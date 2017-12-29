Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sony h.ear on 2 NC | Aktif gürültü engellemeli kablosuz kulaklık ilk izlenim

1 yıl
5,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin kablosuz kafa üstü kulaklık ailesinde aktif gürültü engelleme özelliği taşıyan ve diğer modellere göre uygun fiyatıyla öne çıkan h.ear on 2 nc mercek altında. Kutusundan çıkartıyoruz
Sony h.ear on 2 NC, aktif gürültü engelleme teknolojisi, nfc, dokunmatik panel ile çalan parça ve ses kontrolü gibi bir çok gelişmiş özelliği büyesinde barındıran aynı zaman 28 saat saat çalma süresi gibi uç noktada kullanılabilirlik sunan bir kulaklık.
Bu videomuzda Sony h.ear on 2 NC Bluetooth kablosuz kafa üstü kulaklığı kutusundan çıkartıyor ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
İlk izlenimden notlar; 
1. Aktif gürültü engelleme mükemmel çalışıyor.
2. Ses yalıtımı da çok iyi. Aktif gürültü engelleme de olunca hiç bir şey duymuyorsunuz
3. Ses kalitesi ortalamanın üzerinde baslar kabul edilebilir kalitede
4. Rahat ve konforlu
5. Malzeme kalitesi etkileyici
Aklımıza takılan ve anca cevabı uzun kullanım sonunda verilebilecek sorular;
1. Dışarı ses veriyor gibi
2. Gözlükle kullanımı konusunda henüz iyi mi kötü mü fikir sahibi olamadım. İlk deneyim fena değil.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sliskelion 1 yıl en beğenilen
Allah aşkına şu cihazı Hi-Res destekli bir cihazda deneyin.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
merihanac 1 yıl
Mesut bey, kutuyu alttan açmadığınız için kahroldum :) altta "open" yazan tırnağı göremediniz sanırım. genelde sony kulaklık kutularının hepsi bu şekilde alttan açılmakta..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 1 yıl
Ayni kulakligi almayi düsünüyorum fakat amazon.de üzerinde bircok kullanici gürültü engelleyici acildigi zaman bir islik sesi oldugundan bahsetmis. Sizdeki kulaklikta da ayni sorun var mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
davidoffvincent 1 yıl
"Sony h.ear on2 mini" modelini de inceler misiniz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 1 yıl
mdr ile hear modellerinin farkı ne mdr ın da kablosuzu var hem daha ucuz tam bilmiyorum ama mdr oyun için heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mteke 1 yıl
Sony MDR1000X M2 ile karşılaştırabilir misiniz?
İkisi de Sony ürünü, MDR1000X amiral cihazı diye düşünüyordum ama bunun fiyatı daha yüksek galiba.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 1 yıl mteke
mteke
Sony MDR1000X M2 ile karşılaştırabilir misiniz?
İkisi de Sony ürünü, MDR1000X amiral cihazı diye düşünüyordum ama bunun fiyatı daha yüksek galiba.

Dogru biliyorsunuz bu model tepe model degil ama neredeyse o sinifta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayugur 1 yıl
Bu kulaklığı Bose q35 ile kıyaslamak lazım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deno1094 1 yıl
Şarjı bittiğinde acaba ses kablosunu takarak dinlemeye devam edebiliyor muyuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 1 yıl
Çok samimisin Mesut
Kulaklık tanıtımından sçok sondaki keyifli halini izledim. Kalkıp dans edecek gibiydin yav!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpesifikBrush 1 yıl
Bu kulaklığın ilk modeli var bende. 800'e almıştım. Sırf uygulamayla eşleşebiliyor diye 500 lira daha pahalı olması hoşuma gitmedi. Tasarımı bile aynı. Farklı olan özelliği yok. Gürültü engellemesi belki daha iyi olabilir bilemem, fakat gayet yeterli ilk modelin. Ucuza bulabilirseniz tavsiye ederim. Özellikle her gün toplu taşıma kullanıyorsanız bir nimet gerçekten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 1 yıl
BOSS bedava gelmediği için incelenmiyor ah ah..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,2b izlenme · 7 ay
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
6,8b izlenme · 1 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
18:20
Beats Studio 3 Wireless ön inceleme
7,4b izlenme · 1 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
493 izlenme · 2 sa. yeni video
11:54
Şeffaf kasa PS4 Pro 2TB | 500 Milyon özel sürüm kutu açılışı
15,6b izlenme · 7 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
867 izlenme · 18 sa. yeni video
18:45
2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless
6,8b izlenme · 1 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
451 izlenme · 1 sa. yeni video
21:12
2si1 inceleme | Samsung Watch Active
5,2b izlenme · 3 hf.
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,5b izlenme · 6 gün
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
12,1b izlenme · 7 ay
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
15b izlenme · 2 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim