili saniye daha hızlı girebilmek için mi alıyorlar? Bari Windows phone alın da hdmi ile tam masaüstü deneyimi veriyor. Android nereye gidiyor belli değil.
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senersongur 3 yıl
İşlemcinin artık eskisi kadar önemi kalmadı.
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bkaramanb 3 yıl
O değilde bu telefonların boyutu nereye gidiyor ya 6.3 ee sonra 7-8-9 cebimizde notebook taşırız yakında cep telefonu bu cep... Eşşek ölüsü taşımayacağız...eskiden minik telefon sevdası başlamıştı.. Şimdide kiminki daha büyük...
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BabyYourLost 3 yıl
Olmamış bu telefon s7 yi bekleyin
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hattoriy 3 yıl
mate 8 de 6 inç 4000 mah bu ise 6.3 inç 3300 mah bilmem anlatabildim mi
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Gscarbon 3 yıl
Bu telefon ya da phablet Türkiye ye gelsin.2000 TL fiyatı olsada alınır.Snapdragon hatalarından ders çıkarmış ve yine en iyisini yapmış.130 BİN PUAN antutu testi için efsane bence.Cihaz çok şık bence.Merakla ülkemize gelmesini bekliyorum şaundan itibaren
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