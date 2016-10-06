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Sony Xperia XZ'nin Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi

2 yıl
25,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin merakla beklenen telefon modelleri Xperia XZ ve Xperia X Compact için ülkemizde tanıtım toplantısı düzenlend. Başta fiyatlar olmak üzere çıkış tarihleri ve diğer detaylar bu videoda.
Sony'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modelleri Xperia XZ ve Xperia X Compact'ın ülkemiz lansmanı yapıldı. Çıkış tarihleri ve fiyatlara ilişkin tüm bilgiler bu videomuzda. 

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adnan96 2 yıl en beğenilen
Gece gece içime oturdu bu telefonun ekran kasa oranı daha iyi olsa nasıl görünürdü diye. Bende biraz uğraştım bu oluştu karar sizin diğer telefonlardan bile biraz yüksek ekran kasa oranı ama tuşlarında ekranda olacağını hesaba katmak lazım

Orijinalinin ekran kasa oranı ~70.9% benim yaptığımın ~79.4% civarı bişey. Aslında %76-77 bile çok rahat yetermiş ön taraftaki boşlukların sırıtmaması için.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Gece gece içime oturdu bu telefonun ekran kasa oranı daha iyi olsa nasıl görünürdü diye. Bende biraz uğraştım bu oluştu karar sizin diğer telefonlardan bile bi...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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yhackup 2 yıl
Önce servisini düzeltsinler 45 gündür değişim cihazı bekliyorum.
Lanet olsun böyle firmaya.....
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mail_er 2 yıl NeroWin
NeroWin

Sony'nin Xperia Z5 compact telefonunu kullanıyorum. Küçük ekranlı üst seviye donanım ve bileşenler (kamera, hoparlör vs.) ve buna bağlı olarak diğerlerine nazaran uygun fiyatıyla ilgimi çekmiş ve almıştım. Ancak gördüm ki Sony'nin arayüzü genel olarak sade olsa da akıcılık ve serilik sorunu varmış.

Ya fotoğraf çekiyorum galeride oluşmasını 1-2 saniye bekliyorum. Yada galerideki fotoğrafları kaydırınca fotoğrafın tamamen netlemesini 3-4 saniye bekliyorum. Ya onu da geçtim, Şu android 6.0 güncellemesini verdiklerinden beri kameraya girip multitaskin (çoklu uygulamalar) tuşuna basıyorum telefon dik olamasına rağmen yataya oluyor. Arayüz aşırı sade. Ya ben nexus telefonunu da kullandım. Aynı Sony'nin arayüzüne benziyor ancak akıcılık anlamında dağlar var desem yeridir.

Ancak telefonun malzeme kalitesi, ses,arka kamera (kamera yazılı ve manuel ayar bölümü çok çok basit), arayüz sadeliği, FM radyo ve TrackID uygulamalarının güzel olduğunu belirteyim.

Bu fotoğrafın kaydedilmesi, galeride oluşması, netleşmesi gibi beklemelerin sebebi aslında çekilen fotoğrafların boyutu bence. Çünkü çekilen fotoğraf 12 mp değil 23 pm. Haliyle boyutu da 6 mb<
Kayıt yeri eğer sd kart ise o da bir etken tabi
NeroWinSony'nin Xperia Z5 compact telefonunu kullanıyorum. Küçük ekranlı üst seviye donanım ve bileşenler (kamera, hoparlör vs.) ve buna...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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mcemen 2 yıl
Rakamlara takılmıyoz gullanıcı deneyimine bagıyoz, pehh 2900 gayme derken rakam gullanmıyo sanki, el cepte artistik patinaj yapıyo... Deneyim yaşatacakmış bize :)
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Fatih617 2 yıl
Fiziksel tuşun yokluğu, düşük batarya falan bir şekilde izah edilir de 3 gb ram ne harbi? 1,5 yıl önce çıkan htc one m9'u kullanıyorum onda da 3 var telefonun arayüzü ne kadar hafif olursa olsun bazen 3 gb yetmiyor. Ağır bir oyun açıp onun üzerine de internete girip youtube'dan müzik açınca ya oyun ya tarayıcı çöküyor. Aradan 1,5 yıl geçmiş 4 bile şu an normal sayılır oldu 6'yı konuşan firmalar var hala 3 gb ram koymak nedir
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N. Chomsky 2 yıl Fatih617
Fatih617

Fiziksel tuşun yokluğu, düşük batarya falan bir şekilde izah edilir de 3 gb ram ne harbi? 1,5 yıl önce çıkan htc one m9'u kullanıyorum onda da 3 var telefonun arayüzü ne kadar hafif olursa olsun bazen 3 gb yetmiyor. Ağır bir oyun açıp onun üzerine de internete girip youtube'dan müzik açınca ya oyun ya tarayıcı çöküyor. Aradan 1,5 yıl geçmiş 4 bile şu an normal sayılır oldu 6'yı konuşan firmalar var hala 3 gb ram koymak nedir


RR3'ü ardından, Youtube, Chrome ve Imdb uygulamasını açtım. Hiçbir sorun da yok. Halen yağ gibi akıyor Z5.
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DH Misafiri 2 yıl
dandik kazıkçı soni. yine ram'dan 1gb çalmış. rakipler amiral gemi düzeyinde hep en az 4gb ram var.
dandik soni yıllarca tek flaş koydu, dual tone ledi çaldı. ois çaldı. kablosuz şarjı çaldı. ekran kasa oranını çaldı. kapasitif tuşları çaldı) ne olsa tuşlar ekrana görüntü olarak gelince maliyet sıfır. malzeme kalitesini çaldı(cepte kendinden bükülen z2-z3 ler). işçilikten çaldı(ortalı durmayan kamera sensorleri, kasa açıkları, ön paneli kendi kendine ayrılan z3c) ve tüm bunlara ramen cahil soni fanları sayesinde batmaktan kurtuldu, ama bu saatten sonra bu fanların cehaletide kurtaramaz soni dandiğini...
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DH Misafiri 2 yıl
soni'nin SONU geldi. tuhaf japonun dandik malı soni. sen kim usa veya eu ürünlerindeki kalite ve hi tech düzeyi kim. çöpün fanları çöpçüler nerede. teknolojiden ve kaliteden anlamadığınız ortaya çıkınca sesinizmi kesildi soni çalışanları :) şunu unutmayın ki vu forumda sizin gibi cahillerden çok daha bilgili onca üye var. zaten hi-tech ve kaliteden anlayan biri asla dandik soni almaz ve savunmaz. cahil bi soniKOYUN sa ayrı tabi :))) bu arada ankaranın en kalabalık avm si olan ankamall daki soni center da kapanmış. nalları diktin soni. buraya kadarmış. uzay çağına geldik. bu hi tech çağında sana yer yok..
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leventdln 2 yıl
İlk Z güzeldi ama ondan sonra bozuldu.
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DH Misafiri 2 yıl
soni'nin SONU geldi. tuhaf japonun dandik malı soni. sen kim usa veya eu ürünlerindeki kalite ve hi tech düzeyi kim. çöpün fanları çöpçüler nerede. teknolojiden ve kaliteden anlamadığınız ortaya çıkınca sesinizmi kesildi soni çalışanları :) şunu unutmayın ki vu forumda sizin gibi cahillerden çok daha bilgili onca üye var. zaten hi-tech ve kaliteden anlayan biri asla dandik soni almaz ve savunmaz. cahil bi soniKOYUN sa ayrı tabi :))) bu arada ankaranın en kalabalık avm si olan ankamall daki soni center da kapanmış. nalları diktin soni. buraya kadarmış. uzay çağına geldik. bu hi tech çağında sana yer yok..
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tugares 2 yıl
1999 TL ve 2799 TL ye bu iş olmaz. Acaba bu kadar insanı anlayacak bir Sony üst düzey yetkilisi yok mu?
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DH Misafiri 2 yıl
Güzel tasarım istiyorsanız S7 edge alıp geçin, Sony çerçeveleri hiçbir zaman inceltmez kalır böyle yıllarca. S7 edge şu an akıllı telefon piyasasındaki en şık telefon. Sony'nin kamera sensörünü Sony'den daha iyi kullanıyor adamlar üstelik.
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muratcool 2 yıl
Umarım Flood olmaz ama, güzel bir konu.
Sony fanboyları engelliyorum.
Apple fan boylarını, samsung fan boylarını hatta Windows Phone fan boylarını sineye çekebiliyorum ama içlerinden çıktığım için midir nedir Sony Fanboylarından nefret ediyor, blockluyorum.
Bu konuda bana yardım ediyor...
Bir arkadaşın dediği gibi Huawei kadar sağlam kesinlikle telefon yapamıyorlar...
Teleservice düşseler bile marka imajı için sineye çeken Fanboyların hissesi var sanırım.
Suya dirençli telefonun dokunmatiği bozuk çıkar kutudan. Alınan mağazaya gidilir.
Sim kart takıldığı için Teleservice e gider ürün.
40 Gün sonra kullanıcı hatası derler (anakart su değmiş)
Kılıflı su ile test edilmemiş cihaza.
Hayatım boyunca bir başka markaya dışkı atarcasına Çöp diyenlere küfür ettim.
Kimse kusura bakmasın da Sony'e çöp demeyene ağır sövüyorum...
SONY ÇÖPTÜR...
Başka hiçbir marka bu kadar adi bir işçilik ile baştan savma telefon tasarlayıp, rezil kamera ile telefon çıkarmaz...
Çalıştıkları Teknik servis ise sonu markasının bıraktığını sıvar vaziyette...
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muratcool 2 yıl
Huawei gibi kendi servisi ile gelmediği, Teleservice ile çalıştığı sürece işin zor be Sony.
Kutusundan arızalı çıkan/üretilen telefonu kullanıcı hatası diye h(p)iç edemeyeceksin artık...
Ne kaliten var ne hizmetin...
Sensör üret, kamera üret, konsol üret kafi sana...
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