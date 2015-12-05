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Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu

3 yıl
71,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z5 Premium, dünyanın ilk 4K ekranlı akıllı telefonu olmasıyla fark yaratıyor. Donanım Haber olarak dünyada ilk defa incelediğimiz telefonun bu defa kutu içeriğine göz atıyoruz.
İncelemesini Donanım Haber olarak dünyada ilk defa yaptığımız 4K yani Ultra HD çözünürlükte ekrana sahip olan Sony Xperia Z5 Premium'u bu defa kutusundan çıkarıyor, inceleme döneminde gösteremediğimiz kutu içeriğine ve kulaklık kalitesine değiniyoruz, iyi seyirler.
 

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IllidanStormrage 3 yıl en beğenilen
Al abi mis gibi telefon ya, birazdan gelir appleboylar iphone da iphone diye.
1 Yanıt Yanıtla +16
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fx57 3 yıl assasin34
assasin34

alın alın..o ekran ve grafik işlemci kombinasyonuyla 15-20fps ile scrolling yaparsınız artık:)

Merhaba,

Hem detaylı incelemesinde hem de bu videoda anlattığım üzere, öyle bir durum yok.

4K ekran sadece Xperia Z5 Premium'un kendi albüm ve video uygulamaları üzerinde uygun içerikler gösterildiğinde etkin oluyor.

Geriye kalan arayüz, uygulamalar, oyunlar vs. 1080p yani Full HD render ediliyor.

Yani söz konusu örneğin oyunlar ise Full HD ekranlı Xperia Z5 ve 4K ekranlı Z5 Premium arasında bir performans farkı yok :)

Teşekkürler.
assasin34alın alın..o ekran ve grafik işlemci kombinasyonuyla 15-20fps ile scrolling yaparsınız artık:)Merhaba,
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fx57 3 yıl crazy585858
crazy585858

lg v 10 incelemesi nerde erdi abi ? bıktık bu kutu açma videolarından..

Merhaba,

LG V10 incelemesi önümüzdeki hafta yayında olacak.


Teşekkürler.
crazy585858lg v 10 incelemesi nerde erdi abi ? bıktık bu kutu açma videolarından..Merhaba,LG V10 incelemesi...
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DH Misafiri 3 yıl
Abi general mobile var elimde şu anda. Ses tuşu açma kapama tuşu sürekli bozuluyor. Bıktım yaptırmaktan. Yeni sağlam bir telefon arıyorum. Rahat 3 4 yıl sorun yaşamayacağım bir şey istiyorum.Z5 işimi görür mü ya da başka ne önerirsiniz?
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lemonway 3 yıl
Compact i bekliyoruz, benim için çok büyük Z ler
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aybey 3 yıl
Telefon güzel, krom renge bayıldım. Çok şık duruyor. Ancak Z5'e göre tutması çok zor ve elden kayıp düşecek miş gibi hissettiriyor.
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draconist 3 yıl
Benim anlamadığım, bu amiral gemiler neden gsm üzerinden görüntülü görüşme yapamıyor, Çinli telefonların alayı yapıyor da bunlarda neden yok, zorla skype, viber, facemessenger mı kullanmamız lazım illa.
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musty578 3 yıl
sol gözüne ne oldu reis dövdülermi
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musty578 3 yıl
abi zumu yapıcak kimse yokmu sen elinle ceviriyon bütün işi sana yaptırıyolar valla
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kenan_0 3 yıl
iphone kullanıcısıyım ama android kullanmak için gerçekten çok guzel bi telefon. ben çok beğendim. alma gücüm yetseydi kullanmak isterdim.
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BekirTemel 3 yıl
Ekran 4k olsun diye performansdan ve bataryadan vermek ne kadar mantıklı acaba?
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DH Misafiri 3 yıl
Erdi bey sizden detaylı bir z5 compact incelemesi bekliyorum
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fx57 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Erdi bey sizden detaylı bir z5 compact incelemesi bekliyorum

Merhaba,

Henüz elime ulaşmadı, geldiğinde detaylı bir inceleme hazırlayacağım.

Teşekkürler.
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DH Misafiri 3 yıl
erdi bey güzel bir tanıtım olmuş fakat saonuçta fiyatına göre kutu dizaynı pek önemli değil içerik daha önemli sony abartmayı pek sevmiyor dobra yani neyse o dışı caf caflı içi çürük olanlardan değil:) yani ama premium adına yakışır bir şekillendirme olsa fena olmazm fakat fiyat artar diye düşünüyorum
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fx57 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

erdi bey güzel bir tanıtım olmuş fakat saonuçta fiyatına göre kutu dizaynı pek önemli değil içerik daha önemli sony abartmayı pek sevmiyor dobra yani neyse o dışı caf caflı içi çürük olanlardan değil:) yani ama premium adına yakışır bir şekillendirme olsa fena olmazm fakat fiyat artar diye düşünüyorum

Merhaba,

Anlatmak istediğim şuydu, sıkı rekabet koşulları çerçevesinde Sony, biraz daha fazlasını fiyata yansıtmadan kullanıcılara sunabilmeliydi.

Bu fiyat seviyesinde bence her şey irdelenmeli ve örneğin LG V10'un gerek kutulama gerekse de örneğin kulaklık tasarımına bakıldığı zaman, biraz daha hassas davranılması gerekirdi.

Yani Xperia M4 Aqua ile aynı kutu ve kutulama anlayışı yerine (kutu içeriğinin kalitesinden bahsetmiyorum) biraz daha özenli davranılması, kutu üzerinde 4K vurgusunun daha belirgin yapılması gerekirdi diye düşünüyorum.

Ve pek tabi ki bunların hepsi de fiyata yansıtmadan olmalıydı.

Teşekkürler.
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AlpKhanate 3 yıl
v10 incelemesi ne zaman gelecek acaba?
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