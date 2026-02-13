Metal Gear Solid Master Collection 2 çıkış tarihi açıklandı: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Metal Gear Solid Master Collection Vol 1'in çıkışından bu yana, oyuncular serinin sonunu yeni nesil konsollarda sunacak olan Vol 2'yi heyecanla bekliyorlardı. Metal Gear Solid Master Collection 2, PlayStation State of Play etkinliğinde duyuruldu. Konami, Ağustos ayında Metal Gear Solid: Peace Walker ve Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots oyunlarını modern konsollar için yeniden piyasaya süreceklerini de açıkladı.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, 27 Ağustos 2026'da çıkış yapacak

Metal Gear Solid Master Collection 2, 27 Ağustos 2026'da çıkış yaptığında iki oyunla gelecek: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ve Metal Gear Solid Peacewalker. Her oyun, ilgili yapımın tüm metinlerini içeren bir Screenplay Book ve hikaye ile karakterler hakkında detaylı bilgiler sunan Master Book ile birlikte geliyor. Ayrıca, koleksiyon sürümüne özel satın alma bonusu olarak, serinin 2000 yılında çıkan ilk el konsolu oyunu METAL GEAR Ghost Babel ve Snake'in görevlerine heyecan katan oyun içi müziklerden vokallere kadar pek çok ikonik parçanın yer aldığı Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2 oyuncuları bekliyor.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 fiyatı

Tam Boyutta Gör Metal Gear Solid Master Collection Vol.2, PS5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkış yapacak. Oyun, konsollarda 2.149 TL, PC’de 42.49 dolara ön siparişe açıldı.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-9600K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650

Depolama: 34 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-10500

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970

Depolama: 34 GB kullanılabilir alan

Metal Gear serisinin yapımcısı Noriaki Okamura, Master Collection Volume 1'in de son bir güncelleme alacağını açıkladı. PlayStation 1’e çıkış yapa orijinal Metal Gear Solid, yüksek çözünürlük seçenekleriyle daha keskin görseller ve daha net metinler sunacak. Metal Gear Solid 3: Snake Eater da daha yüksek çözünürlüklü grafiklere sahip olacak. Master Collection Volume 1 için güncellemeler bugünden itibaren dağıtılmaya başlanıyor.

