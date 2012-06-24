Sony'den CMOS sensörlerine 997 milyon dolarlık yatırım





Sony, televizyon birimi gibi alanlarda yaşadığı ciddi zararları telafi etmek için farklı alanlara yatırım yapmaya devam ediyor.

http://www.reuters.com/article/2012/06/22/us-sony-cmos-idUSBRE85L09D20120622

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CEO Kaz Hirai, şirketin karlı günlerine dönmesi için dijital görüntüleme gibi alanlara öncelik verileceği dile getirmişti. Bu açıklama nihayet gerçekleşmeye başladı ve şirket CMOS sensörlerine 997 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu büyük yatırım ile birlikte şirketin Nagazaki’deki tesislerindeki küçük sensör üretim kapasitesi ayda 60 bine yükseltilecek. Ağırlıklı olarak akıllı telefonların görüntüleme sistemlerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan bu sensörlerin boyutunu küçültmek ve güç tüketimini azaltmak adına yeni bir üretim tekniği kullanılıyor. Sony'nin akıllı telefon pazarında Apple, DSLR pazarında ise Nikon gibi şirketlerin en büyük CMOS sensör tedarikçisi olduğu düşünülürse şirketin bu yatırımı oldukça yerinde bir hamle.Şirketin lider olduğu bir alanda mevcut pozisyonunu korumak ve güçlendirmek adına böyle bir yatırım yapmasının dönüşüm sürecinde ne kadar etkili olacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.