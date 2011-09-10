Sony'nin yeni oyun konsolu PS Vita'yı inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Tr den almam ne yazikki bu kurlardan yazin yurtdisindan almayi planliyorum
| Aslında almak gerek gercekten guzel bir cihaz ama TR fiyatları yine malum kırılmasını bekle diyecegim ama ps3 u orjinal kullanan biri olarak bunu soylemek hosuma gitmiyor ama napalim :)
Wi fi lı modelini yurtdisindan aldimmi iyi bir fiyata gelebilir
|bir galaxy s2 de aynı kalitede oyun oynanır fakat fiziksel tuşlar olmayınca kesinlikle oyun zevk vermiyor.
|ARKADAŞLAR PS VİTA SATIŞIMIZ BAŞLADI 3G+Wİİ DONANIMLI FİYATI 750 TL
16GB HAFIZA KARTI 135 USD 32GB HAFIZA KARTI 215 USD 100 LERCE OYUNUDA ÇIKTI
OYUNLAR 75 DOLAR İLE 150 DOLAR ARSINDA DEĞİŞİYOR HERKEZE İYİ EĞLENCELER
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DH Misafiri
?
DH Misafiri
sallıyor
|guzel
|Tam olarak PS3 gücünde olmaz bence
Her ne derlerse desinler ben o alette GTA 4'dü oynıyacağımı sanmıyorum
Üstelik madem sony bu kadar gücü o alete sokuyo
El bilgisayarlarınıda okadar güçlü yapsaydı
Üstelik o gerçekten okadar güçlü olsada
Kesin dokunmatiği ve diğer özellikleri onun gücünden çalcak
ve diyer güçlü oyunları açmak için gerekli belleği vs... özelliği kalmicak
Üstelik PSP çıkmadan önce PSP - PS2 gücünde olucak onun açtıklarını açıcak dediler
PSP gta san andereası bile kaldırmıyo....
Neyse dedikleri gibi iyi olur inşallah
imza: yunusbalığı
|Bu dolar kuruyla alinmaz ama ilerde duserse hemen alinicak bi alet bence
|keşke üstünde bir micro hdmi olsaydı tadından yenmezdi.
|bence akıllı telefon alacağına vita al iphone 4 1200 istiyo vita ise 900 hem zati iphone da görüntülü konuşmak için wifi gerekiyo 3g olmuyo vita da 3g ile görüntülü konuşuyon bu arada uncharted golden abyys i naughty dog üretmiyomuş sea studios üretiyomuş naughty dog gibi güzel yapamaz bence
soru:uncharted 3 beta da single player varmı
cevabın için şimdiden teşekkürler
|vitada hdmi cıkısı warmı?
COk klas duruyor Konsol ama Gercekten Türkiye satis rakami fazla...
900 TL cok yüksek...
Akıllı telefonlar PS3 kalitesine gelirse haklısın , sen bekle bir gün oda olur