Sony Xperia C5 Ultra inceleme videosu "Dünyada ilk kez Donanım Haber'de"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünya çapında konuşulan yeni nesil bir akıllı telefon, tüm dünyadan önce ilk defa Türkiye'den bir yayın tarafından inceleniyor. Donanım Haber olarak bir ilki gerçekleştiriyor ve Sony Xperia C5 Ultra'yı ilk defa detaylı videosu ile ekranlarınıza getiriyoruz, iyi seyirler dileriz.
Sony Xperia C5 Ultra incelememizde, telefonun bütün detaylarına yakında bakıyor, Sony'nin dev ekranlı orta üst seviye telefonunun çerçevesiz yapısını ve performansını değerlendiriyoruz.
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Merhaba,
Şu anda Youtube'da Sony Rusya'nın çektiği bir video dışında bir Rus bir de Vietnam sitenin videoları var onlar da detay seviyesi itibariyle inceleme değil, Rus sitesi Rus Sony çalışanına anlattırıyor, Vietnam sitesi ise tasarım üzernden yüzeysel geçiyor.
İnceleme diye yer alan bazı videolar ise Sony Rusya'nın tanıtım videosunu çalmışlar
Bir editörün yaptığı detaylı inceleme seviyesinde dünyada bir ilki gerçekleştirdik
Teşekkürler.
Merhaba,
Telefonun sağını solunu gösterip, teknik özelliklerini okumak "inceleme" mi oluyor ? Bu olsa olsa tanıtım olur.
Bahsettiğniz videoda oyun performansı, kamera arayüzü, kamera örnekleri, genel performans değerlendirmesi, arayüz, internet başarımı, ses kalitesi hiç bir şey yok.
Bizim videomuzda ise hepsi var
Teşekkürler.