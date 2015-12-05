Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony Xperia Z5 Premium, dünyanın ilk 4K ekranlı akıllı telefonu olmasıyla fark yaratıyor. Donanım Haber olarak dünyada ilk defa incelediğimiz telefonun bu defa kutu içeriğine göz atıyoruz.
İncelemesini Donanım Haber olarak dünyada ilk defa yaptığımız 4K yani Ultra HD çözünürlükte ekrana sahip olan Sony Xperia Z5 Premium'u bu defa kutusundan çıkarıyor, inceleme döneminde gösteremediğimiz kutu içeriğine ve kulaklık kalitesine değiniyoruz, iyi seyirler.
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Merhaba,
Hem detaylı incelemesinde hem de bu videoda anlattığım üzere, öyle bir durum yok.
4K ekran sadece Xperia Z5 Premium'un kendi albüm ve video uygulamaları üzerinde uygun içerikler gösterildiğinde etkin oluyor.
Geriye kalan arayüz, uygulamalar, oyunlar vs. 1080p yani Full HD render ediliyor.
Yani söz konusu örneğin oyunlar ise Full HD ekranlı Xperia Z5 ve 4K ekranlı Z5 Premium arasında bir performans farkı yok :)
Teşekkürler.
Merhaba,
LG V10 incelemesi önümüzdeki hafta yayında olacak.
Teşekkürler.