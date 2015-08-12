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Sony Xperia C5 Ultra inceleme videosu "Dünyada ilk kez Donanım Haber'de"

3 yıl
183,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya çapında konuşulan yeni nesil bir akıllı telefon, tüm dünyadan önce ilk defa Türkiye'den bir yayın tarafından inceleniyor. Donanım Haber olarak bir ilki gerçekleştiriyor ve Sony Xperia C5 Ultra'yı ilk defa detaylı videosu ile ekranlarınıza getiriyoruz, iyi seyirler dileriz.
Sony Xperia C5 Ultra incelememizde, telefonun bütün detaylarına yakında bakıyor, Sony'nin dev ekranlı orta üst seviye telefonunun çerçevesiz yapısını ve performansını değerlendiriyoruz.
 

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fx57 3 yıl en beğenilen fx3169
fx3169

Dünyada ilk :)
youtube.com/...


Merhaba,

Şu anda Youtube'da Sony Rusya'nın çektiği bir video dışında bir Rus bir de Vietnam sitenin videoları var onlar da detay seviyesi itibariyle inceleme değil, Rus sitesi Rus Sony çalışanına anlattırıyor, Vietnam sitesi ise tasarım üzernden yüzeysel geçiyor.

İnceleme diye yer alan bazı videolar ise Sony Rusya'nın tanıtım videosunu çalmışlar


Bir editörün yaptığı detaylı inceleme seviyesinde dünyada bir ilki gerçekleştirdik


Teşekkürler.
fx3169Dünyada ilk :)youtube.com/...Merhaba,Şu anda Youtube'da Sony Rusya'nın çektiği bi...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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shadowmexo 3 yıl
SÜper olmuş haber. Xperia m5 için de bekliyoruz :)
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fx57 3 yıl Hatsune Miku
AoE_Bsrn

tabi tabi dünyada ilkmiş


youtube.com/...

bu video sizden 10 gün önce yayınlanmış


Merhaba,

Telefonun sağını solunu gösterip, teknik özelliklerini okumak "inceleme" mi oluyor ? Bu olsa olsa tanıtım olur.

Bahsettiğniz videoda oyun performansı, kamera arayüzü, kamera örnekleri, genel performans değerlendirmesi, arayüz, internet başarımı, ses kalitesi hiç bir şey yok.

Bizim videomuzda ise hepsi var


Teşekkürler.
AoE_Bsrntabi tabi dünyada ilkmişyoutube.com/...bu video sizden 10 gün önce yayınlanmış
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Grozny 2 yıl
Kimse kusura bakmasın ama mümkünse sony den hatta mümkünse androidden uzak durun

5-6 aylık c5 in ilk önce şarz aleti bozuldu
Daha sonra telefonda şişme yamulma meydana geldi (kaçak şarz aleti kullanmadım hiç)
Hadi dedim olur normaldir şimdide sağ üst köşede kocaman bir sararma başladı allah belamı versin bir daha sony e bulaşırsam teknosadan almıştım şimdi götürüp versem bir sürü uğraştıracaklar şeytan diyor git sat 500 e kurtul yazık günah değil mi bu insanlara bu kadar para verip alıyoruz ? arkadaşlar uzak durun bu allahın belası sony dende androiddende uzak durun kimsede kusura bakmasın

Edit: bu arada bir telefonla nasıl androidede sony ede bunları diyebilecek fanboylar için söylüyorum ilk android telefonum değil ilk sony telefonumda değil ama bir kere bile yüzümü güldürmediler
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AMC 2 yıl Grozny
]
Tamam...


(ŞARJ)
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Monster033 2 yıl
Kullanıyorum suan 03.11.2015 de aldım çok arastırdım z2 alacaktım bunu o kadar çok önerdiler ki anlatamam . Ve gercekten önerdikleri gibi bence oyun performansından tut hızına kadar çok güzel bir cihaz alan asla ve asla pişman olmaz diye düşünüyorum . Bence ıphoneden sonraki telefon markası sony bence . Samsungda neymiş .
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar kim ne derse desin c5 ultra harika bir telefon sistemide 5.0 değil 5.1 olarak günceldir pformansı kalitesi harikadır g3 alaçak arkadaş sony c5 ultra al daha iyi kardeşim
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DH Misafiri 3 yıl
lenovo p1 ile sony z5 ultra mi?
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Monster033 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
lenovo p1 ile sony z5 ultra mi?

Tabikide c5 ultra hata yapma
[>:]
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DH Misafiri 3 yıl
Snapchat uygulamasi iyi calismiyor bu telefonda diyorlar kullanan var mi acaba nasil
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techno nerd 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Snapchat uygulamasi iyi calismiyor bu telefonda diyorlar kullanan var mi acaba nasil

Evet eskiden oyleymis ama guncelleme gelince o tip sorunlar ortadan kalkmis cevremde kullananlardan dolayi biliyorum.

edit: imla
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar telefonu sömestr tatilinde aldım ve aldığımdan beri twitter tumblr gibi bildirimler gelmiyor sizce neyden kaynaklı fakat WhatsApp ve instagramdan geliyor lütfen yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ben bugün aldım telefonu şarja taktım su gerçirme özeliği varmı kamerası nasıl sesi nasıl ?????
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posesör 3 yıl
Ya arkadaş şu telefonu kullanan herkes daha önce 3310 mu kullandı. Belkide elinden büyüktür telefon ve sen bundan 1 hafta pil ömrü mü bekliyorsun. Performans ve sana sundukları ile uyumlu bir pil ömrü var. Ben telefonu çıktığı hafta aldım ve hala kullanıyorum sadece birkere (ki oda uygulama hatasından dolayı) kendini resetledi başka bir sorun yaşamadım. Sony fanı falan değilm tam tersi bu telefona kadar hep LG kullandım fakat bu telefondan çok memnunum ve telefon ile yapmadığım iş yoktur. Her fırsatta birşeyler yaparım yapacak birşey yokken de hep oyun oynuyorum ve ders için sabah 7de %100 ile aldığım telefon bu kadar yoğun kullanmya rağmen akşam 11-12 gibi minimum %10 şarjla dönüyorum. Şu ana kadar hiç şarj stresi yaşamadım.
Not: Geçen hafta gelen güncellemeden sonra şarj ömründe gözle görülür bir iyileşme oldu kesinlikle yüklemenizi öneririm.
Sonuç olarak ben çok memnunum.Beklediğimin ötesinde bir performans alıyorum telefondan.
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mbt-0768 3 yıl
c5 ultra sı olanlar telefonun oyun performansı, kamerası, bataryası? kalitesiyle ilgili bilgiler verebilir mi ve takılma donma felan oluyor ?
telefonda en sevmediğiniz ve en sevdiğiniz özellikleri ney ?
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82sekko 3 yıl
Arkadaşlar bende bu telefonu alacagimda sony magazasinda bile 1400 tl olan telefon n11 de 1200 tl bu nasıl oluyor iskillendim acikcasi :-) birde e5553 yazıyor başka kodlu olan seriside varmi turkcell rom yuklu diyor cihazda bunun bana bir artısı eksisi varmidir? Bunu nasıl orjinal sony rom yüklü yapabiliriz root vs yapmadan? Teşekkür ederim
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