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Sony SmarthWatch 2: Yeni nesil su geçirmez akıllı saat

5 yıl
5,5b
1
69
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony SmarthWatch 2: Yeni nesil su geçirmez akıllı saat
Xperia Z Ultra lansmanı ile güne damgasını vuran Sony, giyilebilir teknolojilerin giderek daha fazla popüler olmasını fırat bilerek, akıllı saat momdeli SmartWatch’ın yeni versiyonunu da tanıttı. Tam adı SmartWatch SW2 olan yeni saat, 1.6-inç büyüklüğünde ve 220x176 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. Alüminyum gövdesi ile dikkat çekici bir görünüm sergileyen saat, aynı zamana IP57 sertifikası ile su geçirmezliği de garanti altına alıyor.
Sony SmarthWatch 2: Yeni nesil su geçirmez akıllı saat
Android 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla çalışmak üzere geliştirilen SmartWatch 2, iPhone ya da iPad gibi Apple ürünlerine ise destek vermiyor. Kullanıcıların gelen arama, SMS, email ve bildirimler gibi akıllı telefonlarına düşen mevcut neredeyse tüm güncellemeleri takip edebildiği yeni nesil akıllı saat, 200 farklı uygulama ile birlikte lanse ediliyor. Geliştiricilerin saate özel uygulama yazabilmesi için açık kaynak API’si de yayınlanan cihaz ile çalan müzikleri kontrol edebilmek, NFC ile birlikte gelişmiş kulaklık desteği sayesinde arama kabul etmek ya da sonlandırmak ta SmartWatch 2’nin yetenekleri arasında yer alıyor. 
Standart microUSB arabirimi üzerinden şarj edilebilen SmartWatch 2’nin pil ömrü ise Sony tarafından yapılan açıklamalara göre 4 gün. Farklı renk seçenekleri ile gelecek ayrıca 24mm genişliğindeki diğer saat kayışlarıyla da kullanılabilecek olan SmartWatch 2’nin, okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı içerisinde genel satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa, şu aşamada verilmiş net bir bilgi bulunmuyor. 


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1tiger1 5 yıl en beğenilen
4 gun pil omru nedir yahu?
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fuckulteli 5 yıl
Akıllı telefonlarda 3. seneden sonra güncelleme beklemek hata, bu bir gerçek. Hatta 3 sene bile iyimser oldu sanıyorum.
Ancak telefonların bu süre zarfında Android sürümleri yükselince, bugün aldığımız bu saat 3 sene sonraki Android sürümüyle çalışamayacak duruma düşerse o zaman yazık olur. :/
Akıllı telefonlarda 3. seneden sonra güncelleme beklemek hata, bu bir gerçek. Hatta 3 sene bile iyimser oldu sanıyorum.Ancak telefonların bu süre zarfında...
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onsos1100 5 yıl
Tasarım olarak daha şekil birşey olsa çok daha iyi olurdu. Ancak pil konusunu neden beğenmediniz anlamış değilim . Şarjı 2 hafta giden nokia telefonlardan 1 gün giden akıllı telefonlara geçerken hiç düşünmediniz bile...
Tasarım olarak daha şekil birşey olsa çok daha iyi olurdu. Ancak pil konusunu neden beğenmediniz anlamış değilim . Şarjı 2 hafta giden nokia telefonlardan 1 gü...
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Alman86 5 yıl
4 günlük pil için değmez. :P 2002'de aldığım casio telememo 30 databank saatim hala çalışmakta. Ve pilini en az 1 seneden önce veya daha fazla yetiyor. Ne gerek var akıllı saate pehh :P :))
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xmasx 5 yıl
NFC olmasi guzel ornegin telefon bluetooth baglantisi kopsa , dokundurarak baglanti saglanabilir hernekadar kendiliginden baglanti saglansad. Bluetooth 3 ve 4 te 100mt yakin cekim alani var ve keske bluetooth 4.0 olmus olsaydi. Bu pil teknolojisinden ancak bu kadar anladigim kadariyla. Digerleri de sizi sasirtmayacak emin olabilirsiniz buna . Sirada apple ve samsungun saatleri var ve bunlar kesin. 2014 te saat rekabeti bi hayli kizisacaga beziyor..
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LasciateSperanza 5 yıl
Gercekten 300-400 tl olunursa guzel bir aksesuar olarak alinabilir. Arkadaslar normal saatlerle karistirip pil omrunu begenmiyor da 4 gun bence gayet iyi. 3 gunde bir gece yatarken telefonun yaninda sarj etmek cok mu zor geliyor? Hem goruntusu de sik, normal saat yerine de kullanilabilir. Neyini begenmediniz anlamadim...
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emre350z 5 yıl
şu saati gördükten sonra akıllı saatlere ilgim arttı diyebilirim. zira ilk çıkan smartwatch beni fazla etkilemedi.
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gokha00 5 yıl
Arkadaşlar hepsisony'nin aldığı bilgiye göre akıllı saatin fiyatı smartwatch 1'e yakın olucakmış.En fazla 50-75 tl fark olur diyorlar.Türkiyeye geliş süresi ise 2-3 ay arası olarak belirlenmiş.Benim kafama takılan bir soru var sony'nin sitesinde xperia z ultra, xperia zr ve xperia z ile uyumlu olduğu yazıyor ve bluetooth 3.0'mış.Benim elimde xperia p var ve bluetooth 2.1 ama android 4.0 ve üzeri diyor ama bluetooth uyuşmuyor sizce xperia p ile uyumlu mudur?
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-Ryuzaki- 5 yıl
Saat dışında herşeye benziyor
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emre350z 5 yıl
UçamayanZüperGahraman
Teknode
UçamayanZüperGahraman
Teknode Sonyden beklenecek hareketler bunlar şaşırmadım. 1 sene içinde lider olacağını düşünüyorum. Akıllı telefon Akıllı saat Tablet
Aynen abi el atmadıkları bişey kalmadı Sony Vegas Pro Sony Beat ulan yakında giysi imâlâtına başlarlasa şaşmayın
Beyaz eşyaya falan girseler , mutfak değişimi olduğunda ankastreleri Sony alırdım da yok ne yazık ki :/
Akıllı buzdolabı falan düşünse

arkadaşlar sony multimedia cihazlar üretiyor samsung gibi ağır sanayi üretimi yapmıyor. samsung un dozerinden tekstiline kadar herşey var diyebiliriz.
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meego 5 yıl
4 gün nedir ya...
Eve geldiğimizde şarj cihazını takacak priz kalmayacak yakında. Herşey deli gibi şarj tüketiyor işlemcilere önem verdikleri kadar pil argesinede önem verselerdi keşke
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ultraslan.1905 5 yıl
Sony yapıyor fazla söze gerek yok
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah ucuk bi fiyattan gelmez turkcellin adı sanı belli olmayan akıllı saati 900 liraya sattığı gibi bi fiyata çıkarsa anlamı kalmaz
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Pcoyuncy 5 yıl
ee bendeki smartwatch ne olacak şimdi
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Berkmn 5 yıl
Ben evet diyorum
yine fiyat diğerinin seviyelerinde olursa hemen alırım
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*siteci* 5 yıl
O kadar fazla özelliğinin olması gereksiz. Özellikleri biraz kıssınlar ve bataryayı geliştirsinler ki en azından 10 gün falan şarj süresi olsun.
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oktayakgoz 5 yıl
Günlük kullanım için olabilir. Millette 5 6 tane saat var biri neden bu olmasın
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