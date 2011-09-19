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Sony Vaio C Video İnceleme

8 yıl
88,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Shady
Haber Editörü
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Renk yayan tasarımıyla beğenileri üzerine toplayan Sony'nin yeni Vaio C dizüstü bilgisayarını inceledik. Tüm detayları bu videomuzda.

 

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Scott. 8 yıl
Vayy klavyenin aydınlatması güzelmiş
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MaTaDoR 8 yıl
Mesut Çevik çıtayı yükselttiği için başta biraz yavan gelebilir. Zamanla iyi olacaktır arkadaş. Video inceleme yine amacına ulaşmış, şahsen her şeyi rahat anladım. Başarılı bir inceleme ;)
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2K 8 yıl
Bir yeri bozulsa kırılsa direk kafadan Bin TL gidecek bir ürüne pek sıcak bakmıyorum açıkçası.
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P.Escobar 8 yıl
eger bütceniz ve ürün sistem özellikleriniz uyuyorsa iyi bir secim olabilir gercekten cok güzel renkleri var
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pntgrmyk 8 yıl
Bu ne ya yenilikçi tasarıma tamam ama tasarım 0 ön tarafta bulunan botonlar kart yuvası vs. bunlar hiç olmamış en azından bence olmamıs. fan ısı tahliyesinin kısmı ortada buda olmamış arkada pilden çıkıntı kalıyo.Z serisi çok daha iddialıydı bence.Renk seçeneklerine birşey diyemem orada haklısınız ancak diğer bir çok şeyde kullanım açısından 0 kalır hele performans beklememek gerek. (yinede iyi sayılır ama ben pek beğenmedim.) Mönitörünü beğendim açıkçası hoş olmuş
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DH Misafiri 8 yıl
Sony çok şık bir dizüstü bilgisayar yapmış. Fiyatı biraz daha uygun olsa imiş sevgililer gününde felan hediyelik olabilirmiş. :)
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DH Misafiri 8 yıl
şuan mesut çeviğin ne kadar büyük olduğunu bi daha anlamış olduk. mümkünse o askerden gelene kadar inceleme yapmasınlar 2. dakikasında sıkılıp kapatıyorum...
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dirty_dancer 8 yıl

DH Misafiri

şuan mesut çeviğin ne kadar büyük olduğunu bi daha anlamış olduk. mümkünse o askerden gelene kadar inceleme yapmasınlar 2. dakikasında sıkılıp kapatıyorum...


Nesi var ya mis gibi inceleme olmuş işte
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Capt. Awesome 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şuan mesut çeviğin ne kadar büyük olduğunu bi daha anlamış olduk. mümkünse o askerden gelene kadar inceleme yapmasınlar 2. dakikasında sıkılıp kapatıyorum...

Senin incelemeni alalım arkadaşım ?

İnceleyen arkadaş çok iyi bir iş becermiş, konuşması gayet net ve anlaşılır.

Soruyorum sana Mesut'un ne özelliği vardı da ''büyük bir nimet'' olduğunu düşünüyorsun ? İnceleme yaparken amuda mı kalkıyordu ? Ya da incelediği üründe olmayan bir özelliği mi ortaya çıkarıyordu ? Ya da Uçan Sabri gibi havada mı duruyordu ?

Mesut'un ilk incelemelerini de izlemeni tavsiye ederim, bunlar zamanla tecrübe edindikçe gelişen şeyler.
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MxFxOx 8 yıl
Sony iyi güzelde pahalı. Sony c serisi, gazatelerin veridi oyuncak laptoları andırıyor bu nedenle tasarım vasat(özellikle pembe model igrenç) bedeva verseler almam o derece
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eyfetop 8 yıl
Bende sony vaio kullanıyorum yaklaşık 1 aydır. En sevdiğim özelliği hızlı web özelliği yaklaşık 10 saniyede windowsu açmadan hızlıca internete erişebilmek güzel ve faydalı bir özellik. Ancak genel olarak performansı beni tatmin etmedi sony. Bilgisayar çok fazla gereksiz programla beraber geliyor. Sony kendi ürettiği programları doldurmuş sizin önünüze sunmuş. Son derece hantal çalışan bu programlar bilgisayarıda hantallaştırmış ve çoğu işe yaramaz. Bir daha da vaio kullanmam arkadaş. Dışardan klas duran bir marka ancak kullanınca fıs olduğunu anlıyorsunuz.
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swat882 8 yıl
bu nasıl saçma bir dizüstü anlamadım?

çıkma amacı nedir? birde dünyanın parasına çıkacağına eminim
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eeevrim 8 yıl
Her şeyden öte Renk seçeneğinin olması çok büyük bir artı bugün piyasadaki taşınabilir bilgisayarların hepsi siyah tonlarında apple larda beyaz yani bu tip alternatif renkler tüketicilere belirli kalıplardan sıyrılıp kurtulma fırsatı sunuyor
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artcraft35 8 yıl
osooso148
Sony bence piyasada fazla olmayan renk seçenekleriyle vaio c serisi ile başarılı olacak..Özellikle bayan kullanıcıların bir ürün alırken renk seçeneklerinin donanımdan çok daha önemli olduğunu sony çözmüş... Fiyatlandırması nasıl olursa olsun yeni bir notebook almak isteyen bir bayan kullanıcı bu ürünleri gördüğü zaman piano black, grey veya beyaz renklerde binlerce notebook seçeneği arasında vaio c nin renk seçeneklerini görünce .... sanırım anlatmak istediğim anlaşılmıştır

beyaz ne white olcak :D
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T A R I K 8 yıl

Bravo... !
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