Sony Xperia XZ'nin Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin merakla beklenen telefon modelleri Xperia XZ ve Xperia X Compact için ülkemizde tanıtım toplantısı düzenlend. Başta fiyatlar olmak üzere çıkış tarihleri ve diğer detaylar bu videoda.
Sony'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modelleri Xperia XZ ve Xperia X Compact'ın ülkemiz lansmanı yapıldı. Çıkış tarihleri ve fiyatlara ilişkin tüm bilgiler bu videomuzda.
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Orijinalinin ekran kasa oranı ~70.9% benim yaptığımın ~79.4% civarı bişey. Aslında %76-77 bile çok rahat yetermiş ön taraftaki boşlukların sırıtmaması için.
Lanet olsun böyle firmaya.....
Bu fotoğrafın kaydedilmesi, galeride oluşması, netleşmesi gibi beklemelerin sebebi aslında çekilen fotoğrafların boyutu bence. Çünkü çekilen fotoğraf 12 mp değil 23 pm. Haliyle boyutu da 6 mb<
Kayıt yeri eğer sd kart ise o da bir etken tabi