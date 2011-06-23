Sony Ericsson'dan Xperia serisine özel multimedya istasyonu: LiveDock

Haber Editörü
Sony Ericsson, dün Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde üç yeni cep telefonunun yanısıra Xperia serisine özel LiveDock aksesuarını da tanıttı.
Sony Ericsson'un multimedya istasyonu olarak isimlendirdiği aksesuar 80 x 76 x 41 mm ebatlarında ve 77 gram ağırlığında tasarlanmış. Xperia serisinden Ray, Active, Arc, Pro, Neo, Mini Pro ve Mini'ye destek veren LiveDock ile telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Tabii cihazın yeteneği bununla sınırlı değil. LiveDock ile bağlantı yapıldığında telefonunuz dünya saatlerini de göstern dijital bir çalar saate veya slayt gösterileri yapabilen bir dijital fotoğraf çerçevesine dönüşüyor. Aynı zamanda şehrinizdeki hava sıcaklığını yakından takip edebiliyorsunuz.
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o noktada bu aletin genel uyumluluk adına böyle yapıldıgını varsayabiliriz .)
Ses noktasında ise kücük bir uzatma ile [ama bayagı kısa olmalı ki fazla görsel kirlilik olmasın] sonyericsson.com/... gibi bir ürün tercih edilebilir
Bu arada bir düzeltme olsun ürün neo ile de uyum gösteriyormus da ben hala oraya koyuldugunda hoş olacagını sanmıyorum :(
sonyericsson.com/...
Tamam da, keşke genel uyumluluk adına io portunu dock uyumlu tasarlasalarmış uyumlu olacak tüm telefon modellerinde. Tüm uyumlu telefonlara böylekabloyla bağlanacaksa genel uyumsuzluk olmuş gibi sanki.
Streo hoparlör koysa çok süper olurmuş
malesef sanmıyorum, neonun arka yapisindan dolayı uyumlu degil galiba ve play icin zaten platform var yapılmış .) ayrıca tr'ye getirme sorunu var se'nin ama belli de olmaz geri dönüsleri .)
Bu arada keske icinde dahili hoparlör falan bulunaydı da tam olaydı bu .p'd eksik bırakmak zorunda degiller :)