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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, iki yeni 3D destekli Blu-ray kaydedicisini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,4b
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Blu-Ray / DVD Player
Shady
Haber Editörü
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Elektronik dünyasının önemli isimlerinden Sony ürün gamını genişletmeye devam ediyor.Firma, son olarak giriş seviyesi iki yeni Blu-ray kaydedicisi; BDZ-AT350S ve BDZ-AT750W'yu ürün gamına ekledi.

3D video desteğiyle Sony'nin AVCHD 3D/Progressive 3D kameralarıyla uyumlu olan iki model de firmanın CREAS 4 görüntü işlemcisi ile daha keskin HD kalitesi sunarken; 500GB'lık depolama birimini üzerlerinde bulunduruyorlar. 1080/60p HD desteği sunan Blu-ray kaydedecileri yaklaşık 1 sene önce tanımlanan ve o dönemden önceki cihazlarla uyumlu olmayan BDXL (100GB ve 128GB) formatına verdikleri destekle de öne çıkıyor. İki kaydedici birbirinden ise sahip oldukları Dijital TV alıcısı sayısıyla ayrılıyor.

Önümüzdeki ayın ilk döneminde satışa sunulacağı açıklanan iki yazıcıdan; bir adet alıcıya sahip olan BDZ-AT350S'nin satış fiyatı yaklaşık 820 dolar, iki adet alıcıya sahip olan BDZ-AT750W'nin ise 1075 dolar olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 6 yıl
bluray kaydedici varmı ayrıca dvd yede kaydetme özeliği varmı sadece dvd kaydedicide ola bilir tlf 5422016311
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