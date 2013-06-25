Sony SmarthWatch 2: Yeni nesil su geçirmez akıllı saat

Xperia Z Ultra lansmanı ile güne damgasını vuran Sony, giyilebilir teknolojilerin giderek daha fazla popüler olmasını fırat bilerek, akıllı saat momdeli SmartWatch’ın yeni versiyonunu da tanıttı. Tam adı SmartWatch SW2 olan yeni saat, 1.6-inç büyüklüğünde ve 220x176 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. Alüminyum gövdesi ile dikkat çekici bir görünüm sergileyen saat, aynı zamana IP57 sertifikası ile su geçirmezliği de garanti altına alıyor.

Android 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla çalışmak üzere geliştirilen SmartWatch 2, iPhone ya da iPad gibi Apple ürünlerine ise destek vermiyor. Kullanıcıların gelen arama, SMS, email ve bildirimler gibi akıllı telefonlarına düşen mevcut neredeyse tüm güncellemeleri takip edebildiği yeni nesil akıllı saat, 200 farklı uygulama ile birlikte lanse ediliyor. Geliştiricilerin saate özel uygulama yazabilmesi için açık kaynak API’si de yayınlanan cihaz ile çalan müzikleri kontrol edebilmek, NFC ile birlikte gelişmiş kulaklık desteği sayesinde arama kabul etmek ya da sonlandırmak ta SmartWatch 2’nin yetenekleri arasında yer alıyor.

Standart microUSB arabirimi üzerinden şarj edilebilen SmartWatch 2’nin pil ömrü ise Sony tarafından yapılan açıklamalara göre 4 gün. Farklı renk seçenekleri ile gelecek ayrıca 24mm genişliğindeki diğer saat kayışlarıyla da kullanılabilecek olan SmartWatch 2’nin, okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı içerisinde genel satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa, şu aşamada verilmiş net bir bilgi bulunmuyor.



