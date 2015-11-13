Sony Xperia Z5 kutu açma videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin yeni nesil akıllı telefonu Xperia Z5'i kutusundan çıkarıyor, beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz. Asıl incelemeye ise kutu açma videosunun altından erişebilirsiniz.Sony'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modellerinden Xperia Z5'i geçtiğimiz aylarda dünyada ilk defa incelemiş, videolarını paylaşmıştık. Ancak o dönemki cihaz test telefonu olduğundan kutu içeriğini gösterememiştik, bu videoda cihazın kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
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Çok talihsiz bir yorum olmuş zira Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modellerini dünyada ilk defa biz inceledik. Hemen bu videonun altında Xperia Z5 incelemesini bulabilirsiniz, tesekkurler.