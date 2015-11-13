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Sony Xperia Z5 kutu açma videosu

4 yıl
25,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni nesil akıllı telefonu Xperia Z5'i kutusundan çıkarıyor, beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz. Asıl incelemeye ise kutu açma videosunun altından erişebilirsiniz.
Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modellerinden Xperia Z5'i geçtiğimiz aylarda dünyada ilk defa incelemiş, videolarını paylaşmıştık. Ancak o dönemki cihaz test telefonu olduğundan kutu içeriğini gösterememiştik, bu videoda cihazın kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

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fx57 4 yıl en beğenilen wolf silver
wolf silver

Xperia z5 incelemesini de Xperia z6 çıktığında yaparsınız..



CİHAZ HAKKINDA KONUŞURSAK ÖN TARAF SİYAH ARKA TARAF FARKLI RENK. YA TÜM TELEFONU AYNI RENK YAPIN YADA TÜM TELEFONU SİYAH YAPIN FARKLI RENK ÇIKARMAYIN...



KUTUDA DA HIZLI ŞARJ ÇIKMIYORMUŞ. REZALET BİRŞEY.HADİ XAOMİ KUTUDA KULAKLIK VERMİYOR. 140 DOLARLIK TELEFONUN MALİYETİ FAZLA OLMASIN DİYE. SEN 500-600 DOLARLIK YADA 2500 TL DEĞERİNDE TELEFON SATIYORSUN. HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ YOK.BUNUN FİYATI FİRMALARA 2-3 DOLARDİR...



SONY BURADA KULLANICILARI BİRŞEY YERİNE KOYMUŞ AMA BEN SÖYLEMİYORUM...

Çok talihsiz bir yorum olmuş zira Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modellerini dünyada ilk defa biz inceledik. Hemen bu videonun altında Xperia Z5 incelemesini bulabilirsiniz, tesekkurler.
wolf silverXperia z5 incelemesini de Xperia z6 çıktığında yaparsınız..CİHAZ HAKKINDA KONUŞURSAK ÖN TARAF SİYAH ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Free WiLL 4 yıl
kaç para len bi hızlı şarj aleti. Şaka gibi ya adamlar adaptör koymaktan bile aciz. Zaten devasa karla satılıyor bu cihazlar bir de utanmadan 1-2 $ hesabını yapıp kutu içeriğinden çalıyorlar. Htc ve Sony bu kafayla devam ettikleri sürece başarılı olamayacaklar.
kaç para len bi hızlı şarj aleti. Şaka gibi ya adamlar adaptör koymaktan bile aciz. Zaten devasa karla satılıyor bu cihazlar bir de utanmadan 1-2 $ hesabını yap...
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hasan.sonus 4 yıl
Abi videoda da dediğin gibi önceden incelediğiniz cihaz test örneğiydi. Acaba elinizdeki final sürümü cihazı inceleme olanağınız var mı? Özellikle Z3 le kıyaslarsanız kamera, batarya ve ısınma konusunda çok memnun olurum. Tabi diğer üyelerin de böyle bir isteği varsa :-)
Abi videoda da dediğin gibi önceden incelediğiniz cihaz test örneğiydi. Acaba elinizdeki final sürümü cihazı inceleme olanağınız var mı? Özellikle Z3 le kıyasla...
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xRoot 4 yıl
Çok iyi ya.....
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@CAN@ 4 yıl
Cihazın fiyatının en pahalı olduğu ülkelerden birine yakışacak kutu içeriği değil bu. Şarj adaptörü neden cihazın hızlı şarjı desteklenmesine rağmen uyumsuz?
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Pi 4 yıl
Sony tek duze gidiyor. Tamam digerleri farkli degil. Ancak mevzumuz su an sony. Tasarim hep ayni. Bana butun serileri getirip sorsan bu ne diye hic birini bilemem. Ayrica son cikan cihazlarin cogu yekpare kasa olmaya basladi. Hic kullanisli bulmuyorum bu durumu.. Ayrica kutudan hizli sarz adaptoru cikmamasi tam bir rezalet. Dunya para ver ama adaptor yok. En beğendiğim cihaz olsa yine almam!
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DH Misafiri 4 yıl
asus zenfone 2 de hızlı sarj özelliği var hali ile adaptörüde var,böyle büyük markaların pazarlama hamlesini anlamak güç zira z5 te gürültü engelleme özelliği olmasına rağmen malesef kulaklığı içinden çıkmıyor standart bir kulaklığı var,asus zenfone 2 şu an 1000tl bandın da ve z5 ten her yönü ile daha iyi ve dolu bir cihaz,arasında fiyat farkı değil uçurum olmasına rağmen..
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aycibin 4 yıl
kulaklık önemli değil.ben zaten her aldığım telefonda kutudaki yerine kendi sennheisser kulaklığımı kullanırım.ama hızlı şarj adaptörü çıksaymış en azından.sonuçta telefona özel adaptör satın almak bana pek mantıklı bir yatırım gibi gelmiyor.
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Red_devil33 4 yıl
duvarin hali icler acisi yakismadi erdi
bir kutu boyaya bakar
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Hatsune Miku 4 yıl
wolf silver
Xperia z5 incelemesini de Xperia z6 çıktığında yaparsınız.. CİHAZ HAKKINDA KONUŞURSAK ÖN TARAF SİYAH ARKA TARAF FARKLI RENK. YA TÜM TELEFONU AYNI RENK YAPIN YADA TÜM TELEFONU SİYAH YAPIN FARKLI RENK ÇIKARMAYIN... KUTUDA DA HIZLI ŞARJ ÇIKMIYORMUŞ. REZALET BİRŞEY.HADİ XAOMİ KUTUDA KULAKLIK VERMİYOR. 140 DOLARLIK TELEFONUN MALİYETİ FAZLA OLMASIN DİYE. SEN 500-600 DOLARLIK YADA 2500 TL DEĞERİNDE TELEFON SATIYORSUN. HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ YOK.BUNUN FİYATI FİRMALARA 2-3 DOLARDİR... SONY BURADA KULLANICILARI BİRŞEY YERİNE KOYMUŞ AMA BEN SÖYLEMİYORUM...

siyah renginde cihazın heryeri siyah, beyaz rengindede cihazın heryeri beyaz renkte.
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wolf silver 4 yıl Hatsune Miku
AoE_Bsrn

wolf silver

Xperia z5 incelemesini de Xperia z6 çıktığında yaparsınız.. CİHAZ HAKKINDA KONUŞURSAK ÖN TARAF SİYAH ARKA TARAF FARKLI RENK. YA TÜM TELEFONU AYNI RENK YAPIN YADA TÜM TELEFONU SİYAH YAPIN FARKLI RENK ÇIKARMAYIN... KUTUDA DA HIZLI ŞARJ ÇIKMIYORMUŞ. REZALET BİRŞEY.HADİ XAOMİ KUTUDA KULAKLIK VERMİYOR. 140 DOLARLIK TELEFONUN MALİYETİ FAZLA OLMASIN DİYE. SEN 500-600 DOLARLIK YADA 2500 TL DEĞERİNDE TELEFON SATIYORSUN. HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ YOK.BUNUN FİYATI FİRMALARA 2-3 DOLARDİR... SONY BURADA KULLANICILARI BİRŞEY YERİNE KOYMUŞ AMA BEN SÖYLEMİYORUM...


siyah renginde cihazın heryeri siyah, beyaz rengindede cihazın heryeri beyaz renkte.

PEKİ DİĞER RENKLERDE ? YOKSA XPERİA Z5 İN 2 TANE TEK RENK SEÇENEĞİ VAR ?
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EnemyDestroyeD 4 yıl
çok tatlı ya ıphone dan geçmeyi düşünüyorum bende
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RevivaL 4 yıl
Merak ediyorum incelemeyi teşekkürler. Compact için de yakında inceleme gelir sanırım
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dolunay7x 4 yıl
tr_insan
Buradan Teknoloji Şirketlerine Bir çift Sözüm var. Örneğin SONY 2500 tl yerine 1000 lira olmalı yani ülkelerin para değerine göre fiatlandırma yapılmalı. O zaman hem Tüketici ürünü alır Hem de Yapılan ürün satılıp Ziyan olmaktan Çıkar.

yok kardeş o zmanda ülkemize gelen ciro artar.. ülkenin yararına olacagından böyle bişey söz konusu bile olamaz.. söyle düşün biz ucuz tel için yurt dısından alıyorken yabancılarda cok ucuza bizim ülkemizden alırlar :) tl ile euro dengesi.
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Bahadir39 4 yıl
Sony gibi bir firma tarafından güzel satış rakamları yakalayan bir ülkeye, ülkemize hala kutu içeriğinde cimrilik yapmak gerçekten yakışmıyor. Ben Sony kullanıcısıyım ve böyle devam edicek gibi görünüyor en son aldığım telefon z3 compact ta her yönüyle kullanışlı geliyor. Bu forumdaki herkezin dile getirdiği gibi neden güzel bi kulaklık çıkması yerine hala standart kulaklıkta ısrar ediyorlar yada hızlı şarj örneği, bunlar satış açısından bi adım ileriye götürür diye düşünüyorum, düşünüyoruz. Ama politikaları hala aynı. Sony telefon aldığınızda yanına bi dock, ortalama bi kulaklık size en azından 150 lira bi ek maliyet oluşturuyor. Sony'i ve teknolojilerini severim, ama almadan önce bu ekstralarıda telefonu aldıktan sonra mecburen bu harcamalarıda beraberinde yapmak gerekiyor. Kutu açma vidyosu için teşekkürler DH.
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