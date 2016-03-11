Sony h.ear kulaklık ailesi, hi-res ses ve fazlası

Genel Yayın Yönetmeni
kiaydin
Shazamlayın :=)
| Dizayn yine her Sony kulaklığında olduğu gibi çöp.
Kulaklıkla uzaktan yakından alakası olmayan Samsung'un Level serisi bile kat ve kat iyi görünüyor.
Bir şuna bakın bir de buna.
kunglao1
hdtracks.com/... kullanıyorum.Birkaç site daha var.DSD satan siteler de mevcut fakat çoğu şarkı akustik ya da opera.Türkçe CD den kayıtsız rip dışında içerik görmedim henüz.
|arkada çalan şarkının adı?
|Sony Nwz-15a DAP kullaniyorum. Arsivimin tamami 320 kbps mp3, bu kalitede siradan bir Sony mp3 calara gore ses kalitesi olarak % 20 gibi bir fark hissedebiliyorsunuz. Flac dinlemeye basladigimda ise fark bariz. Donanim kadar dinlenen format da belirleyici.
|xperia z5c'mle sony mağazasında hi-res iki farklı modeli denedim.telefonda hi-res ayarım açıktı ve flac müzik açtım.ses gerçekten güzel ancak benim sennheiser'a göre ses seviyesi düşük ve tizler biraz zayıf geldi.bu fiyata daha kusursuz bir ürün beklerdim.
| bende bir kaç albüm var dvd-audio formatlı diskten riplenmiş 96000 hz 24 bit oluyor bu parçalar z-5500 destekliyor bu formatı arada bazen bu formattta albüm çıkıyor indirip dinleyebilirsiniz
adelenin söylediği skyfallun tema müziğide aynı şekilde riplenmiş bir versiyonu var
santananın bir kaç albümü bu şekilde bulunabilir kapağındada advanced resolution yazıyor
müziği hoparlörden dinlendiğim halde daha ayrıntılı ve hoş geliyor kulağıma standart flac olarak riplenmiş müziklere göre
mp3 zaten yanına bile yaklaşamaz bu kalitenin
|küt saçlı çıtır yüzünden açtım videoyu oda saniyelik gözüktü ((
|Güzel bir ürün olmuş şahsen o fiyatlara çıkacak ve günlük kulaklık kullanmayı düşünecek olsam ilk seçeneklerim arasında yer alabilir.
En büyük artısı "LDAC Codec" teknolojisi ve 20 saat pil ömrü.
LDAC Codec merak edenler için : sony.net/...
Eksi yönü olarak birden çok fiziksel tuşun görünümü etkilediğini söyleyebilirim. Dokunmatik deri altına yerleştirilebilirdi fakat ürünün fiyatını görüp ona göre bu yorumu değerlendirmeye sokmada fayda var.
|Bu ve benzeri ürünler htc nin One serisi veya sony Xperia z5 için kullanılabilir mi? Z5 te gelişmiş ses çıkışı tarzı birşeyler vardı ama tam bilmiyorum
|Sony herzaman kendi teknolojisini geliştirir ve bunuda kendi markası olarak isimlendirir megabass clearbass gibi ses konusundada bir numaradır dünyada tutkunlarıda çok vardır. Samsung ve htc den gürültü gibi müzik dinleyenler bunu anlıyamaz anlatma ihtiyacıda duymuyorum zaten cıss cıss dinleyin galaxyi siz ..
Merhaba,
hi-res Sony'nin bir markası :) Kendi markasının ne anlama geldiğimi anlatıyor.
Sevgiler,
Mesut Çevik