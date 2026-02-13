Metal Gear Solid Master Collection 2 çıkış tarihi açıklandı: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, 27 Ağustos 2026'da çıkış yapacak
Metal Gear Solid Master Collection 2, 27 Ağustos 2026'da çıkış yaptığında iki oyunla gelecek: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ve Metal Gear Solid Peacewalker. Her oyun, ilgili yapımın tüm metinlerini içeren bir Screenplay Book ve hikaye ile karakterler hakkında detaylı bilgiler sunan Master Book ile birlikte geliyor. Ayrıca, koleksiyon sürümüne özel satın alma bonusu olarak, serinin 2000 yılında çıkan ilk el konsolu oyunu METAL GEAR Ghost Babel ve Snake'in görevlerine heyecan katan oyun içi müziklerden vokallere kadar pek çok ikonik parçanın yer aldığı Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2 oyuncuları bekliyor.
Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 fiyatı
Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-9600K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650
- Depolama: 34 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-10500
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970
- Depolama: 34 GB kullanılabilir alan
Metal Gear serisinin yapımcısı Noriaki Okamura, Master Collection Volume 1'in de son bir güncelleme alacağını açıkladı. PlayStation 1’e çıkış yapa orijinal Metal Gear Solid, yüksek çözünürlük seçenekleriyle daha keskin görseller ve daha net metinler sunacak. Metal Gear Solid 3: Snake Eater da daha yüksek çözünürlüklü grafiklere sahip olacak. Master Collection Volume 1 için güncellemeler bugünden itibaren dağıtılmaya başlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: