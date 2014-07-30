Sony Xperia Z2 video inceleme "Sony'nin liderlik yarışındaki en güçlü hamlesi"

Sony Xperia Z2, sahip olduğu donanımsal özellikler ile oldukça iddialı. Rakibi olan telefonların ön plana çıkan hemen hemen bütün özelliklerini bünyesinde barındıran Xperia Z2'yi sizler için enine boyuna inceledik.

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