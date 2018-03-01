Sony Xperia XZ2'yi inceledik: Yeni tasarım, yeni özellikler

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ2 hem tasarım hem de donanım seviyesinde önemli yeniliklerle geliyor. Lansmanını takip ettiğimiz telefonu yerinde inceledik ve izlenimlerimizi aktardık.

Sony yeni amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia XZ2'yi tanıttı. Yeni tasarım, HDR kamera ve HDR ekran ile birlikte dinamik titreşim sistemi ve kablosuz şarj gibi özellikleri bünyesinde barındıran telefonu yerinde inceledik ve izlenimlerimizi bu videoda paylaştık.