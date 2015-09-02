Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sony Xperia Z5 Premium detaylı inceleme "Dünyada ilk defa Donanım Haber'de"

3 yıl
145,5b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia Z5 Premium'un dünyadaki ilk detaylı incelemesi Donanım Haber'de. Özellikle 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranı ve tamamiyle yeni 23MP kamerası ile dikkat çeken telefonun tüm detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
No Way Out 3 yıl en beğenilen
Şu Chrome rengi harika, şimdiye kadar gördüğüm en iyi renk.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zurpke 3 yıl
sony telefonların en önemli özelliği şudur: sony telefon kullanan bir beyinsize asla rastlayamazsınız. sony altı ayda bir telefon çıkarıyormuş da elindeki eskiyormuş da... lan tüketici mal, sen ne yapacaksın kaç ayda kaç telefon çıkardığını. elindeki sana yetiyor mu sen ona baksana....
sony telefonların en önemli özelliği şudur: sony telefon kullanan bir beyinsize asla rastlayamazsınız. sony altı ayda bir telefon çıkarıyormuş da elindeki eskiy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
majesthion 3 yıl
4k yı samsung ile apple yapınca. HOBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Sony yapınca. PÖFFFFFFFFFFFFFFFFF
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
İthal fiyatları çok uygun yurt içi kazıklanmaya gerek yok.Çok kaliteli bir telefon her şeyiyle mükemmel.Gerek fotoğtaf gerekse performans olarak çok iyi gece de çekimi güncellemeyle iyileştirildi.Kaliteyi ve sağlamlığı elinizde hissettiriyor uzun yıllar kullanırsınız tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Cihaz çok hızlı fotolar muhteşem android 6 ile ana ekranada 4k desteği geldi pili normail kullanımda 2 gün internet oyın ağırlıklı 1 günü çıkartıyor menülerde sadelik var antutu 89.330 aldı fiyatıda ithalde 2.100 lere indi parasını hakeden bir cihaz olmuş sony yazılım desteği iyidir.Memnun kaldım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinbas1 3 yıl
Bu telefondan alan ve kullananların olumlu olumsuz görüş,deneyim ve tavsiyelerini bekliyoruz arkadaşlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cordial2010 3 yıl
Ne zaman gelecek bize bilen var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cordial2010 3 yıl
490 TL farkla premium almaya değer mi? Sorular şöyle 1. 4K çekimi var ama izleyemiyosun gidip evde 4K Tv alacağım öyle mi izleyeceğim? 2. Batarya daha büyük ne kadar artısı olur? 3.Hoporlör ses sorunları varsa giderilmiş midir?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliss 3 yıl
önemli olan batarya ısınma ve ses sorunu z3+ kendi sesini duymuyordur o derece düşük umarım bu telde düzeltmişlerdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CagriErcan 3 yıl
akmac
Sanal tuşlar cihazın güzel tasarımının içine ediyor.

Sırf bunun için Sony ve htc almıyorum inanın :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vialpando 3 yıl
Türkiye için satış tarihi belli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thriller89 3 yıl
iphone 6s daha iyi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 3 yıl
snap 820 li telefonu da şubat ayında çıkaırrı sony, bu adamların zamanı yuyyurması tam bir facia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaki83 3 yıl
Radyo varmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 3 yıl
Kasımda mı TR ye geliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:51
Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor"
12,3b izlenme · 1 yıl
14:03
Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca
9b izlenme · 1 yıl
11:19
Sony Xperia XZ2'yi inceledik: Yeni tasarım, yeni özellikler
11b izlenme · 1 yıl
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
13:40
Vestel Venus Z20'yi inceledik
22,1b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
498 izlenme · 2 sa. yeni video
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
29:38
Sony Xperia XZ2 Premium yorumlarımız l Mobilite
13,3b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
05:47
TRT bandrolündeki artışın telefon fiyatlarına etkisi
13,5b izlenme · 1 yıl
56:18
Samsung Galaxy S8+ detaylı inceleme: Kullanım deneyimlerimizle
22,8b izlenme · 1 yıl
11:16
Samsung Galaxy Note 8 vs Xiaomi Mi6: Hangisi daha iyi?
27,6b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
867 izlenme · 18 sa. yeni video
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
15:12
Meizu M6 Note ilk bakış: 1500TL altı sınıfta yarışıyor
15,4b izlenme · 12 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim