Sony Xperia Z3+ ve Xperia M4 Aqua hakkında her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Telefonumda dakika olmasına rağmen birini aradığımda kendiliğinden iptal ediyor nedenini öğrenebilir miyim çözümü nedir?
|Arkdaslarnla ben xperia aqua m4 alali 7 ay oldu cok guzel memnunm ama rehberde kayitli olan isim arama yapinca farkli cıkıyor neden olabilir sizce
|bende 7 aydır m4 aqua kullanıyorum 2 kere servise gitti ilk servis ürünü aldığım ilk gün gerçekleştirildi ilk gittiğinde de 4 ay gelmedi servis berbat ayrıca depolama çileden çıkarıyor sizi sarj konusuna gelince ben 6 saatten fazla dayandığını görmedim o konuda da çok zayıf ayrıca ön kamerası ve gece çekimi rezil telefonu kesinlikle önermiyorum kasası da hiç sağlam değil düşürmeye gelmiyor anında zarar görüyor.
|Bu telefonu oyun oynamak için alacakların iki kez düşünmesi gerekiyor.8 gb dahili gözükmesine rağmen sistem bunun bize 4 gb'sini kullanmamıza olanak sağlıyor bundan dolayı da 1gb veya üstü oyunlara yer kalmıyor.
|Merhaba ben Xperia m4 aqua aldım ama ses kayıt özelliğini bulamadım. Yardımcı olurmusunuz..
DH Misafiri
Google Play'de Sony'nin kendi uygulaması olan Audio Recorder isimli uygulamayı indirebilirsin.Dahili olarak sunmamışlar.
|Bende xperia m4 aqua var fakat cok kasıyor otunlqr olsun baska işlemler olsn bu yüzden memnun deilim umarım marshmallow düzeltir
|Kesinlikle uzak durulması gereken bir marka. Arıza yapınca mallarının arkasında durmuyorlar. Toplam 2261 şikayet, teşekkür oranı sadece %1.
|Araba yarışında sağa sola kayarken tuşlara kullanıyorum Android sistemde telefon çevirmem yetmez mi bunu ayarı nasıl yapacağim
|sony z3 dual hiçbir yerde yok eski telefonmu bu acaba satıışımı bitti
|Sony xperia yeni aldım sürekli sistem güncellemesi istiyo yapıyorum 1 saat geçmeden tekrar uyarı çıkıyo bunu nasıl çözeceğim bilen varmı
|arkadaslar xperia M4 aqua aldım 1 hafta once vıdeo cekıyorum,ve cektıgım vıdeoyu oynattıgım zaman ses var ama goruntu yok neden olabilir yarım plase.ve youtube de vıdeo acmıyor ? yarım plase
M9 reklamı, G4 reklamı, Galaxy S6 reklamı çıkıyor ama Sony hiç yok.