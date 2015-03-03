Sony'den orta segmente iddialı telefon: Xperia M4 Aqua video ön inceleme

Mobil Dünya Kongresi'nin en dikkat çekici telefon duyurularından birini Sony yaptı. Xperia M4 Aqua, 5-inç 720p ekranı, Snapdragon 615 işlemcisi, Xperia Z3 ile büyük oranda örtüşen tasarımı ve su ile toza karşı dayanıklı kasasıyla dikkat çekiyor. Sony Xperia M4 Aqua'nın tüm detayları videomuzda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.