    Ghost of Yotei Legends ücretsiz DLC olarak duyuruldu

    Sucker Punch Productions, PlayStation State of Play etkinliğinde Ghost of Yotei Legends'ın çıkış tarihini açıkladı. Ghost of Yotei Legends, ücretsiz DLC olarak indirilmeye sunulacak.

    Ghost of Yotei Legends ücretsiz DLC PS5 çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Sucker Punch'ın Ghost of Yotei oyunu başarılı bir açılış oldu; PlayStation, oyunun aynı dönemde önceki oyundan çok daha fazla sattığını açıkladı. Ancak oyuncular uzun zamandır oyundan daha fazlasını istiyordu. Geliştiriciler şimdi Yotei için tam teşekküllü çok oyunculu genişleme paketi sundu: Ghost of Yotei Legends.

    Ghost of Yotei Legends, 10 Mart'ta PS5'e geliyor

    Sucker Punch'ın son açık dünya oyunu Ghost of Yotei için büyük bir çok oyunculu güncelleme olan Ghost of Yotei Legends, 10 Mart'ta dört oyunculu co-op modu ve altı yeni boss ile geliyor. Legends, tüm Yotei sahipleri için ücretsiz olacak.

    State of Play canlı yayınında duyurulan Ghost of Yotei Legends, Ghost of Tsushima'nın kendi Legends modunu anımsatıyor gibi görünüyor. Artık şeytani bir güç haline gelen Yotei Six, oyuncuları sınıf tabanlı yeteneklerle donatarak, örümcek, oni, kitsune ve yılan iblisleri olarak tanımlanan fantastik derecede büyük ve kötü boss'larla karşı karşıya getirecek.

    Ghost of Yotei Legends, farklı görev türleriyle gelecek. Hayatta Kalma modu, dört oyuncuyu dört haritadan birinde giderek zorlaşan düşman dalgalarına karşı savaşmaya ve bölge kontrolü için mücadele etmeye bırakacak. Hikaye modu iki oyuncu için ve 12 görev içeriyor; her üç görev Yotei altılısının bir üyesine ait kaleye yapılan büyük ölçekli dört oyunculu bir saldırı olan akın tipi görevi açıyor. Her saldırı, Spider, Oni, Kitsune veya Snake’in devasa, doğaüstü bir versiyonuna karşı boss savaşıyla ​​netilenecek.

    Yotei Legends’da samuray, okçu, paralı asker ve shinobi olmak üzere dört sınıf olacak. Dört sınıf da katana ve menzilli silahlar kullanabiliyor ancak her biri Ghost of Yōtei'nin silah ve dövüş sistemlerinden farklı birinde üstünlük gösteriyor. Sınıflar sırasıyla odachi, mızrak, çift katana ve kusarigama kullanabiliyor. Oyuncular seviye atladıkça ganimet dışında efsanevi silahlar ve ekipmanlar elde edecek.

    Ghost of Yotei Legends'ın oynanış detayları henüz açıklanmadı ancak oyunun önümüzdeki ay çıkmasıyla birlikte bu bilgilerin yakında gelmesi bekleniyor.

