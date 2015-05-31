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Solar Impulse pasifik okyanusunu geçeceği uçuşuna başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Solar Impulse pasifik okyanusunu geçeceği uçuşuna başladı
 
Solar Impulse isimli projenin ilk uçağı, dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı olarak lanse edilmiş ve bundan 2 yıl önce ABD'yi baştan suna uçmayı başarmıştı. Bu günlerde projenin ikinci uçağı Solar Impulse 2 dünya turunu tamamlamaya çalışırken sıra önemli bir uçuşa geldi.
Uçuşun 7. ayağını oluşturan pasifik okyanusunu geçişte uçağın yaklaşık beş gün havada kalması planlanıyor. Güneş enerjisinden güç alarak üzerindeki pervaneli elektrik motorları ile uçuşunu gerçekleştiren uçak, kalan tüm etapları başarıyla uçması halinde toplamda 35 bin km yol katederek dünyayı turlayan ilk güneş enerjili uçak ünvanı kazanacak.
Pasifik okyanusu uçuşunun toplamda 120 saat sürmesi beklenirken uçak bu süre içerisinde toplam 8150 km yol katedecek.  120 saatlik uçuş süresince 62 yaşındaki pilot Andre Borschberg'in bir kerede en uzun 20 dakika uyku uyuyabilecek. Gündüzleri uçuş irtifasının 9000 metre olması planlanırken, Solar Impulse 2 geceleri 1500 metreye kadar alçalacak. Uçuş sonunda Hawaii'ye iniş yapacak olan uçak sonrasında 3 mola daha vererek dünya turunu tamamlayacak. 
Hatırlatmak gerekirse Solar Impulse 2'de Boeing 747'den daha geniş (72 metre) kanat açıklığı bulunmasına rağmen tercih edilen karbon fiber gövde malzemesiyle 2,300 kg ağırlığa sahip. Ayrıca üzerinde bulunan elektrikli pervane motorlarını çalıştırmak için gereken enerjiyi ise gövdesinde yer alan 17000 hücre ile güneşten topluyor. Enerji depolama noktasında toplam ağırlığı 633 kg'ı bulan yüksek yoğunluklu lityum polimer bataryalarından yararlanan Solar Impulse 2, bu sayede de gündüz depoladığı enerji ile geceleri de uçuş yapabiliyor.   
Solar Impulse pasifik okyanusunu geçeceği uçuşuna başladı
 

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dmrc1143 4 yıl
duruma bakilirsa pilot 120 saat araliksiz ucacak. hadi uykuyu oyle boyle 20ser dakikadan halletti de diger yemek/icmek ve tuvaletini gidermek gibi ihtiyaclarini nasil karsilayacak acaba? pasifigin uzerinden asagiya.. :))
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halitozbasli 4 yıl
Sanırım agırlık yapmasın diye otopilotta monte etmemişler 20 dakika uyku ile kim okadar saat uçabilirki ?
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manyakurt 4 yıl
5 gunde 20dk uyku... Hayirlisi.
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sahoron 4 yıl
100 dakika gercekten sasirtici 5 gun icin fakat tam olarak nasil 20 dk uyuyacak bilmiyorum. 3-4 gun sonra uyanmasi zor olur.
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brshr 4 yıl
Güneş enerjisi ile çalışan motorların kuvvetleri ağır yükleri kaldırmaya müsait değil ve güneş panellerinin de verimliliği halen daha çok düşük. Bu nedenle şu anki imkanlar ile daha fazlasını yapabilmek mümkün değil. Ayrıca piller de yeteri kadar gelişmiş değil. Bu nedenle uçağın dörtte birlik ağırlığı pillere ait. Türkiye de güneş enerjisi ile çalışan otomobiller üniversiteler tarafından yapılmakta ancak sadece bir kişiyi taşıyabilen konseptler olmaktan ileri gidemiyor.
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muratbkk 4 yıl
5 günde 100 dakika uyuması ,62 yaşında... Ölmezse iyi valla
Proje olarak çok güzel bir proje ,devamı gelir inşallah. Türkiye'den de bir atak bekliyorum artık. Güneş enerjisi kullanılmalı bir şekilde..
1 Yanıt Yanıtla
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doctor_bey 4 yıl muratbkk
muratbkk
5 günde 100 dakika uyuması ,62 yaşında... Ölmezse iyi valla
Proje olarak çok güzel bir proje ,devamı gelir inşallah. Türkiye'den de bir atak bekliyorum artık. Güneş enerjisi kullanılmalı bir şekilde..

Hocam amca alışkındır büyük ihtimalle, tecrübesiz birini uçurmazlar herhalde.

Ayrıca proje beni çok heyecanlandırıyor, umarım sağ salim bitirirler şu turu.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Heyecan verici.
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