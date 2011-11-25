Sony Ericsson Xperia Arc S video inceleme

Sony Ericsson'un şık tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefonu Xperia Arc artık çok daha güçlü. 1.4GHz hızında işlemciye, 4.2-inç boyutunda ekrana ve Exmor R sensörlü 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Xperia Arc S mercek altında. İlerleyen aylarda Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi de alacak olan telefonun tüm detayları bu videomuzda.

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