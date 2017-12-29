Sony h.ear on 2 NC | Aktif gürültü engellemeli kablosuz kulaklık ilk izlenim

Sony'nin kablosuz kafa üstü kulaklık ailesinde aktif gürültü engelleme özelliği taşıyan ve diğer modellere göre uygun fiyatıyla öne çıkan h.ear on 2 nc mercek altında. Kutusundan çıkartıyoruz

Sony h.ear on 2 NC, aktif gürültü engelleme teknolojisi, nfc, dokunmatik panel ile çalan parça ve ses kontrolü gibi bir çok gelişmiş özelliği büyesinde barındıran aynı zaman 28 saat saat çalma süresi gibi uç noktada kullanılabilirlik sunan bir kulaklık.

Bu videomuzda Sony h.ear on 2 NC Bluetooth kablosuz kafa üstü kulaklığı kutusundan çıkartıyor ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

İlk izlenimden notlar;

1. Aktif gürültü engelleme mükemmel çalışıyor.

2. Ses yalıtımı da çok iyi. Aktif gürültü engelleme de olunca hiç bir şey duymuyorsunuz

3. Ses kalitesi ortalamanın üzerinde baslar kabul edilebilir kalitede

4. Rahat ve konforlu

5. Malzeme kalitesi etkileyici

Aklımıza takılan ve anca cevabı uzun kullanım sonunda verilebilecek sorular;

1. Dışarı ses veriyor gibi

2. Gözlükle kullanımı konusunda henüz iyi mi kötü mü fikir sahibi olamadım. İlk deneyim fena değil.