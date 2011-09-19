Sony Vaio C Video İnceleme

Renk yayan tasarımıyla beğenileri üzerine toplayan Sony'nin yeni Vaio C dizüstü bilgisayarını inceledik. Tüm detayları bu videomuzda.
DH Misafiri şuan mesut çeviğin ne kadar büyük olduğunu bi daha anlamış olduk. mümkünse o askerden gelene kadar inceleme yapmasınlar 2. dakikasında sıkılıp kapatıyorum...
osooso148 Sony bence piyasada fazla olmayan renk seçenekleriyle vaio c serisi ile başarılı olacak..Özellikle bayan kullanıcıların bir ürün alırken renk seçeneklerinin donanımdan çok daha önemli olduğunu sony çözmüş... Fiyatlandırması nasıl olursa olsun yeni bir notebook almak isteyen bir bayan kullanıcı bu ürünleri gördüğü zaman piano black, grey veya beyaz renklerde binlerce notebook seçeneği arasında vaio c nin renk seçeneklerini görünce .... sanırım anlatmak istediğim anlaşılmıştır
Nesi var ya mis gibi inceleme olmuş işte
Senin incelemeni alalım arkadaşım ?
İnceleyen arkadaş çok iyi bir iş becermiş, konuşması gayet net ve anlaşılır.
Soruyorum sana Mesut'un ne özelliği vardı da ''büyük bir nimet'' olduğunu düşünüyorsun ? İnceleme yaparken amuda mı kalkıyordu ? Ya da incelediği üründe olmayan bir özelliği mi ortaya çıkarıyordu ? Ya da Uçan Sabri gibi havada mı duruyordu ?
Mesut'un ilk incelemelerini de izlemeni tavsiye ederim, bunlar zamanla tecrübe edindikçe gelişen şeyler.
çıkma amacı nedir? birde dünyanın parasına çıkacağına eminim
beyaz ne white olcak :D