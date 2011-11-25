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Sony Ericsson Xperia Arc S video inceleme

8 yıl
724,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony Ericsson'un şık tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefonu Xperia Arc artık çok daha güçlü. 1.4GHz hızında işlemciye, 4.2-inç boyutunda ekrana ve Exmor R sensörlü 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Xperia Arc S mercek altında. İlerleyen aylarda Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi de alacak olan telefonun tüm detayları bu videomuzda.
 

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olağan_şüpheli 8 yıl en beğenilen
kız konularına bakıp iç çekiyoz
araba konularına bakıp iç çekiyoz
telefon konularına bakıp iç çekiyoz...

jastin bibere anırarak gülen kader,bir tebessümde bize etsene be
kız konularına bakıp iç çekiyozaraba konularına bakıp iç çekiyoztelefon konularına bakıp iç çekiyoz...jastin bibere anırarak gülen kader...
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onrerol 8 yıl
Sony = Kalite
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar
benim sony ericsson xperia Arc s telefonumda depolama sorunu var googleplay storeden birşey indirmeye calıştıgım zaman cihazda yeterli alan yok diyo sd kart takılı olmasına ragmen boyle yapıyo nerden ayarlıcamı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim şimidi den teşekkür ederim
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Psman 6 yıl
off bu misafirler beni öldürüyor. çift çekirdek işlemci ram süper bi önce kamera kaldı
bu fiyatı çok daha iyi telefonlar alırsınız. miladını doldurdu bu telefon.
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orka55 6 yıl
Arcsden yazıyorum mükemmel
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DH Misafiri 6 yıl

xperia s ön kamera sifresini alabilirmiyim ?
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DH Misafiri 6 yıl
her seyi iyide ön kamarasi yok kimseye tavsiye etmem görüntülü konusamiyon ..her seyi koymuslar ön tarafa kamara koymamislar ...anliyacaginiz görüntülü konusamassiniz karsi tarfi görüyonuz ama o sizi göremiyo
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orka55 6 yıl
Yeni aldim mukemmel telefon batarya sorunu yok
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar ben kullanıyorum cok şahe telefon kullanışlı cok şık oo tefonla herseyi yaparsınız istediginiz programıı dilidiginiz herseyyii indire bilme imkanıda var Adroid 2.3 ve 4'e gücellemesii Camerasıı cok kalitelii cekim süper Hd Panorama cekimde mevcutt :) Hd emay gişide var Gülümse algılama telefonu kendine cevir gül oo seni ceksinn senin bişe yapmana gerek yani :D
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DH Misafiri 6 yıl
Anlatanın türkçesi çok güzel ağzına sağlık.
Android işemcisi 2.3 ve 4'e yükseltilemiyor güncellendiği zaman. Bunun dışında çok şık bir telefon ben çok memnunum 777'ye aldım ve herkese de tavsiye ederim.
1 Yanıt Yanıtla
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Psman 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Anlatanın türkçesi çok güzel ağzına sağlık.
Android işemcisi 2.3 ve 4'e yükseltilemiyor güncellendiği zaman. Bunun dışında çok şık bir telefon ben çok memnunum 777'ye aldım ve herkese de tavsiye ederim.

Android İŞLEMCİ
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DH Misafiri 6 yıl
aldım gitti hızlızl.com da bu telefon 840 tl.
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Guest-C9BF64E75 6 yıl
830 tl 10 taksit aldım şuan.beyaz. çok estetik çok güzel yav
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DH Misafiri 6 yıl
telefon kaç tl bilen var ı
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EliNTeR 6 yıl
Aynı fiyatta bu telefondaki video kalitesine sahpi başka tel var mı?
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