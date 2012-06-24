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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den CMOS sensörlerine 997 milyon dolarlık yatırım

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Sony, televizyon birimi gibi alanlarda yaşadığı ciddi zararları telafi etmek için farklı alanlara yatırım yapmaya devam ediyor.

CEO Kaz Hirai, şirketin karlı günlerine dönmesi için dijital görüntüleme gibi alanlara öncelik verileceği dile getirmişti. Bu açıklama nihayet gerçekleşmeye başladı ve şirket CMOS sensörlerine 997 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu büyük yatırım ile birlikte şirketin Nagazaki’deki tesislerindeki küçük sensör üretim kapasitesi ayda 60 bine yükseltilecek. Ağırlıklı olarak akıllı telefonların görüntüleme sistemlerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan bu sensörlerin boyutunu küçültmek ve güç tüketimini azaltmak adına yeni bir üretim tekniği kullanılıyor. Sony'nin akıllı telefon pazarında Apple, DSLR pazarında ise Nikon gibi şirketlerin en büyük CMOS sensör tedarikçisi olduğu düşünülürse şirketin bu yatırımı oldukça yerinde bir hamle.

Şirketin lider olduğu bir alanda mevcut pozisyonunu korumak ve güçlendirmek adına böyle bir yatırım yapmasının dönüşüm sürecinde ne kadar etkili olacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.  
http://www.reuters.com/article/2012/06/22/us-sony-cmos-idUSBRE85L09D20120622 Yorum Yaz
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Statistik 6 yıl |M|N|Ç|
mnc07

Statistik

mnc07
ozan387 Kisaca 1 milyar dolar :)
hayatında hiç 3 milyon dolar gördünmü ki azımsıyorsun
Ben de gormedim ama bir milyar demek dokuzyuzdoksanyedimilyon demekten daha mantikli bence,



Hep bu üşengeçliğimizden dolayı geride kalıyoruz saten..


Bence ahkam kemsek, ve herseyi elestirmekten dolayi geride kaliyoruz
mnc07Statistikmnc07ozan387 Kisaca 1 milyar dolar :)hayatında hiç 3 milyon d...
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
mnc07
Orijinalden alıntı: ozan387Kisaca 1 milyar dolar :)
hayatında hiç 3 milyon dolar gördünmü ki azımsıyorsun

Çok saçma bir cevap. Adama niye eksi verdiğinizi anlamıyorum. 997 milyon Doların yanında tabi ki 3 milyon çok ufak bir rakam. Bana da soracak olsan ben de kısaca 1 milyar Dolar derdim.
Peki o zaman haber şöyle olsaydı:
"Sony'den CMOS sensörlerine 999.5 milyon dolarlık yatırım"
O zaman sen kalkıp Kısaca 1 milyar Dolar yazsaydın.
Ben de sana "Hayatında hiç 500.000 Dolar gördün mü ki" deseydim...
Gördün mü ki ????
Sanmıyorum...
Ama bu 999.5 milyon Dolar'ı görünce "Kısaca 1 milyar Dolar" diye düşünmemizi engellemez.
Yani ona bakılırsa ben hiç hayatımda 100.000 Doları da bir arada görmedim ama
böyle bir haberde "Sony'den bilmem neye 999.9 milyon Dolar" yazıyorsa bu benim "Kısaca 1 milyar işte" dememe engel olamaz. Çünkü 999.9 milyon dolar herkese göre "KISACA" 1 milyar Dolardır...
mnc07Orijinalden alıntı: ozan387Kisaca 1 milyar dolar :)hayatında hiç 3 milyon dolar gördünmü ki azımsıyorsunÇok saçma bir c...
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DH Misafiri 6 yıl
beyin.dll bulunamadı...
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alikiziltoprak 6 yıl
Teknoloji çınarının yaprakları sallanıyor. Fırtınalara daha ne kadar dayanacak bakalım..
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sleeperjohn 6 yıl
"yaklaşık" 1 milyar dolar yani.
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karayulun 6 yıl
createemir
Bunun bayağı bi zararı vardı noldu o zararlara ?

ismi sadece zarar. yastık altındaki paraya vurmuş demek ki.
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Yossi Kohen 6 yıl
beyler japonyanın 10 trilyon dolar dış borcu var.
bizimse 300 milyar dolar.

japonlar 30 kat borçlu ama adamlar birşey üretebiliyor ama türkiyese borç sadece duble yola gidiyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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DH Misafiri 6 yıl
Çok saçma bir cevap. Adama niye eksi verdiğinizi anlamıyorum. 997 milyon Doların yanında tabi ki 3 milyon çok ufak bir rakam. Bana da soracak olsan ben de kısaca 1 milyar Dolar derdim.
Peki o zaman haber şöyle olsaydı:
"Sony'den CMOS sensörlerine 999.5 milyon dolarlık yatırım"
O zaman sen kalkıp Kısaca 1 milyar Dolar yazsaydın.
Ben de sana "Hayatında hiç 500.000 Dolar gördün mü ki" deseydim...
Gördün mü ki ????
Sanmıyorum...
Ama bu 999.5 milyon Dolar'ı görünce "Kısaca 1 milyar Dolar" diye düşünmemizi engellemez.
Yani ona bakılırsa ben hiç hayatımda 100.000 Doları da bir arada görmedim ama
böyle bir haberde "Sony'den bilmem neye 999.9 milyon Dolar" yazıyorsa bu benim "Kısaca 1 milyar işte" dememe engel olamaz. Çünkü 999.9 milyon dolar herkese göre "KISACA" 1 milyar Dolardır...
Adam Felsefe Okuyor Yav...
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theyapici 6 yıl
slr için değil küçük sensöre yatırım yapmış e mantıklı
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bigbooss 6 yıl
yakında sony eski günlerine dönecek. adam gibi yönetici geldi
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Joyeux 6 yıl
Millet tartışacak yer arıyor 997 milyon dolara 1 milyar dolar dediği için adama usengec demiş ya alakasiz alakasiz seyler yazmışsınız.
Konuya gelince sony için iyi bir atılım olmuş bana göre halı hazırda Apple ve nikon gibi iki büyük Sirket alıcı durumdayken
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jaws78 6 yıl
" Hem apple hem Nikon alıcı konumundayken Sony Sensör işinde zarar etmeyeceği kesin TV alanında kayıp yaşamasının nedeni de bence yanlış fiyatlandırmadır ekran kalitesine diyecek laf yok bi Samsung kadar olmasa da kaliteli ama Sony ye verdiğin parayla Samsung da özellik bakımından çok daha tatmin edici ve kaliteli TV alabiliyorsun. Kısacası Sony kazık işini bırakmalı insanlar artık teknolojiden kazıklanmayacak kadar anlıyor anlamayan da zaten Sony yi ayakta tutuyor. " Senin kazık ve kalite kavramını istersen çok değil 2-3 sene sonra tekrar konuşalım arkadaşım, cahil olup insanları yanlış yargılarla yönlendireceğine az araştırıp kalite ve getirisinin ne olduğunu biraz sony biraz samsung şeklinde araştır ve kalitenin ne kadar ucuza süslemelerle verilemeyeceğini sadece göz boyama olacağını ve çok değil bir kaç sene içinde kendini belli edeceğini çevrenden de görecek öğrenecek ve anlayacaksın...Saygılar.
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IgorStravinsky 6 yıl
Yani konuda tartıştığınız şeye bak bravo.
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
mnc07
Orijinalden alıntı: ozan387Kisaca 1 milyar dolar :)
hayatında hiç 3 milyon dolar gördünmü ki azımsıyorsun

Çok saçma bir cevap. Adama niye eksi verdiğinizi anlamıyorum. 997 milyon Doların yanında tabi ki 3 milyon çok ufak bir rakam. Bana da soracak olsan ben de kısaca 1 milyar Dolar derdim.
Peki o zaman haber şöyle olsaydı:
"Sony'den CMOS sensörlerine 999.5 milyon dolarlık yatırım"
O zaman sen kalkıp Kısaca 1 milyar Dolar yazsaydın.
Ben de sana "Hayatında hiç 500.000 Dolar gördün mü ki" deseydim...
Gördün mü ki ????
Sanmıyorum...
Ama bu 999.5 milyon Dolar'ı görünce "Kısaca 1 milyar Dolar" diye düşünmemizi engellemez.
Yani ona bakılırsa ben hiç hayatımda 100.000 Doları da bir arada görmedim ama
böyle bir haberde "Sony'den bilmem neye 999.9 milyon Dolar" yazıyorsa bu benim "Kısaca 1 milyar işte" dememe engel olamaz. Çünkü 999.9 milyon dolar herkese göre "KISACA" 1 milyar Dolardır...
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