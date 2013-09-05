Sony Xperia Z Ultra video inceleme "Tablet - Telefon hibritine Japon yorumu"

Sony'nin 6.44" Full HD ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, 2GB belleği ve ince hatları yanında su ve toza dayanıklı yapısı ile de dikkat çeken tablet telefon hibriti Xperia Z Ultra'ı sizler için ilceledik.

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