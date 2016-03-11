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Sony h.ear kulaklık ailesi, hi-res ses ve fazlası

3 yıl
28,1b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin geçtiğimiz gün düzenlediği h.ear etkinliğinden görüntüler ve özel röportajımız sizlerle. Yeni kulaklıklar, hi-res ürünler ve pazarın son durumu hakkında bilgi alıyoruz.
Sony'nin h.ear ailesi kulaklık etkinliğinden özel notlar ve fazlası.

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen Nostromo-
madiko

Ses dünyasında hi- res diye bir terim yok. Sony^nin yetkilisine gülerler. Onun adı hi-hi'dir saçmalamayın

Merhaba,

hi-res Sony'nin bir markası :) Kendi markasının ne anlama geldiğimi anlatıyor.

Sevgiler,
Mesut Çevik
madikoSes dünyasında hi- res diye bir terim yok. Sony^nin yetkilisine gülerler. Onun adı hi-hi'dir saçmalamayınMerhaba,...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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kunglao1 3 yıl
Hi-res audio gerçekten çok önemli detay tutkunları için ama içerik olarak çok zayıf.Yani her istediğimiz sevdiğimiz parçaların Hi-res formatını nasıl bulacağız ?
Hi-res audio gerçekten çok önemli detay tutkunları için ama içerik olarak çok zayıf.Yani her istediğimiz sevdiğimiz parçaların Hi-res formatını nasıl bulacağız ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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kartal172 3 yıl
kiaydin
arkada çalan şarkının adı?

Shazamlayın :=)
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GrıezmaNN 3 yıl
Dizayn yine her Sony kulaklığında olduğu gibi çöp.

Kulaklıkla uzaktan yakından alakası olmayan Samsung'un Level serisi bile kat ve kat iyi görünüyor.

Bir şuna bakın bir de buna.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gageracer 3 yıl
kunglao1
Hi-res audio gerçekten çok önemli detay tutkunları için ama içerik olarak çok zayıf.Yani her istediğimiz sevdiğimiz parçaların Hi-res formatını nasıl bulacağız ?

hdtracks.com/... kullanıyorum.Birkaç site daha var.DSD satan siteler de mevcut fakat çoğu şarkı akustik ya da opera.Türkçe CD den kayıtsız rip dışında içerik görmedim henüz.
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kiaydin 3 yıl
arkada çalan şarkının adı?
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Haggard1963 3 yıl
Sony Nwz-15a DAP kullaniyorum. Arsivimin tamami 320 kbps mp3, bu kalitede siradan bir Sony mp3 calara gore ses kalitesi olarak % 20 gibi bir fark hissedebiliyorsunuz. Flac dinlemeye basladigimda ise fark bariz. Donanim kadar dinlenen format da belirleyici.
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aycibin 3 yıl
xperia z5c'mle sony mağazasında hi-res iki farklı modeli denedim.telefonda hi-res ayarım açıktı ve flac müzik açtım.ses gerçekten güzel ancak benim sennheiser'a göre ses seviyesi düşük ve tizler biraz zayıf geldi.bu fiyata daha kusursuz bir ürün beklerdim.
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sakalak 3 yıl
bende bir kaç albüm var dvd-audio formatlı diskten riplenmiş 96000 hz 24 bit oluyor bu parçalar z-5500 destekliyor bu formatı arada bazen bu formattta albüm çıkıyor indirip dinleyebilirsiniz

adelenin söylediği skyfallun tema müziğide aynı şekilde riplenmiş bir versiyonu var

santananın bir kaç albümü bu şekilde bulunabilir kapağındada advanced resolution yazıyor

müziği hoparlörden dinlendiğim halde daha ayrıntılı ve hoş geliyor kulağıma standart flac olarak riplenmiş müziklere göre

mp3 zaten yanına bile yaklaşamaz bu kalitenin
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jubeii 3 yıl
küt saçlı çıtır yüzünden açtım videoyu oda saniyelik gözüktü ((
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acbold 3 yıl
Güzel bir ürün olmuş şahsen o fiyatlara çıkacak ve günlük kulaklık kullanmayı düşünecek olsam ilk seçeneklerim arasında yer alabilir.
En büyük artısı "LDAC Codec" teknolojisi ve 20 saat pil ömrü.
LDAC Codec merak edenler için : sony.net/...
Eksi yönü olarak birden çok fiziksel tuşun görünümü etkilediğini söyleyebilirim. Dokunmatik deri altına yerleştirilebilirdi fakat ürünün fiyatını görüp ona göre bu yorumu değerlendirmeye sokmada fayda var.
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Real Slim Shady 3 yıl
Bu ve benzeri ürünler htc nin One serisi veya sony Xperia z5 için kullanılabilir mi? Z5 te gelişmiş ses çıkışı tarzı birşeyler vardı ama tam bilmiyorum
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soner788 3 yıl
Sony herzaman kendi teknolojisini geliştirir ve bunuda kendi markası olarak isimlendirir megabass clearbass gibi ses konusundada bir numaradır dünyada tutkunlarıda çok vardır. Samsung ve htc den gürültü gibi müzik dinleyenler bunu anlıyamaz anlatma ihtiyacıda duymuyorum zaten cıss cıss dinleyin galaxyi siz ..
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