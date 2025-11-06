Yeni Hyundai IONIQ 9 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Kasım 2024’te ilk kez tanıtılan Hyundai IONIQ 9, Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilen yeni Hyundai IONIQ 9 fiyatı 5.199.000 TL'den başlıyor. Üç sıra koltuk düzenine sahip modelin 4x4 versiyonu ise 6.240.000 TL.
|Versiyon
|Fiyat
|Progressive 160 kW 4x2
|5.199.000 TL
|Calligraphy 226,1 kW 4x4
|6.240.000 TL
Yeni Hyundai IONIQ 9, özellikleriyle neler sunuyor❓
IONIQ 9 Calligraphy paketinde bulunan kaydırılabilir Universal Island 2.0 konsolu, kabin içi erişimi yeniden tanımlıyor. Konsol, 190 mm ileri-geri hareket edebiliyor ve hem ön hem arka taraftan açılan kol dayama alanlarıyla kolay erişim sunuyor.
Bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litre kapasiteye ulaşıyor. Tüm koltuklar açıkken 338 litre, ön bagajda ise Progressive donanımda 88 litre, Calligraphy donanımında ise 52 litre ek saklama alanı sunuluyor.
Performans, Menzil ve Şarj Özellikleri
Aerodinamik verimlilik, gövde altındaki hava akışının dengelenmesi ve lastik sürtünmesinin azaltılmasıyla artırıldı. Yeni çift yönlü aktif hava kapakçıkları (AAF), soğutma ihtiyacı olmadığında hava akışını kapatarak sürtünme katsayısını sadece 0,259 Cd seviyesine düşürüyor. Bu sistem, düz hareket ve dönüş kombinasyonuyla çalışan yenilikçi bir mekanizmaya sahip; hem aerodinamik performansı hem de dış görünümü iyileştiriyor.
Diğer aerodinamik yenilikler arasında 3D şekilli alt koruma, aerodinamik jant tasarımı ve gizli anten yer alıyor. IONIQ 9, 350 kW ultra hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e yalnızca 24 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu ve 400V/800V çoklu şarj desteği ile kullanıcıya maksimum esneklik sağlanıyor.
Teknoloji, güvenlik ve bağlantı özellikleri
Güvenlik donanımları arasında; Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2), Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM), 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM), Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) ve Ön/Arka/Yan Park Sensörü gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri bulunuyor.
Altı adet yüksek hızlı USB-C portu ile mobil cihazlar aynı anda şarj edilebiliyor. Hyundai tarafından sağlanan özel kabloyla 100W’a kadar enerji çıkışı alınabiliyor. Bluelink hizmetini merak edenler için ne yazık ki iyi haber veremiyoruz. Türkiye için Bluelink hizmetinin önümüzdeki yıl yeni IONIQ 6 ile birlikte aktif edileceği belirtiliyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: