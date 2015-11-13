Sony Xperia Z5 kutu açma videosu

Sony'nin yeni nesil akıllı telefonu Xperia Z5'i kutusundan çıkarıyor, beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz. Asıl incelemeye ise kutu açma videosunun altından erişebilirsiniz.

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Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modellerinden Xperia Z5'i geçtiğimiz aylarda dünyada ilk defa incelemiş, videolarını paylaşmıştık. Ancak o dönemki cihaz test telefonu olduğundan kutu içeriğini gösterememiştik, bu videoda cihazın kutu içeriğine yakından bakıyoruz.