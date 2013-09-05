Sony Xperia Z Ultra video inceleme "Tablet - Telefon hibritine Japon yorumu"

Genel Yayın Yönetmeni
|Sony ı her ne kadar tasarım olarak begensemde hep bırseyler eksık oturtamıyor tasları buyuk kare cerceve cebe gırmez gırsede cıkmaz kı bu pek cebe gorede degıl zaten samsung gıbı koselerın oval olması daha rahat cebe gırıp cıkmasını saglar ve boyut ta bır phablette 5.5 ve 5.9 arası olmalı dıye dusunuyorum kamera ve flas konusuna hıc gırmıyorum o tam bır komedı ve rezalet denecek kadar buyuk bır sorun tek begendıgım nokta tasarım oda almamı gerektırecek kadar etkılemıyor yanı gereksız bır cıhaz olmus ama tablet olarak kullanmak ısteyenler ıcın guzel bır secım saygılar...
|isteyen varsa yurtdışından gelirken getirmiştim kapalı kutu sıfır
cloves
fiyat?
ülke?
kayıt?
| Ya sony iyi ki flash koymamış şu telefona çünkü bizim zihniyet phabletin mantığını kavrayamamış ulan be mal kardeşim adamlar xperia z 1 diye telefon çıkarmış telefonu kamerası için aliyorsan git onu al z ultra senin kapasiteni aşar. En pahalı telefon diye iphone 5 alan zihniyetin bu phabletin mantığını kavrayamaz radyosu yok Dersin.
Ben dokunmatik telefon kullanmaya Ericsson R380 ile başladım sırasıyla nokia 7710 sony p800 p900 p910 p910i p990 p1i benq p50 note 1 note 2 kullandım ve phabletin eksikliğini note 2 kullanırken hissediyorum note 2 ekranı ufak geliyor malesef
|samsung tanımlari standart tanıtım yapılıyor sanki alışdık samsung hep aynı şeyler çıkarıyor gibi tanıtılıyor ama sony geldimi sanki çok daha iyi şeyler yapıyormuş gibi tanıtılıyor bence ayrımcılık yapılıyor
|baktığınız zaman çok güzel bir ürün en ince en hafif tablet olarak düşünün birde telefon özelliği var ikisi bir arada çok iyi sony buna flash koysaydı 7" tablet pazarına darbe vururdu ama bazıkitleler flashın kalınlık yaptığını söylüyor doğrumu bilmem ama gerçekten tek eksiği flash belki bir aparatla çözülür ozaman iyi olur yada kılıfla
|tablet yerine düşüneblecek bi cihaz olmuş ayrıca cok şık tek eksik flaş yok abi neden koymazsın flaşı anlamıyorumki bu sonyi neden milletin agzına laf veriyosun
GoldPunch
sony e çin malı diyen zihniyet sen birdaha bu foruma uğrama forumun IQ seviyesini düşürüyorsun
|Türkiyeye ne zaman geleceği bellimi acaba
| Mesut kafa kabriyoya (cabrio) doğru gidiyor. :)
Elinize/ağzınıza sağlık güzel bir haber videosu olmuş.
|Ben Z 'yi bile elimde zor tutuyorum bu ultra biraz sanki işi meya ultra adı altında bildiğin 17 in. monitöre çevirmişler
|yine sony, yine eksik özellikler
| bence bu şey asla note 3 le kıyaslanamaz cunku boyutları arasında daglar kadar fark var , note 3 le kıyaslıyacaksanız z1 i kıyaslayın cunku 2 telefonun boyutları neredeyse aynı
note 3 : 151.2 x 79.2 x 8.3 mm
z1 : 144 x 74 x 8.5 mm
z ultra : 179.4 x 92.2 x 6.5 mm
note 3 phabletse z1 ne z1 telefonsa note 3 ne ?
z ultra phabletse note 3 ne ?
bence z ultra tablet asla phablet deil.
hilasa
Ürkünç! :-)
|güzel cihaz ama çok büyük yaa. hani cihazın çerçevelerini biraz küçültseler hem taşınabilirlik kolay olacak hem de ekran o kadar göze batmayacak. ama cihaz çerçeveleri çok alan kaplamış...
Japon markası.