Sony'den orta segmente iddialı telefon: Xperia M4 Aqua video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil Dünya Kongresi'nin en dikkat çekici telefon duyurularından birini Sony yaptı. Xperia M4 Aqua, 5-inç 720p ekranı, Snapdragon 615 işlemcisi, Xperia Z3 ile büyük oranda örtüşen tasarımı ve su ile toza karşı dayanıklı kasasıyla dikkat çekiyor. Sony Xperia M4 Aqua'nın tüm detayları videomuzda.
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Lg g2 sony yanında telefonmu lg g3 nasılki z3 ün yanına yaklaşamazsa buda öyle. sonra yok kasa çatladı yok şarz dayanmıyor yok çok ısınıyor dersiniz lg alınca.