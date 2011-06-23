Sony Ericsson'dan Xperia serisine özel multimedya istasyonu: LiveDock

Sony Ericsson, dün Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde üç yeni cep telefonunun yanısıra Xperia serisine özel LiveDock aksesuarını da tanıttı.

Sony Ericsson'un multimedya istasyonu olarak isimlendirdiği aksesuar 80 x 76 x 41 mm ebatlarında ve 77 gram ağırlığında tasarlanmış. Xperia serisinden Ray, Active, Arc, Pro, Neo, Mini Pro ve Mini'ye destek veren LiveDock ile telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Tabii cihazın yeteneği bununla sınırlı değil. LiveDock ile bağlantı yapıldığında telefonunuz dünya saatlerini de göstern dijital bir çalar saate veya slayt gösterileri yapabilen bir dijital fotoğraf çerçevesine dönüşüyor. Aynı zamanda şehrinizdeki hava sıcaklığını yakından takip edebiliyorsunuz.

