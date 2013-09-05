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Sony Xperia Z Ultra video inceleme "Tablet - Telefon hibritine Japon yorumu"

5 yıl
11,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin 6.44" Full HD ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, 2GB belleği ve ince hatları yanında su ve toza dayanıklı yapısı ile de dikkat çeken tablet telefon hibriti Xperia Z Ultra'ı sizler için ilceledik.
 

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cceviz 5 yıl en beğenilen
şu sony nin tasarım ve malzeme tercihleri samsung da olsaydı şuan samsungun gelebileceği noktayı tahmin bile edemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +26
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GoldPunch 5 yıl depeche35
depeche35

UnInvited_Guest

Sony kore malı değil ki !

Çin markası.

Japon markası.
Yanıtla +18
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@CAN@ 5 yıl
IFA etkinliğini çok seviyorum.Bizlere yeni ürünler tanıtmanızı sağlıyor.Ürün hakkında yorumum, kamerasında flash olsaydı daha iyi olurdu bence.
Yanıtla +9
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Sony ı her ne kadar tasarım olarak begensemde hep bırseyler eksık oturtamıyor tasları buyuk kare cerceve cebe gırmez gırsede cıkmaz kı bu pek cebe gorede degıl zaten samsung gıbı koselerın oval olması daha rahat cebe gırıp cıkmasını saglar ve boyut ta bır phablette 5.5 ve 5.9 arası olmalı dıye dusunuyorum kamera ve flas konusuna hıc gırmıyorum o tam bır komedı ve rezalet denecek kadar buyuk bır sorun tek begendıgım nokta tasarım oda almamı gerektırecek kadar etkılemıyor yanı gereksız bır cıhaz olmus ama tablet olarak kullanmak ısteyenler ıcın guzel bır secım saygılar...
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cloves 5 yıl
isteyen varsa yurtdışından gelirken getirmiştim kapalı kutu sıfır
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carman 5 yıl cloves
cloves

isteyen varsa yurtdışından gelirken getirmiştim kapalı kutu sıfır

fiyat?

ülke?

kayıt?
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TümAmiraL 5 yıl
Ya sony iyi ki flash koymamış şu telefona çünkü bizim zihniyet phabletin mantığını kavrayamamış ulan be mal kardeşim adamlar xperia z 1 diye telefon çıkarmış telefonu kamerası için aliyorsan git onu al z ultra senin kapasiteni aşar. En pahalı telefon diye iphone 5 alan zihniyetin bu phabletin mantığını kavrayamaz radyosu yok Dersin.

Ben dokunmatik telefon kullanmaya Ericsson R380 ile başladım sırasıyla nokia 7710 sony p800 p900 p910 p910i p990 p1i benq p50 note 1 note 2 kullandım ve phabletin eksikliğini note 2 kullanırken hissediyorum note 2 ekranı ufak geliyor malesef
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MarjinaL_Kedi 5 yıl
samsung tanımlari standart tanıtım yapılıyor sanki alışdık samsung hep aynı şeyler çıkarıyor gibi tanıtılıyor ama sony geldimi sanki çok daha iyi şeyler yapıyormuş gibi tanıtılıyor bence ayrımcılık yapılıyor
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carman 5 yıl
baktığınız zaman çok güzel bir ürün en ince en hafif tablet olarak düşünün birde telefon özelliği var ikisi bir arada çok iyi sony buna flash koysaydı 7" tablet pazarına darbe vururdu ama bazıkitleler flashın kalınlık yaptığını söylüyor doğrumu bilmem ama gerçekten tek eksiği flash belki bir aparatla çözülür ozaman iyi olur yada kılıfla
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tablet yerine düşüneblecek bi cihaz olmuş ayrıca cok şık tek eksik flaş yok abi neden koymazsın flaşı anlamıyorumki bu sonyi neden milletin agzına laf veriyosun
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doctor5945 5 yıl
GoldPunch
depeche35 UnInvited_Guest Sony kore malı değil ki ! Çin markası.
Japon markası.

sony e çin malı diyen zihniyet sen birdaha bu foruma uğrama forumun IQ seviyesini düşürüyorsun
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carman 5 yıl
Türkiyeye ne zaman geleceği bellimi acaba
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aybey 5 yıl Speed-Step
Mesut kafa kabriyoya (cabrio) doğru gidiyor. :)
Elinize/ağzınıza sağlık güzel bir haber videosu olmuş.
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gz 5 yıl
Ben Z 'yi bile elimde zor tutuyorum bu ultra biraz sanki işi meya ultra adı altında bildiğin 17 in. monitöre çevirmişler
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swat882 5 yıl
yine sony, yine eksik özellikler
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yasinadin 5 yıl
bence bu şey asla note 3 le kıyaslanamaz cunku boyutları arasında daglar kadar fark var , note 3 le kıyaslıyacaksanız z1 i kıyaslayın cunku 2 telefonun boyutları neredeyse aynı



note 3 : 151.2 x 79.2 x 8.3 mm
z1 : 144 x 74 x 8.5 mm
z ultra : 179.4 x 92.2 x 6.5 mm

note 3 phabletse z1 ne z1 telefonsa note 3 ne ?

z ultra phabletse note 3 ne ?

bence z ultra tablet asla phablet deil.
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kucukyenici 5 yıl
hilasa
fotoğraf güzel olmuş :D

Ürkünç! :-)
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..scream.. 5 yıl
güzel cihaz ama çok büyük yaa. hani cihazın çerçevelerini biraz küçültseler hem taşınabilirlik kolay olacak hem de ekran o kadar göze batmayacak. ama cihaz çerçeveleri çok alan kaplamış...
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