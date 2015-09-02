Sony Xperia Z5 Premium detaylı inceleme "Dünyada ilk defa Donanım Haber'de"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|İthal fiyatları çok uygun yurt içi kazıklanmaya gerek yok.Çok kaliteli bir telefon her şeyiyle mükemmel.Gerek fotoğtaf gerekse performans olarak çok iyi gece de çekimi güncellemeyle iyileştirildi.Kaliteyi ve sağlamlığı elinizde hissettiriyor uzun yıllar kullanırsınız tavsiye ederim.
|Cihaz çok hızlı fotolar muhteşem android 6 ile ana ekranada 4k desteği geldi pili normail kullanımda 2 gün internet oyın ağırlıklı 1 günü çıkartıyor menülerde sadelik var antutu 89.330 aldı fiyatıda ithalde 2.100 lere indi parasını hakeden bir cihaz olmuş sony yazılım desteği iyidir.Memnun kaldım.
|Bu telefondan alan ve kullananların olumlu olumsuz görüş,deneyim ve tavsiyelerini bekliyoruz arkadaşlar.
|Ne zaman gelecek bize bilen var mı
|490 TL farkla premium almaya değer mi? Sorular şöyle 1. 4K çekimi var ama izleyemiyosun gidip evde 4K Tv alacağım öyle mi izleyeceğim? 2. Batarya daha büyük ne kadar artısı olur? 3.Hoporlör ses sorunları varsa giderilmiş midir?
|önemli olan batarya ısınma ve ses sorunu z3+ kendi sesini duymuyordur o derece düşük umarım bu telde düzeltmişlerdir
akmac
Sırf bunun için Sony ve htc almıyorum inanın :)
|Türkiye için satış tarihi belli mi?
|iphone 6s daha iyi bence.
|snap 820 li telefonu da şubat ayında çıkaırrı sony, bu adamların zamanı yuyyurması tam bir facia
|Radyo varmi
|Kasımda mı TR ye geliyor?
Sony yapınca. PÖFFFFFFFFFFFFFFFFF