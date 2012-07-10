Sony Xperia P video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Telefonu 12 taksitle 774 liraya almıştım. aldığım dönemde iphone 3gs 800 lira, 4s 2000 liraydı, galaxy s2 de 1000 liranın üstündeydi. 3 yıl kullandım. hala bende, müzik radyo ve alarm için kullanıyorum. bence hem tasarım hem de arayüz olarak çok iyi bir telefondu. tek kötü tarafı 1265 mah çıkarılamayan bataryası. şuan rootlu, zero launcher ve theme-xperia ile birlikte kullanıyorum. hem akıcı hem de arayüzü z3 gibi. Ayrıca diğer önerebileceğim uygulamalar, xstana (sense teması) power toggles ve tabiki smart statusbar.
|beyler telefon android deil andoid
|bu kaan narlı beyin yüzünden bu telefonu aldım kamerası oldukça etkiliceymiş hoparlör seside oldukça iyimiş yalan büyük yalan kamera kumlu çekiyor video cekimide berbat fotoğraflarda zerre kadar netlik yok hoparlör seside derinden cok kötü geliyor ayıptır millet sizi izliyor internetten sipariş veriyor adamn gibi inceleme yapın kardeşim
|arkadaslar xperia arc s veya xperia p arasında kaldim ikisinden irini alacağim benim için ozellik bakımından xperia p daha ağie basiyor sizin tavsiyeleriniz nelerdir ?
DH Misafiri
Ben olsam P'yi tercih ederdim. Bende henüz bugün aldım cihazı. Gerçekten muhteşem. Çift çekirdeğin rahatlığını Sony'de yaşamak çok güzel bir duygu.
Kalite kokuyor telefon her açıdan. Kasası ekranı,sağlamlığı,menüleri,arayüzü,sesi,kamerası muhteşem diyebilirim.
|Xperia P
Kullanılabilirlik:
Telefon donanım olarak hiçbir eksiği yok denilebilir. Tabiki ufak tefek sorunlarıda var. Telefonu elinden düşürmeyen arkadaşlar için sarj süresi oldukça sıkıntı olacaktır.(şuanda piyasa olan bütün telefonlarda görünen bir sorun)
Ama bu sorunu ekranın parlaklığını kısarak ve arka plandaki programları kapatarak bir nevi azaltmak mümkün. Telefonun bir diğer sıkıntı ise programları kapatmak diye
düşünüyordum ama bunun da çözümü varmış.(bu özelliğini biraz geç farkettim) Telefonun home düğmesine basılı tutunca programlar gözüküyor çalışan onları yana ittirerek
kapatmak mümkün ve çok kolay. Ama Facebook,whatsapp gibi programlar bir süre sonra kendiliğinden yeniden başlamakta. Eğer onu istemiyorsanız AYARLAR UYGULAMALAR dan
çalışan uygulamaları seçip ordan durdurabilirsiniz.
Kamera :
Telefonun kamerası oldukça iyi. Piyasadaki diğer telefonlara yarışır biçimde.Video kae oldukça üst düzeydi denileblitesi dilir. 1080p video çekmek mümkün.Ama her tele
fonda olduğu gibi gece fotoğraf çekimleri kötü ama bunudu gece modu nu seçerek ve flash kullanarak biraz daha iyi netice almanıza yardımcı olur
Görünüş:
Telefon görünüşü çok hoş. Alttaki seffaf düğmeler herkesin beğenisi aldı diyebilirim. Sony bu ayrıntıyı çok güzel düşünmüş. Telefonun büyüklüğü ve inceliği gayet güzel
4.0 inch olması çok ama çok iyi. Tam kullanılabilir ekran boyutu.
Sonuç olarak almak isteyenler şöyle düşünebilir. Donanım olarak iyi ve fiyatı da parasının hakkını veriyor diyebilir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncemdir. az da olsa bilgi vermek gerekir diye düşündüm.
|sarjı tam olarak nasıl ?
|Hocam ben 2 haftadir kullaniyorum cokda memnunum yok iste galaxy s2 bile daha iyi falan denmis. Yok oyle bisey bikere telefonun kamerasi mukemmel galaxy s3 ve iphone4s I bariz bir sekilde tokatliyo yazilimda kasma demissin telefonfa en ufak tikanma yok biyek fruit ninjada biseyler oluyo reklamlardan dolayi galiba
|bu siteye ve foruma beğenerek bakıyorum genelde ama sony telefonlara yapılan bu muamele görülmeyecek gibi değil hiç bir telefonu doğru düzgün tanıtılmadı. ama htc ve samsung ise testler detaylı tanıtımlar vs. yapılıyor ama sony'ye gelince menüde diziliminden bahsedip duruyorsunuz, çocuk kandırır gibi. ben bir çok markayı kullandım ama sonunda yine sony ericsson'a döndüm, bu arada bende xperia pro var ve dead trigger oyununu hiç sorunsuz oynuyordum, incelemede benimkinden yüksek donanımlı bir telefonun takıldığı söylenmiş ilginç :) bir telefon alacak olursam buraya bakmam artık birini haftalarca tanıtıp diğerini 10 dakikalık üstün körü bir inceleme yapıyorsunuz.
|peki 1000-1400 tl aralığında hangi telefonu öneriyorsunuz madem xperia p için f/p oranı çok yüksek
|arkadaslar xperıa p"ye ıcs guncellemesı cıkmıs mı ben bı forumda cıkmıs dıye duydum .?
|Hayır Xperia P güncelleme almıyor henüz Xperia S'ler bitince P'ler baslayacak sonra U'lar sonra SOLA ve GO . Sony forumunda öyle açıkladılar
Kaan Bey, elinizde tuttuğunuz bu telefon her ne kadar sizin pek dikkatinizi çekmemiş olsa da dünyanın en parlak ekranlı akıllı telefonu seçildi.
Ayrıca inceleme aynı Xperia S'deki gibi kötü, her telefonu elinize alıp kutusunu tasarımına bakıp bi video izletip bir de müzük dinletiyorsunuz. Ara sıra DH'ye girip bazden de oyun oynuyorsunuz, haa bi de menüdeki dizilişleri, Alfabetik, En sık kullanılanlar vs vs. diye okuyup her android telefonda aynı şekilde olan Gmail ve Maps uygulamalrına bakıyorsunuz.
Şöyle biraz telefonu kurcalasanız ayarlara girseniz ele nasıl oturduğunu, barındırdığı özel teknolojilerini,Ana ekranı ve ekran kalitesini, perormansını, boşta kalan RAM miktarını,telefonun fiyatını hakedip haketmediğini bu telefonu kimin alabileceğini ve son olarak da tavsiye edip etmediğinizi söyleseniz bizim için çok daha iyi olacak. Ama böyle her telefonda aynı şeyleri yapıp bize "inceleme" diye sunarsanız bu biraz kolaycılık oluyor, sonuçta her telefonu aldıracak özel özellikleri var.
Umarım tavsiyelerimi dikkate alırsınız, saygılar.