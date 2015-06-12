Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sony Xperia Z3+ ve Xperia M4 Aqua hakkında her şey

3 yıl
109,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin yeni nesil süper telefon modeli Xperia Z3+ ve orta segmente sunacağı yeni ve iddialı modeli Xperia M4 Aqua hakkında merak edilen pek çok detayı Sony Mobile Türkiye Ülke Müdürü Tarık Akad'a sorduk, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr xXx 3 yıl en beğenilen
erdi yine terletti sony müdürünü


Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
Neden televizyonda Sony reklamı yok bunu bir sorun artık.
M9 reklamı, G4 reklamı, Galaxy S6 reklamı çıkıyor ama Sony hiç yok.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tachyon 3 yıl
8 gb ??? Kendi ayağına kurşun sıkmak demek bu olsa gerek. Yahu gram kafanız çalışmıyor mu? Millet o fiyat segmentinde her şeyi araştırıyor. Orta segment de deseniz 1100 tl para cebinizden çıktığında 8 gb acayip can sıkar. Alacak olsam bu negatif özelliği ile almam mümkün değil.
8 gb ??? Kendi ayağına kurşun sıkmak demek bu olsa gerek. Yahu gram kafanız çalışmıyor mu? Millet o fiyat segmentinde her şeyi araştırıyor. Orta segment de dese...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zz.recir 2 yıl
Telefonumda dakika olmasına rağmen birini aradığımda kendiliğinden iptal ediyor nedenini öğrenebilir miyim çözümü nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Arkdaslarnla ben xperia aqua m4 alali 7 ay oldu cok guzel memnunm ama rehberde kayitli olan isim arama yapinca farkli cıkıyor neden olabilir sizce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
bende 7 aydır m4 aqua kullanıyorum 2 kere servise gitti ilk servis ürünü aldığım ilk gün gerçekleştirildi ilk gittiğinde de 4 ay gelmedi servis berbat ayrıca depolama çileden çıkarıyor sizi sarj konusuna gelince ben 6 saatten fazla dayandığını görmedim o konuda da çok zayıf ayrıca ön kamerası ve gece çekimi rezil telefonu kesinlikle önermiyorum kasası da hiç sağlam değil düşürmeye gelmiyor anında zarar görüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LVNDSCAPE 3 yıl
Bu telefonu oyun oynamak için alacakların iki kez düşünmesi gerekiyor.8 gb dahili gözükmesine rağmen sistem bunun bize 4 gb'sini kullanmamıza olanak sağlıyor bundan dolayı da 1gb veya üstü oyunlara yer kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Merhaba ben Xperia m4 aqua aldım ama ses kayıt özelliğini bulamadım. Yardımcı olurmusunuz..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LVNDSCAPE 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Merhaba ben Xperia m4 aqua aldım ama ses kayıt özelliğini bulamadım. Yardımcı olurmusunuz..

Google Play'de Sony'nin kendi uygulaması olan Audio Recorder isimli uygulamayı indirebilirsin.Dahili olarak sunmamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bende xperia m4 aqua var fakat cok kasıyor otunlqr olsun baska işlemler olsn bu yüzden memnun deilim umarım marshmallow düzeltir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Kesinlikle uzak durulması gereken bir marka. Arıza yapınca mallarının arkasında durmuyorlar. Toplam 2261 şikayet, teşekkür oranı sadece %1.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Araba yarışında sağa sola kayarken tuşlara kullanıyorum Android sistemde telefon çevirmem yetmez mi bunu ayarı nasıl yapacağim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpsoylu81 3 yıl
sony z3 dual hiçbir yerde yok eski telefonmu bu acaba satıışımı bitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Sony xperia yeni aldım sürekli sistem güncellemesi istiyo yapıyorum 1 saat geçmeden tekrar uyarı çıkıyo bunu nasıl çözeceğim bilen varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
arkadaslar xperia M4 aqua aldım 1 hafta once vıdeo cekıyorum,ve cektıgım vıdeoyu oynattıgım zaman ses var ama goruntu yok neden olabilir yarım plase.ve youtube de vıdeo acmıyor ? yarım plase
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 5 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2b izlenme · 1 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,1b izlenme · 17 sa. yeni video
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,6b izlenme · 17 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,6b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
14:23
Turkcell T80 lanse edildi: İşte detaylar
15,4b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
1,2b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,7b izlenme · 4 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim