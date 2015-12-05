Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu

Sony Xperia Z5 Premium, dünyanın ilk 4K ekranlı akıllı telefonu olmasıyla fark yaratıyor. Donanım Haber olarak dünyada ilk defa incelediğimiz telefonun bu defa kutu içeriğine göz atıyoruz.

İncelemesini Donanım Haber olarak dünyada ilk defa yaptığımız 4K yani Ultra HD çözünürlükte ekrana sahip olan Sony Xperia Z5 Premium'u bu defa kutusundan çıkarıyor, inceleme döneminde gösteremediğimiz kutu içeriğine ve kulaklık kalitesine değiniyoruz, iyi seyirler.