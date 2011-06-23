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Sony Ericsson'dan Xperia serisine özel multimedya istasyonu: LiveDock

7 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson, dün Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde üç yeni cep telefonunun yanısıra Xperia serisine özel LiveDock aksesuarını da tanıttı.
Sony Ericsson'un multimedya istasyonu olarak isimlendirdiği aksesuar 80 x 76 x 41 mm ebatlarında ve 77 gram ağırlığında tasarlanmış. Xperia serisinden Ray, Active, Arc, Pro, Neo, Mini Pro ve Mini'ye destek veren LiveDock ile telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Tabii cihazın yeteneği bununla sınırlı değil. LiveDock ile bağlantı yapıldığında telefonunuz dünya saatlerini de göstern dijital bir çalar saate veya slayt gösterileri yapabilen bir dijital fotoğraf çerçevesine dönüşüyor. Aynı zamanda şehrinizdeki hava sıcaklığını yakından takip edebiliyorsunuz.

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St Batuhan 7 yıl
@sertacarslan
o noktada bu aletin genel uyumluluk adına böyle yapıldıgını varsayabiliriz .)
Ses noktasında ise kücük bir uzatma ile [ama bayagı kısa olmalı ki fazla görsel kirlilik olmasın] sonyericsson.com/... gibi bir ürün tercih edilebilir
Bu arada bir düzeltme olsun ürün neo ile de uyum gösteriyormus da ben hala oraya koyuldugunda hoş olacagını sanmıyorum :(
sonyericsson.com/...
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sertacarslan 7 yıl

St Batuhan

@sertacarslan
o noktada bu aletin genel uyumluluk adına böyle yapıldıgını varsayabiliriz .)

Ses noktasında ise kücük bir uzatma ile [ama bayagı kısa olmalı ki fazla görsel kirlilik olmasın]
sonyericsson.com/... gibi bir ürün tercih edilebilir


Bu arada bir düzeltme olsun ürün neo ile de uyum gösteriyormus da ben hala oraya koyuldugunda hoş olacagını sanmıyorum :(

sonyericsson.com/...


Tamam da, keşke genel uyumluluk adına io portunu dock uyumlu tasarlasalarmış uyumlu olacak tüm telefon modellerinde. Tüm uyumlu telefonlara böylekabloyla bağlanacaksa genel uyumsuzluk olmuş gibi sanki.
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sertacarslan 7 yıl
Yorumlara katılıyorum, ek olarak keşke şu kablo bağlantısı yerine atrix gibi slota uyumlu dock tasarımı olsaydı. Tabi bunun için telefon üretilirken tasarlamak lazım üretilecek çevre birimlerini de, sonradan karar verilince bu kadar oluyor...
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meego 7 yıl
St batuhan a katılıyorum böylesine güzel bir dock ama hoparlör
Streo hoparlör koysa çok süper olurmuş
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St Batuhan 7 yıl
@waspsich
malesef sanmıyorum, neonun arka yapisindan dolayı uyumlu degil galiba ve play icin zaten platform var yapılmış .) ayrıca tr'ye getirme sorunu var se'nin ama belli de olmaz geri dönüsleri .)
Bu arada keske icinde dahili hoparlör falan bulunaydı da tam olaydı bu .p'd eksik bırakmak zorunda degiller :)
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waspsich 7 yıl
Neo ve play e de uygunmudur acaba,bide Türkiye ye gelir mi ki :)
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