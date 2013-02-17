Sony Xperia Z video inceleme "Tüm bildiklerinizi unutun!"

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z, firmanın şu ana kadar ürettiği en iyi telefon olması yanında en merak edilenlerden de biri. Durum böyle olunca Donanimhaber.com olarak tüm merak edilenlere cevap niteliği taşıyacak bir video hazırladık. 55 Dakika sonunda Xperia Z'i kullanmış kadar olacaksınız.

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