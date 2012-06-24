Sony'den CMOS sensörlerine 997 milyon dolarlık yatırım

Haber Editörü
Sony, televizyon birimi gibi alanlarda yaşadığı ciddi zararları telafi etmek için farklı alanlara yatırım yapmaya devam ediyor.
CEO Kaz Hirai, şirketin karlı günlerine dönmesi için dijital görüntüleme gibi alanlara öncelik verileceği dile getirmişti. Bu açıklama nihayet gerçekleşmeye başladı ve şirket CMOS sensörlerine 997 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu büyük yatırım ile birlikte şirketin Nagazaki’deki tesislerindeki küçük sensör üretim kapasitesi ayda 60 bine yükseltilecek. Ağırlıklı olarak akıllı telefonların görüntüleme sistemlerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan bu sensörlerin boyutunu küçültmek ve güç tüketimini azaltmak adına yeni bir üretim tekniği kullanılıyor. Sony'nin akıllı telefon pazarında Apple, DSLR pazarında ise Nikon gibi şirketlerin en büyük CMOS sensör tedarikçisi olduğu düşünülürse şirketin bu yatırımı oldukça yerinde bir hamle.
Şirketin lider olduğu bir alanda mevcut pozisyonunu korumak ve güçlendirmek adına böyle bir yatırım yapmasının dönüşüm sürecinde ne kadar etkili olacağını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.reuters.com/article/2012/06/22/us-sony-cmos-idUSBRE85L09D20120622 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence ahkam kemsek, ve herseyi elestirmekten dolayi geride kaliyoruz
Çok saçma bir cevap. Adama niye eksi verdiğinizi anlamıyorum. 997 milyon Doların yanında tabi ki 3 milyon çok ufak bir rakam. Bana da soracak olsan ben de kısaca 1 milyar Dolar derdim.
Peki o zaman haber şöyle olsaydı:
"Sony'den CMOS sensörlerine 999.5 milyon dolarlık yatırım"
O zaman sen kalkıp Kısaca 1 milyar Dolar yazsaydın.
Ben de sana "Hayatında hiç 500.000 Dolar gördün mü ki" deseydim...
Gördün mü ki ????
Sanmıyorum...
Ama bu 999.5 milyon Dolar'ı görünce "Kısaca 1 milyar Dolar" diye düşünmemizi engellemez.
Yani ona bakılırsa ben hiç hayatımda 100.000 Doları da bir arada görmedim ama
böyle bir haberde "Sony'den bilmem neye 999.9 milyon Dolar" yazıyorsa bu benim "Kısaca 1 milyar işte" dememe engel olamaz. Çünkü 999.9 milyon dolar herkese göre "KISACA" 1 milyar Dolardır...