Sony Xperia Z3 video inceleme "Daha şık, daha hızlı ve daha iddalı..."

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z3, bir Japon üreticinin dünya pazarına sunduğu en güçlü akıllı telefon unvanını taşıyor. Daha rafine hale gelen tasarımı, güçlenen donanımı ve geliştirilen diğer yönleri ile Xperia Z3, kendi sınıfındaki en dikkat çekici telefonlardan bir tanesi, hatta aynı zamanda zirvenin en güçlü adaylarından.

Qualcomm'un 2.46GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 801AC işlemcisinden gücünü alan telefon, 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip. 5.2-inç büyüklüğündeki IPS ekranı Full HD çözünürlük sunan telefon, 20.7MP çözünürlüğünde arka kameraya ve 2.2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip.

Samsung Galaxy S5 ve LG G3 ile aynı işlemciyi paylaşan, HTC One M8'den ise işlemci seviyesinde 100MHz daha hızlı olan Xperia Z3, Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde Sony'nin güncel arayüzünü taşıyor. IP68 sertifikası ile kendi sınıfında suya ve toza en dayanıklı telefon olan Xperia Z3, tabi ki mükemmel bir telefon değil.





Cihazla ilgili bazı notlar:

- Telefon, Xperia Z2'ye kıyasla 100miliamper daha düşük kapasiteli pile sahip olsa da, yazılım seviyesindeki optimizasyonlar ve donanımsal güncellemeler sayesinde pil konusunda müthiş bir iş çıkartıyor. İyi optimizasyon ve daha cimri donanımlar, zaman zaman fiziksel kapasiteteki bir takım küçülmeleri telafi edebiliyorlar.

- Video içerisinde, Xperia Z ailesinin daha önceki modelleri gibi bir su geçirmezlik testi yapmadık. Görünen köy kılavuz istemez misali, geliştirilen kasa ve arttırılan güvenlik önlemleri telefonun bu alandaki güçlü mirasını daha da ileri götürüyor.

- Ekranın video kaydı özelliği, incelemede de ifade ettiğim gibi bazı oyunlarda yavaşlamalara neden olabiliyor ki benim bu konuda rahatsızlık duyduğum oyun Modern Combat 5 oldu. Real Racing 3 te de etkisini hissediyorsunuz ancak bu o seviyede rahatsızlık vermiyor.

- Müzik çalar uygulaması Walkman'in yetenekleri ileri seviyede. Yapılan güncellemeler sonrasında müzikle ilgili neredeyse desteklemediği popüler ses formatı kalmamış diyebilirim, FLAC te bunların arasında.

- SAR değeri konusu da önemli. Teknik özellik tablosunda yer verdik, Sony'nin değerleri iyi ama ondan daha iyi olan firmalar da var örneğin Samsung'da daha düşük SAR değerleri olduğunu görüyoruz.

- Yine video içerisinde ifade ettiğimiz gibi ısı borusu sayesinde cihazın soğutma performansı artmış. Xperia Z2'den farklı olarak 4K videoları daha uzun süre çekebiliyorsunuz ancak süreç içerisindeki ısınmaya bağlı olarak Samsung Galaxy S5 ve LG G3 gibi yine ısınma nedeniyle kaydı durduruyor.