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Sony'den orta segmente iddialı telefon: Xperia M4 Aqua video ön inceleme

4 yıl
51,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nin en dikkat çekici telefon duyurularından birini Sony yaptı. Xperia M4 Aqua, 5-inç 720p ekranı, Snapdragon 615 işlemcisi, Xperia Z3 ile büyük oranda örtüşen tasarımı ve su ile toza karşı dayanıklı kasasıyla dikkat çekiyor. Sony Xperia M4 Aqua'nın tüm detayları videomuzda.
  

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tanercskn 3 yıl
Su kalas gibi alt ve üst çerçeve yı görür görmez kapadım videoyu ona rağmen hala sanal tuş kullanıp ekranı öldürmenin ne mantığı var çözemiyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar g2 ile m4 aqua arasında kaldım ne önerirsiniz. kamera ve stabiliye önemli benim için. ya da 1000-1300 arası ikisinden daha iyi diyebileceğiniz telefon varmı. şimdiden teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
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exulsa 3 yıl DH Misafiri
LG G3 n11 kampanyalarıyla birlikte gayet uyguna gelir.
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Class 4 yıl
1000 TL yi gecmezse guzel telefon olmus begendim ama zor gorunuyor hayırlısı.
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filinta7 4 yıl
Orta dereceli telefon diyip 1000 tl üstü fiyat biçiliyor.bu kafayla kendini yiyip bitirdi sony.çok güzel telefon yapıyor ama pazarlama stratejisi yüzünden bir adım atamaz.su ve toz geçirmezlik üstünlüğünü kullanamıyor sony.
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EsrFthYln 4 yıl
skidproof
1000 TL den fazla verilmez lg g2 meizu mx4 gibi alternatifler varken hemde hiç verilmez.

Lg g2 sony yanında telefonmu lg g3 nasılki z3 ün yanına yaklaşamazsa buda öyle. sonra yok kasa çatladı yok şarz dayanmıyor yok çok ısınıyor dersiniz lg alınca.
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onea54 4 yıl
1000tl yi geçmezse iyi ama pek mümkün görünmüyor 1299 gibi birşey olur
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I m amazing.. I m Batman 4 yıl
O fiyata lg g2 daha iyi
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İroniMan 4 yıl
Ort direk 500 700 arasidir akilli telefonlarin batarya yetersizlligi giderilmedigi surece telefona 600 den fazla verme
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anlkaplan1 4 yıl
Telefon kagit uzerinde iyi bence orta segment icin sony kullanmadim ama arayuzden dolayi stabilligini biliyorum bence htc desire 820 ye rakip bu telefon ekrani isiya duyarli mi kapasitif mi bilemedim birde turkiyeye gelis tarigi
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DH Misafiri 4 yıl
telefon çok dengeli olmuş gerek kamera gerek performans açısından iyi inşallah fiyatıda telefon gibi dengeli olur
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inexo 4 yıl
z2 alin 1200e
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