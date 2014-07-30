Sony Xperia Z2 video inceleme "Sony'nin liderlik yarışındaki en güçlü hamlesi"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Kardeşler z2 için DK36 orjinal dock aldım ama uyumlu kılıf bulamadım varmı bir kılıf modeli bilen.
|Çok fazla tutulmadı, çünkü ilk tasarıma çok benziyordu.
|Abi kurduğun ilk cümleden sonra telefonu almaya karar verdim.
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|Arkadaşlar z2 almayı planlıyorum. İşlemci 3 gb mı? Birde ısınma kapanma ve internete girememe olayı hala devam ediyor mu? Z3 ile arasında bariz farklar var mıdır?
|Ben uzun süredir xperia takipcisiyim bir çok konuda bilgi sahibiyim ama bazı şeyler aklımı kurcalıyor, Telefonun çok ısındığı ve sesin cızırtılı geldiği veya sesin basık geldiği konusunda bunlar ne kadar doğru? Cevabınız için teşekkürler.
|Telefon seçmekte kararsızken seçimimde yardımcı olan Erdi Bey e ve Donanım habere teşekkür ediyorum biraz geç oldu ama olsun :D Sony anketlerinde bile öneren Donanım haber ve Erdi ÖZÜAĞ diye belirttim iyi ki varsınız.
|Merhaba,
Yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Görüntüsü şıklığı vs. güzel fakat başka sıkıntılar var.
1- İnternete bağlantı sıkıntısı yaşıyorum ve sürekli. Oysaki Galaxy de böyle bir sıkıntı kesinlikle yoktu.
2- Görüşme esnasında ses karşı tarafa gitmiyor her konuştuğumda karşı taraftan bu nasıl bir telefon hiç ses gelmiyor gibi ritüel bir serzeniş senfonisi yaşıyorum.
3-
|Arkadaşlar ürünü 5 gün kullanmış biri olarak yazıyorum. Dizayn tasarım ve donanım olarak güzel. Ama su geçirmezlik konusunda 10 cm suda 10 saniyede pert. 3. gün suya girdi,(tüm kapakları sıkıca kapalı olarak) 5. gün komple öldü cihaz. Ben suya sokmam derseniz sorun olmaz diye düşünüyorüm. :)
| sony müsteri hizmetleri bihaber.. kvk ya yönlendiriyor. numaraları yok. fiyat bilen yok.
nette arattım bulamadım bir yer var bana cok uzak 80tl dıyor.
varmı arkadaşlar bunu tecrube etmıs kımse.
orjınal olmazsa su alır korkusuda var. orjınallıgını nasıl anlıcam.
|harika telefon
Sayın Erdi Özüağ, diğer incelemelerinizde eleştirildiğiniz ne varsa bu incelemede büyük oranda pozitif yönde değiştirmişsiniz. Nelerdi bunlar kısaca hatırlamak gerekirse, Android platformu ve işlemciden tekrar tekrar, çok fazla bahsetmemişsiniz, tasarımı hakkında kısa ve net bilgiler veren açıklamalar yapmışsınız, gps ve ses kayıt özellikleri hakkında bilgi istenmişti vermişsiniz ve incelemeyi uzatacak insanları sıkacak örnek videolar koymamışsınız. Ben bu incelemenizi çok beğendim ve sizin böyle kullanıcıdan gelen geri bildirime olan duyarlılığınız çok hoşuma gitti. Ayrıca bayramda çalıştığınız için sizi tebrik ederim, iyi bayramlar dilerim...
Sony Xperia Z2 ye gelecek olursak, fiyatı ucuzlayınca almayı düşünüyorum.(1600 tl civarı) Hala Galaxy S2 kullanıyorum, bana hitap eden tasarımlar az çok bunlar. Birde hiç kimsenin bahsetmediği ve benim dikkat ettiğim bir detay var. Ben işim nedeniyle hep takım giyiyorum ve bu cihazların tasarımı nedeniyle takımla kullanan insanlara çok yakışıyor. Özellikle Sony Xperia Z2 siyah inanılmaz yakışıyor. Samsung cihazlar tasarımıyla, karmaşasıyla beni bunaltıyor, Lg G3 pahalı ve tasarım bana hitap etmiyor, Htc M8 ise kameradan kaybediyor yoksa oda sade arayüzü ve tasarımıyla çok iyi bir cihaz. Fazla uzattım sanırım.
Herkese iyi bayramlar dilerim...
Merhaba,
Açıkçası içerisinde bulduğumuz şu güzel bayram gününde yazmak istemiyorum ama; bizim kültürümüzde güzel bir söz vardır, kötü laf kötü düşünce sahibine aittir diye.
Önce olumlu olmayı ve olayları güzel yönleriyle görmeye çalışalım, yoksa hayatı daha kötü hale getirecek çok sayıda kötü şey oluyor etrafımızda.
Bu videomuza gelince, izlerseniz eğer ne kadar fazla emek olduğunu görebilirsiniz, muhtemelen diğer hiç bir yayının yapmadığı. 3-4 farklı mekanda dış çekim de dahil olmak üzere.
Teşekkürler.
Erdi Beyi incelemeyi çekmeye başlamadan önce takip ediyorum. Bu telefonu Sony'den alabilmek için ne çabalar harcadı. Daha Türkiye'de bu telefonu inceleme çeken site sayısı ya 2 yada 3'ü geçmez. Kaldı ki telefonu eline geçirdikten sonra 2-3 hafta kapsamlı bir video hazırlamak için uğraştı, her kareyi instagramdan, twitterdan ve facebook hesaplarında paylaştı. Tatilde bizler eğlenirken videoyu bayrama yetiştirmek için videoyu işlemeye uğraşıyordu. Eşi ile gittiği plajda telefonu yıkadı, çamura soktu. Bunları biz daha kapsamlı bir inceleme izleyebilelim diye yaptı. Bence uzun incelemelerden çok daha faydalı bilgi ile dolu. Artık böyle incelemeler görmek istiyoruz.
Bu insanlar bizler kaliteli inceleme izleyelim diye bu kadar emek verirken bu şekilde yorum yapmaya hakkınız yok.