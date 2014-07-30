Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sony Xperia Z2 video inceleme "Sony'nin liderlik yarışındaki en güçlü hamlesi"

4 yıl
164,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia Z2, sahip olduğu donanımsal özellikler ile oldukça iddialı. Rakibi olan telefonların ön plana çıkan hemen hemen bütün özelliklerini bünyesinde barındıran Xperia Z2'yi sizler için enine boyuna inceledik.
 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zasipahi 4 yıl en beğenilen
İki yorum yapacağım. Biri Erdi Özüağ için biri Sony Xperia Z2 için;

Sayın Erdi Özüağ, diğer incelemelerinizde eleştirildiğiniz ne varsa bu incelemede büyük oranda pozitif yönde değiştirmişsiniz. Nelerdi bunlar kısaca hatırlamak gerekirse, Android platformu ve işlemciden tekrar tekrar, çok fazla bahsetmemişsiniz, tasarımı hakkında kısa ve net bilgiler veren açıklamalar yapmışsınız, gps ve ses kayıt özellikleri hakkında bilgi istenmişti vermişsiniz ve incelemeyi uzatacak insanları sıkacak örnek videolar koymamışsınız. Ben bu incelemenizi çok beğendim ve sizin böyle kullanıcıdan gelen geri bildirime olan duyarlılığınız çok hoşuma gitti. Ayrıca bayramda çalıştığınız için sizi tebrik ederim, iyi bayramlar dilerim...

Sony Xperia Z2 ye gelecek olursak, fiyatı ucuzlayınca almayı düşünüyorum.(1600 tl civarı) Hala Galaxy S2 kullanıyorum, bana hitap eden tasarımlar az çok bunlar. Birde hiç kimsenin bahsetmediği ve benim dikkat ettiğim bir detay var. Ben işim nedeniyle hep takım giyiyorum ve bu cihazların tasarımı nedeniyle takımla kullanan insanlara çok yakışıyor. Özellikle Sony Xperia Z2 siyah inanılmaz yakışıyor. Samsung cihazlar tasarımıyla, karmaşasıyla beni bunaltıyor, Lg G3 pahalı ve tasarım bana hitap etmiyor, Htc M8 ise kameradan kaybediyor yoksa oda sade arayüzü ve tasarımıyla çok iyi bir cihaz. Fazla uzattım sanırım.

Herkese iyi bayramlar dilerim...
İki yorum yapacağım. Biri Erdi Özüağ için biri Sony Xperia Z2 için;Sayın Erdi Özüağ, diğer incelemelerinizde eleştirildiğiniz ne varsa bu incelemede ...
Devamını Gör
Yanıtla +117
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 4 yıl
@KraftMK,

Merhaba,

Açıkçası içerisinde bulduğumuz şu güzel bayram gününde yazmak istemiyorum ama; bizim kültürümüzde güzel bir söz vardır, kötü laf kötü düşünce sahibine aittir diye.

Önce olumlu olmayı ve olayları güzel yönleriyle görmeye çalışalım, yoksa hayatı daha kötü hale getirecek çok sayıda kötü şey oluyor etrafımızda.

Bu videomuza gelince, izlerseniz eğer ne kadar fazla emek olduğunu görebilirsiniz, muhtemelen diğer hiç bir yayının yapmadığı. 3-4 farklı mekanda dış çekim de dahil olmak üzere.

Teşekkürler.
@KraftMK,Merhaba,Açıkçası içerisinde bulduğumuz şu güzel bayram gününde yazmak istemiyorum ama; bizim kültürümüzde güzel bir söz vardır, kö...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +85
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cenkay KESER 4 yıl
Merhaba,

Erdi Beyi incelemeyi çekmeye başlamadan önce takip ediyorum. Bu telefonu Sony'den alabilmek için ne çabalar harcadı. Daha Türkiye'de bu telefonu inceleme çeken site sayısı ya 2 yada 3'ü geçmez. Kaldı ki telefonu eline geçirdikten sonra 2-3 hafta kapsamlı bir video hazırlamak için uğraştı, her kareyi instagramdan, twitterdan ve facebook hesaplarında paylaştı. Tatilde bizler eğlenirken videoyu bayrama yetiştirmek için videoyu işlemeye uğraşıyordu. Eşi ile gittiği plajda telefonu yıkadı, çamura soktu. Bunları biz daha kapsamlı bir inceleme izleyebilelim diye yaptı. Bence uzun incelemelerden çok daha faydalı bilgi ile dolu. Artık böyle incelemeler görmek istiyoruz.

Bu insanlar bizler kaliteli inceleme izleyelim diye bu kadar emek verirken bu şekilde yorum yapmaya hakkınız yok.
Merhaba,Erdi Beyi incelemeyi çekmeye başlamadan önce takip ediyorum. Bu telefonu Sony'den alabilmek için ne çabalar harcadı. Daha Türkiye'de bu telefo...
Devamını Gör
Yanıtla +75
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Nihatyc 3 yıl
Kardeşler z2 için DK36 orjinal dock aldım ama uyumlu kılıf bulamadım varmı bir kılıf modeli bilen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Çok fazla tutulmadı, çünkü ilk tasarıma çok benziyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sealine 4 yıl
Abi kurduğun ilk cümleden sonra telefonu almaya karar verdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enuygunkalite 4 yıl
www.enuygunkalite.com da Sony Xperia Z2 Siyah Cep Telefonu kısa bir süre için %35 indirimle 1399.00 TL

enuygunkalite.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Karakaya07 4 yıl
Arkadaşlar z2 almayı planlıyorum. İşlemci 3 gb mı? Birde ısınma kapanma ve internete girememe olayı hala devam ediyor mu? Z3 ile arasında bariz farklar var mıdır?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Ben uzun süredir xperia takipcisiyim bir çok konuda bilgi sahibiyim ama bazı şeyler aklımı kurcalıyor, Telefonun çok ısındığı ve sesin cızırtılı geldiği veya sesin basık geldiği konusunda bunlar ne kadar doğru? Cevabınız için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mortuary6 4 yıl
Telefon seçmekte kararsızken seçimimde yardımcı olan Erdi Bey e ve Donanım habere teşekkür ediyorum biraz geç oldu ama olsun :D Sony anketlerinde bile öneren Donanım haber ve Erdi ÖZÜAĞ diye belirttim iyi ki varsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Merhaba,
Yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Görüntüsü şıklığı vs. güzel fakat başka sıkıntılar var.
1- İnternete bağlantı sıkıntısı yaşıyorum ve sürekli. Oysaki Galaxy de böyle bir sıkıntı kesinlikle yoktu.
2- Görüşme esnasında ses karşı tarafa gitmiyor her konuştuğumda karşı taraftan bu nasıl bir telefon hiç ses gelmiyor gibi ritüel bir serzeniş senfonisi yaşıyorum.
3-
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar ürünü 5 gün kullanmış biri olarak yazıyorum. Dizayn tasarım ve donanım olarak güzel. Ama su geçirmezlik konusunda 10 cm suda 10 saniyede pert. 3. gün suya girdi,(tüm kapakları sıkıca kapalı olarak) 5. gün komple öldü cihaz. Ben suya sokmam derseniz sorun olmaz diye düşünüyorüm. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk_acar 4 yıl
sony müsteri hizmetleri bihaber.. kvk ya yönlendiriyor. numaraları yok. fiyat bilen yok.

nette arattım bulamadım bir yer var bana cok uzak 80tl dıyor.

varmı arkadaşlar bunu tecrube etmıs kımse.

orjınal olmazsa su alır korkusuda var. orjınallıgını nasıl anlıcam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AYAKKABI_KUTUSU 4 yıl
harika telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
14:03
Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca
9b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
03:17
Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme
4,8b izlenme · 7 ay
12:05
Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG
9,5b izlenme · 6 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
499 izlenme · 2 sa. yeni video
13:25
Huawei Mate 20 Pro ön inceleme videosu
7,7b izlenme · 7 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
455 izlenme · 1 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
13:40
Vestel Venus Z20'yi inceledik
22,1b izlenme · 1 yıl
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
09:06
İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI
11,6b izlenme · 6 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim