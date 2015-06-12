Sony Xperia Z3+ ve Xperia M4 Aqua hakkında her şey

Sony'nin yeni nesil süper telefon modeli Xperia Z3+ ve orta segmente sunacağı yeni ve iddialı modeli Xperia M4 Aqua hakkında merak edilen pek çok detayı Sony Mobile Türkiye Ülke Müdürü Tarık Akad'a sorduk, iyi seyirler.

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