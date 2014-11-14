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Sony Xperia Z3 video inceleme "Daha şık, daha hızlı ve daha iddalı..."

4 yıl
132,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z3, bir Japon üreticinin dünya pazarına sunduğu en güçlü akıllı telefon unvanını taşıyor. Daha rafine hale gelen tasarımı, güçlenen donanımı ve geliştirilen diğer yönleri ile Xperia Z3, kendi sınıfındaki en dikkat çekici telefonlardan bir tanesi, hatta aynı zamanda zirvenin en güçlü adaylarından. 
Qualcomm'un 2.46GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 801AC işlemcisinden gücünü alan telefon, 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip. 5.2-inç büyüklüğündeki IPS ekranı Full HD çözünürlük sunan telefon, 20.7MP çözünürlüğünde arka kameraya ve 2.2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip. 
Samsung Galaxy S5 ve LG G3 ile aynı işlemciyi paylaşan, HTC One M8'den ise işlemci seviyesinde 100MHz daha hızlı olan Xperia Z3, Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde Sony'nin güncel arayüzünü taşıyor. IP68 sertifikası ile kendi sınıfında suya ve toza en dayanıklı telefon olan Xperia Z3, tabi ki mükemmel bir telefon değil. 

Cihazla ilgili bazı notlar:
- Telefon, Xperia Z2'ye kıyasla 100miliamper daha düşük kapasiteli pile sahip olsa da, yazılım seviyesindeki optimizasyonlar ve donanımsal güncellemeler sayesinde pil konusunda müthiş bir iş çıkartıyor. İyi optimizasyon ve daha cimri donanımlar, zaman zaman fiziksel kapasiteteki bir takım küçülmeleri telafi edebiliyorlar.
- Video içerisinde, Xperia Z ailesinin daha önceki modelleri gibi bir su geçirmezlik testi yapmadık. Görünen köy kılavuz istemez misali, geliştirilen kasa ve arttırılan güvenlik önlemleri telefonun bu alandaki güçlü mirasını daha da ileri götürüyor.
- Ekranın video kaydı özelliği, incelemede de ifade ettiğim gibi bazı oyunlarda yavaşlamalara neden olabiliyor ki benim bu konuda rahatsızlık duyduğum oyun Modern Combat 5 oldu. Real Racing 3 te de etkisini hissediyorsunuz ancak bu o seviyede  rahatsızlık vermiyor.
- Müzik çalar uygulaması Walkman'in yetenekleri ileri seviyede. Yapılan güncellemeler sonrasında müzikle ilgili neredeyse desteklemediği popüler ses formatı kalmamış diyebilirim, FLAC te bunların arasında.
- SAR değeri konusu da önemli. Teknik özellik tablosunda yer verdik, Sony'nin değerleri iyi ama ondan daha iyi olan firmalar da var örneğin Samsung'da daha düşük SAR değerleri olduğunu görüyoruz.
- Yine video içerisinde ifade ettiğimiz gibi ısı borusu sayesinde cihazın soğutma performansı artmış. Xperia Z2'den farklı olarak 4K videoları daha uzun süre çekebiliyorsunuz ancak süreç içerisindeki ısınmaya bağlı olarak Samsung Galaxy S5 ve LG G3 gibi yine ısınma nedeniyle kaydı durduruyor.
 
 

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DH Misafiri 2 yıl
SONY DENİLEN MARKA ÇOK UCUZ VE KALİTESİZ BİR MARKA ÜRÜNLERİNE SAHİP ÇIKMIYORLAR AYNI ZAMANDA YETKİLİ SERVİSİNE %100 YETKİ VERMİŞ BUNU SONY TELEFONDA SÖYLEDİ. YANİ SORUN OLDUĞU ZAMAN TELEFONUNUZDA SERVİSİN ELİNE KALDINIZ VE SERVİSİDE ÇALIŞAN AKSAMLARI BOZUK DİYOR VE ONLARIN DEĞİŞMESİNEDE PARA İSTİYOR. SONY DE SERVİSE %100 YETKİ VERDİK ÖYLEDİR DİYOR. BENDE %100 EMİNİM SONY BEN O TELEFONUN AKSAMLARI ÇALIŞIYOR ÇALIŞAN YERLERİNİ DEĞİŞTİRİP BANA FATURA EDİYOR SİZİN %100 YETKİ VERDİĞİNİZ SERVİSİNİZ........................
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslar sony z3 kullanıyorm video çekeyim derken bir hata oluştu diye ayrıca android uygulamaları olan youtube ve facebboktan video izleyemiyorum acil yardım lütfen
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DH Misafiri 3 yıl
Diğer telefonlara camerayı kim satıyor sence o beğenmediğiniz sony satıyor sensörlerini bile
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ulan64ude 3 yıl
teknosa preo p1 in kamerası bile z3 ten kat kat daha iyi. sony telefonların kamerası gerçekten berbat
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bigbooss 3 yıl
sony kameraları çok iyi değil abi, yani şöyle yazılımı beceremiyorlar bu adamlar. aynı kamerayı başka telefon kullanıyor çok iyi telefon çekiyor ama sony ler beklenen performansı gösteremiyorlar. böyle bir sıkıntı var.

son olarak şunu da eklemek isterim. samsunglarda ekranlar biraz daha canlı olduğu için telefondan bakınca resimler daha iy gibi görünebilir buna da aldanmamak lazım. aynı resmi samsunga vatisap ile yollayıp öyle yorumlamak lazım. saygılarımla
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ben sony xperia z3 kullanıyorum iddia ediyorum en iyi kamera sony xperialarda var lg ve samsung ekran kalitesi yüksek oldugu için görüntü daha iyi gibi gözüküyor ama en iyi kamera dereceleri sony de yani gözünüzün görebildiği algılayabildiği görünüm sunuyor samsung ve lg kamera değerleri sony ye göre düşük samsung lg kore malı sony japon uzun lafın kısası samsung lg bir ilvizyon dur :)
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Tina Rex 3 yıl
iyi
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar bende z3 compact aldım kamerası 3.2 mg piksel gibi çekiyor resimler nokta nokta parama yazık oldu ben n8 kullanıyordum daha net resim çekmek için bu tlfnu tercih ettim sony yetkililerin buna çare bulması gerek
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kmlhyt 3 yıl
kullnamay bilmeyenler lütfen sony almasın. samsung alsın :) kamerası gayat güzel. ancak standart ayarlar yerine elle bi kaç ayar yapmanız gerekiyor. z3c candır. duyurulur
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DH Misafiri 4 yıl
Mart 2015 tarihinde uzun süren araştırmalar ve yorumlardan sonra z3 compact aldım hem de sırf resmi distribütör garantisi kapsamında diye daha fazla para ödeyerek telefon kurulumunu yaptım ilk fotomu çektim tam bir şok fotoğraf pespembe sony de pembe kamera hatası olduğu yorumlarını okumuştum ve maalesef ki benim makinede de aynı problem vardı. servis telefonu yeniledi ancak yeni telefonda da aynı hata ile karşılaştım bu gün 20 mayıs ben telefonu daha bir gün bile kullanmadan telefon sürekli servise gidip geliyor. emin olun bu telefonu satanlar bu telefonla ilgili olumsuz yorumları yayınlamıyor. bide telefon üzerinde MADE IN CHINA yazıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Basarili
hem telefon, hemde inceleme
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