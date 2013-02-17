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Sony Xperia Z video inceleme "Tüm bildiklerinizi unutun!"

6 yıl
214,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z, firmanın şu ana kadar ürettiği en iyi telefon olması yanında en merak edilenlerden de biri. Durum böyle olunca Donanimhaber.com olarak tüm merak edilenlere cevap niteliği taşıyacak bir video hazırladık. 55 Dakika sonunda Xperia Z'i kullanmış kadar olacaksınız.
 

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Speed-Step 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Merhaba,

Başkalarının görüşlerine saygı duymayı öğrenmek istemeyenler, kendi fikrini kanun sayıp herkese kabul ettirmek isteyenler ve gözü kararmış marka fanatiklerinin mesajlarını kaldırmış bulunuyorum.

Arada düzgün yazılan mesajlar da ileride tartışma yaratmasınlar diye kaldırılmışlardır. Lütfen bu arkadaşlar kusurumuza bakmasınlar.

Aynı şekilde devam edilmesi durumunda bölüme giriş izinlerini kaldırmaya kadar giden yaptırımlar uygulanabilir.Lütfen cihaz ile ilgili bir fikriniz var ise yazın, cihazı almayı planlıyorsanız görüşlerinizi ve nedenlerinizi paylaşın, soru soranlara verebilecek cevaplarınız var ise cevap verin fakat kimsenin fikrini değiştirmeye kalkmayın.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Başkalarının görüşlerine saygı duymayı öğrenmek istemeyenler, kendi fikrini kanun sayıp herkese kabul ettirmek isteyenler ve gözü ...
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chamicals2 6 yıl
videolara türkçe inglizce altyazı konma zamanı geldi artık. Donanımhaber.com kendini geliştirmek ve TR'nin en iyi teknoloji sitesi olma hedefi varsa en azından duyma engelli arkadaşlarımızı düşünmeli
videolara türkçe inglizce altyazı konma zamanı geldi artık. Donanımhaber.com kendini geliştirmek ve TR'nin en iyi teknoloji sitesi olma hedefi varsa en azından ...
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1 Yanıt Yanıtla +70
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mmmpower 6 yıl
ekran olayına cok takılıyorsunuz. cozunurluk ve ppi degerlerı almış yürümüş hala parlaklıktan dem vuruyorsunuz. ben iphone 5 de dahıl hıc bır telefonumda ekranı tam parlaklık durumuna geırdıgımı hatırlamıyorum. bunu bu sekılde kullanan akıllıya 5000 mah batarya bıle yetmez. ayrıca adam soyluyor 1080 ekranda parlaklık sorunları olabılır, samsung yapamadı sorunlar var dıye. hala adamlarıcıkardıkları urunun klasmanı olmayan urunler ıle kıyaslayıp sucluyorsunuz. bıraz mantıklı olun gozunuzu seveyım.

ayrıca vıdeo ıncelemeyı yapan yorumcuların bellı etmeselerde taraflı olduklarını dusunuyorum. bu adamların ılk super telefonu adamları rahat bırakında daha ıyısını yapsınlar.

samsung kac senedır sızlere cekırdekten baska ne verdı? markacılıktan baska bır sey yapmıyorsunuz bu forum bılgı paylasım alanıdır işkembeden sallama alanı degıl arkadaslar. ısteyen onu alır ıstemeyen bunu. her markanın kendıne gore ustunluklerı artıları eksılerı vardır. adamlar sıze muthıs ozellıklerı ıphone kalınlıgında verıyorlar daha buyuk ekranı s3 ebatında verıyorlar yapmayın gozunuzu seveyım cahil cuhela yorumlar ıle bılmedıgınızı konusmayın.
ekran olayına cok takılıyorsunuz. cozunurluk ve ppi degerlerı almış yürümüş hala parlaklıktan dem vuruyorsunuz. ben iphone 5 de dahıl hıc bır telefonumda ekran...
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17 Avatar Avatar Avatar
avci26 3 yıl
DH Misafiri
insanların kotası var mı yok mu umursamadan otomatik başlayan videolar özellikle de reklam videoları bu sitenin yöneticisi küfür istiyor demektir.

küfre gerek yok... (mesela firefox,chrome gibi) tarayıcı eklentilerine flash block ekleyin... siz istemedikçe hiçbir flash vid. - reklam çalıştırılmasın... bakmak istersenizde bir tık ile bakın....
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senersongur 3 yıl
İlk çıktığında piyasayı sallamıştı.
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TEKNOLOJİUZMANI10 3 yıl senersongur
Evet bende z3+ A kadar tüm seriyi kullandim

Z z ULTRA zr z1 z1 c z2 z3 z3c z3+sırada z5 z5 c z5 premium var
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DH Misafiri 3 yıl
insanların kotası var mı yok mu umursamadan otomatik başlayan videolar özellikle de reklam videoları "bu sitenin yöneticisi küfür istiyor" demektir.
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isa_001453 4 yıl
Arkadaslar telefonumda arama sorunu var yaklasık 3 haftadır var gelip gisiyordu ama Son 3-4 gündür hiç arayamıyorum sesim gitmiyor gelmiyor ses diagnostic Program ile denedim ahizede problem yok mikrofon dada yok yazılımsal oldugunu düşünüyorum telefonu formatladım hatta pc Company ile cihazı ilk günkü haline dönderdim ama yok hala ses gelmiyor ne yapabilirim lütfen yardım
yardım.
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Deleted User 4 yıl isa_001453
[Deleted by Admins]
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bag52 5 yıl
Merhaba herkese iyi forumlar,
Benim xperia z cihazım var ve batarya giriş kapağını sanırım zorlamaktan kapaktaki iç lastiğini koparttım ve şarj kapağı kapanmıyor bu konuda yardım edebilirmisiniz nasıl eski haline getirme imkanım var.ebay den yeni bir soket aldığımda bunu nasıl takacağım bir fikrim yok gerçekçesi
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elektrosenol 5 yıl bag52
Soketin kasaya giren kısmını ince uçlu (tornavida vs.) gibi bir şeyle giriş yaptığı deliğe biraz kuvvetlice ittireceksin o şekilde takmış olacaksın.
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DH Misafiri 5 yıl
sürekli htc ile kıyaslama yapılmasını bir türluu anlayamadımm telefon alacaktımm bunun için uzunn sure araştırma yaptım ve sony xperia z1 almaya karar vermıskenn ondan daha iyi hopörler sistemine sahip htc one ı gördum ve aldım bence gayett iyi beats sistemi olmasıyla ses rahatlıkla ayarlanabiliyor kamera ve diğer bircok ozellik bakımıdan da iyi şimdiki hicbir telefonda olmayan bir ses sistemıne sahip HTC ONE
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Blood Money 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sürekli htc ile kıyaslama yapılmasını bir türluu anlayamadımm telefon alacaktımm bunun için uzunn sure araştırma yaptım ve sony xperia z1 almaya karar vermıskenn ondan daha iyi hopörler sistemine sahip htc one ı gördum ve aldım bence gayett iyi beats sistemi olmasıyla ses rahatlıkla ayarlanabiliyor kamera ve diğer bircok ozellik bakımıdan da iyi şimdiki hicbir telefonda olmayan bir ses sistemıne sahip HTC ONE

Xperia Z konusunda Aldığı Htc One'ı savunan Dh Misafiri hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Bizde sizin gelip basın açıklaması yapmanızı bekliyorduk.
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dukanium 5 yıl
Bende suya değdirmeye bile cesaret edemedim. Bazıları kapakları sürekli açık kapatmadan dolayı su aldığını ve servisin kabul etmediğini söylediği ve dock kullanmadığım için daha da korktum. Deneyenler deneyimlerini yazarsa sevinirim
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gerenimo57 5 yıl
Arkadaşlar bende Xperia Z TABLET var fakat bu cihazla ilgili aktif bir konu olmadığı için buraya da yazayım istedim.
Arkadaşlar bilgi ve önerilerinize ihtiyacım var.
Xperia Z tabletim yere düşme sonucu ekranı yarıya kadar karardı. Kararan kısım dahil dokunmatiği kusursuz çalışıyor. Yetkili servise fiyat sorduğumda 750 TL rakam verdiler. Zaten sıfırı 1200-1400 arası bir cihazın sadece ekranının bu fiyat olması beni şok etti.
Yurtdışından ekran bakmaya başladım ama güvenemiyorum. Hadi getirdim diyelim kime taktıracağım. Tanıdık bildik bu işi yapabilecekler var mı aranızda acaba.
Alibaba da şöyle bir ürün buldum bu işimi görür mü bilmiyorum. alibaba.com/...
Tabletimden çok memnundum daha taksitleri bitmedi çöpe atmak istemiyorum doğrusu. Ekran alıp taktırma seçeneğini ne olursa olsun hayata geçireceğim ama TR deki yetkili servise 750 tl de vermeyeceğim çünkü bu fiyat soygunculuktan başka bir şey değil. Ayrıca bu işi İstanbulda ki yetkili servisler de yapamıyor Ankara da www.teleservice.com.tr diye bir yere yönlendiriyorlar. Tek tabanca olmanın verdiği zihniyetle fiyat da böyle uçuk oluyor tabi. Koskoca Sony firmasının TR de bu işi tek bir yerde yaptırması da tam bir rezalet.
Acaba Sony e mail atsam bana ekran gönderirler mi normal satış fiyatından? bunu da deneyeyim hem şikayet ederim hem de ekran isterim.
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rfyuksel 5 yıl
Yaklaşık 6 aydır Xperia Z kullanıcısıyım. Son güncellemeden sonra telefon aramayı cevapladığında hopörleri açıyor. Genel bir sıkıntımıdır ?

Şimdiden Teşekkürler
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se_runtome 5 yıl rfyuksel
bende de yaptı 3 kez sonra düzeldi. aç kapa bi
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ShineOnYouCrazyDiamond 5 yıl rfyuksel
rfyuksel
Yaklaşık 6 aydır Xperia Z kullanıcısıyım. Son güncellemeden sonra telefon aramayı cevapladığında hopörleri açıyor. Genel bir sıkıntımıdır ?

Şimdiden Teşekkürler

Bende de oldu valla ya ne yapicaz?
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DH Misafiri 5 yıl
Aldim her kese tavsiye ediyorum
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dazed 5 yıl
son versiyon güncelleme yapınca ekran titreme sorunu yaşadınız mı?

ve maksimum kaç gb hafıza kartı takılıyor 32 gb 64 gb mi bazı yerlerde 32 bazı sitelerde 64 yazıyor.Doğrusu 32 mi?
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DH Misafiri 5 yıl
Bence kullanmadan görmeden yorum yapan çok arkadaşım olmuş ben ki oyundan başka birşey yapmıyorum telefonda bu telefonda 1saat kadar kesintisiz oyun oynadım hiçbir şekilde takılmadı parlaklığa gelince samsungdan çok çok daha iyi olmuş ayrıca pil ömrüde oyun oynamadığın sürece çok gidiyor ondan önce arc kullanıyordum yine de memnundum bu telefon harika ve gerçekten sağlam suya dayanıklı olması yeter zaten bi note 2yi yanlışlıkla suya düşürde göreyim seni ne oluyo o telefon benim kuzenim düşürdü şimdi eline bile alamıyo örnekleri görüyoruz markaya takılmayın arkadaşlar kötülemenin anlamı yok harika bi telefon
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