Sony Xperia Z video inceleme "Tüm bildiklerinizi unutun!"

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z, firmanın şu ana kadar ürettiği en iyi telefon olması yanında en merak edilenlerden de biri. Durum böyle olunca Donanimhaber.com olarak tüm merak edilenlere cevap niteliği taşıyacak bir video hazırladık. 55 Dakika sonunda Xperia Z'i kullanmış kadar olacaksınız.
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Başkalarının görüşlerine saygı duymayı öğrenmek istemeyenler, kendi fikrini kanun sayıp herkese kabul ettirmek isteyenler ve gözü kararmış marka fanatiklerinin mesajlarını kaldırmış bulunuyorum.
Arada düzgün yazılan mesajlar da ileride tartışma yaratmasınlar diye kaldırılmışlardır. Lütfen bu arkadaşlar kusurumuza bakmasınlar.
Aynı şekilde devam edilmesi durumunda bölüme giriş izinlerini kaldırmaya kadar giden yaptırımlar uygulanabilir.Lütfen cihaz ile ilgili bir fikriniz var ise yazın, cihazı almayı planlıyorsanız görüşlerinizi ve nedenlerinizi paylaşın, soru soranlara verebilecek cevaplarınız var ise cevap verin fakat kimsenin fikrini değiştirmeye kalkmayın.
Sevgiler,
Mesut Çevik
ayrıca vıdeo ıncelemeyı yapan yorumcuların bellı etmeselerde taraflı olduklarını dusunuyorum. bu adamların ılk super telefonu adamları rahat bırakında daha ıyısını yapsınlar.
samsung kac senedır sızlere cekırdekten baska ne verdı? markacılıktan baska bır sey yapmıyorsunuz bu forum bılgı paylasım alanıdır işkembeden sallama alanı degıl arkadaslar. ısteyen onu alır ıstemeyen bunu. her markanın kendıne gore ustunluklerı artıları eksılerı vardır. adamlar sıze muthıs ozellıklerı ıphone kalınlıgında verıyorlar daha buyuk ekranı s3 ebatında verıyorlar yapmayın gozunuzu seveyım cahil cuhela yorumlar ıle bılmedıgınızı konusmayın.