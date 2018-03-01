Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sony Xperia XZ2'yi inceledik: Yeni tasarım, yeni özellikler

1 yıl
8,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ2 hem tasarım hem de donanım seviyesinde önemli yeniliklerle geliyor. Lansmanını takip ettiğimiz telefonu yerinde inceledik ve izlenimlerimizi aktardık.
Sony yeni amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia XZ2'yi tanıttı. Yeni tasarım, HDR kamera ve HDR ekran ile birlikte dinamik titreşim sistemi ve kablosuz şarj gibi özellikleri bünyesinde barındıran telefonu yerinde inceledik ve izlenimlerimizi bu videoda paylaştık. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Flcnr 1 yıl en beğenilen
SONY tasarımcıları, ''ne yaparsak yapalım SONY mobili batırmakta muvaffak olamıyoruz'' diye düşünürken içeriye ceo girmiş ve ''HTC battı, eğer onu taklit edersek muvaffak oluruz'' diye haykırmış. Hemen eyleme geçmişler, ilk meyvesi bu telefon olmuş.
SONY kendisini ayrıştıran tüm özellikleri elinin tersiyle itmekle kalmamış, diğer üreticilerin beğenilmeyen tüm özelliklerini bu modelde toplamış.
E bize hayırlısı olsun demek düşer..
SONY tasarımcıları,''ne yaparsak yapalım SONY mobili batırmakta muvaffak olamıyoruz''diye düşünürken içeriye ceo girmiş ve''HTC battı, eğer onu...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 1 yıl Sunstorms
Sunstorms
Erdi sony triluminos ekranlar için "bir samsung seviyesinde değil" derken neyi kastediyorsun? Yani salt çözünürlükten bahsediyorsan eyvallah. Ancak panel kaliltesi ve özellikle doğru renkleri uzun süre gösterebilme becerisi anlamında super amoled 2011 den beri yerinde sayıyor. samoled paneller ilk yılın sonunda mavi üretiminde yetersiz kalıp adeta sararıyor. Kalite bazında ise "kronik" ekran yanığı sorunları tüm güncel cihazlarında gözardı edilemeyecek boyutta!

Merhaba,
AMOLED ekranların 2011'den beri yerinde saydığını söylüyorsunuz ya diyecek bir söz bulamıyorum.
Biraz araştırın derim.
Tşk.
SunstormsErdi sony triluminos ekranlar için "bir samsung seviyesinde değil" derken neyi kastediyorsun? Yani salt çözünürlükten bahsediyorsan ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 1 yıl
Ağırlık 198 Gram Kalınlık 11.1 mm o kalınlıkda ois yok 3.5 mm kulaklık yok galiba cihazı yetiştirememişler deneme ürününü üretime sokmuşlar sabun gibi bişey olmuş bu :D
Ağırlık 198 Gram Kalınlık 11.1 mm o kalınlıkda ois yok 3.5 mm kulaklık yok galiba cihazı yetiştirememişler deneme ürününü üretime sokmuşlar sabun gibi bişey ol...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 10 ay
Bir elimde incecik gümüş XZ1 birde göbekli XZ2 resimlerine bakıp XZ1 in fiyatını düşürdükleri için şükrediyorum.Nedenmi ?
XZ1 de yüksek fiyat olsaydı donanımdan dolayı XZ2 yi tercih etme sıkıntım olacaktı.
Şu an XZ1 ve XZ premium gibi harika (f/p) iki cihaz ve S9 ve S9+ varken prototip gibi duran bu cihaza kim bu paraları verir.
Zannediyorum Z serisindeki gibi rafine tasarıma ulaşıncaya kadar 2-3 jenerasyon daha geçecek.
Ne diyelim XZ1 in tadını çıkarırken Allah sonye akıl fikir versin de şu tasarımcılarını değiştirsinler artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se_runtome 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

aslında köşeler z3 ile aynı ön cam köşeler 2,5d çıkıntılı olduğu için biraz daha oval gibi duruyor.
alt ve üst boşluklarını vede şu hoparlör dizilişi eşit olaymış tadından yenmezmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slord236 1 yıl
Tamamen şahsi görüşüm, tek yapılması gereken çerçeveleri inceltilmiş bi z5 çıkarmaktı. Tasarımı evire çevire iyice oyuncak ettiler görünüş açısından o arka taraf ve o kalınlık fiyasko malesef 3.5 mm olmaması da hayal kırıklığı. Elimdeki z5 şundan çok daha güzel duruyor, xz2 çok kaba duruyor o bombeden dolayı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Malesef güzelim omnibalans tasarım operatör telefonlarına çevirdiler ayrıca ışık düştükçe net çekmenizi sağlayacak OİS halen mevcut değil bir sürü günlük yaşamda aktif kullanmayacağınız özellikler yerine düşük İSO ile diyafram ayarı daha işe yarayacaktı.
Xz1 ile aynı sensörü kullandığından ve OİS olmadığından elinizin düşük ışık koşullarında noise ve bulanıklık gene had safhada rakipleri 1.7 diyaframa sahipken 2.0 la harikalar yaratmak altı boş slogandan öte gitmiyor.S8+ ve İ8 harika tasarımlara imza atarken vestel Z10 tasarımı bile tercih edilir seviyeye geldi.SONY e başarılar dilerim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayakkus 1 yıl
Xz2 compackt ile ilgili haber var mı fiyatı türkiye de satışa çıkacak mı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se_runtome 1 yıl korayakkus
almanya'da 599 euro ön sipariş tr yok büyük ihtimalle gelmeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se_runtome 1 yıl
Gözünüz aydın 799 euro satışta 6 Nisan'da.teslimat başlıyor.
Bu demekki 3799-3999 arası çıkacak demektir. Türkiye'de işi zor. Bu çeyrekte sony 2m barajını zor görür.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meydanoglubaran62 1 yıl
samsung seviyesinde deilmi ekran olarak sdrfuasdghdsagsdghsdH
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 1 yıl
Arka kamerayı dönen kamera yapsalar öndekine gerek kalmaz ve kaliteli çekimler yapılabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Bildiğin HTC U11. Yorum size ait...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amuse 1 yıl
Eylül ayında piyasaya sürülür. Fiyatınıda rekabetçi yaparlar 5600 gibi tadından yenmez.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2b izlenme · 1 gün
10:49
Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
11,2b izlenme · 1 yıl
02:52
Samsung'un en iddialı telefonu | Galaxy S10 5G
7,7b izlenme · 2 ay
02:43
Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K
11,2b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,6b izlenme · 17 sa. yeni video
05:25
Nokia'nın en ucuz Android telefonunu inceledik
7,6b izlenme · 1 yıl
05:42
4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme
11b izlenme · 2 ay
13:40
Vestel Venus Z20'yi inceledik
22,1b izlenme · 1 yıl
07:35
Çift ekranlı telefonu inceledik: ZTE Axon M
8,7b izlenme · 1 yıl
06:36
Nokia 6'yı inceledik: 2018 model
9,1b izlenme · 1 yıl
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,1b izlenme · 17 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
06:34
Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü
12,4b izlenme · 1 yıl
04:09
Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor
7,5b izlenme · 2 ay
07:42
Cat S61'i inceledik: Tank gibi telefon
10,3b izlenme · 1 yıl
14:43
Asus ZenFone 5z'yi inceledik: En donanımlı Android
22,9b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 5 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim