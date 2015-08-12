Sony Xperia C5 Ultra inceleme videosu "Dünyada ilk kez Donanım Haber'de"

Dünya çapında konuşulan yeni nesil bir akıllı telefon, tüm dünyadan önce ilk defa Türkiye'den bir yayın tarafından inceleniyor. Donanım Haber olarak bir ilki gerçekleştiriyor ve Sony Xperia C5 Ultra'yı ilk defa detaylı videosu ile ekranlarınıza getiriyoruz, iyi seyirler dileriz.

Sony Xperia C5 Ultra incelememizde, telefonun bütün detaylarına yakında bakıyor, Sony'nin dev ekranlı orta üst seviye telefonunun çerçevesiz yapısını ve performansını değerlendiriyoruz.