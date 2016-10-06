Sony Xperia XZ'nin Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi

Sony'nin merakla beklenen telefon modelleri Xperia XZ ve Xperia X Compact için ülkemizde tanıtım toplantısı düzenlend. Başta fiyatlar olmak üzere çıkış tarihleri ve diğer detaylar bu videoda.

Sony'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modelleri Xperia XZ ve Xperia X Compact'ın ülkemiz lansmanı yapıldı. Çıkış tarihleri ve fiyatlara ilişkin tüm bilgiler bu videomuzda.