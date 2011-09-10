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Sony'nin yeni oyun konsolu PS Vita'yı inceledik

7 yıl
228,5b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS Vita'yı, IFA 2011 Fuarı'nda inceledik. OLED ekranı, dört çekirdekli işlemcisi, yepyeni grafik işlem birimi ve ileri seviye kontrol özellikleriyle PS Vita, oyun tutkunları için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Detaylar videomuzda.
 

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Unzerstörbar 7 yıl en beğenilen

COk klas duruyor Konsol ama Gercekten Türkiye satis rakami fazla...
900 TL cok yüksek...
2 Yanıt Yanıtla +18
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Stanislas Xavier 7 yıl

ThunderVolt

Akıllı telefonlar varken sırf oyun için 900 tl verilmez bence..


Akıllı telefonlar PS3 kalitesine gelirse haklısın , sen bekle bir gün oda olur
ThunderVoltAkıllı telefonlar varken sırf oyun için 900 tl verilmez bence..Akıllı telefonla...
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Yanıtla +17
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alito 7 yıl
şu akıllı telefon saçmalığından kurtulun artık. akıllı telefonlarda ne böyle oyun olur nede el konsolları kadar rahat kontrol olur. hiçbir akıllı telefon bu cihazın rahatlığını ve gücünü veremez.
şu akıllı telefon saçmalığından kurtulun artık. akıllı telefonlarda ne böyle oyun olur nede el konsolları kadar rahat kontrol olur. hiçbir akıllı telefon bu cih...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Parn 7 yıl
Tr den almam ne yazikki bu kurlardan yazin yurtdisindan almayi planliyorum
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Parn 7 yıl
Aslında almak gerek gercekten guzel bir cihaz ama TR fiyatları yine malum kırılmasını bekle diyecegim ama ps3 u orjinal kullanan biri olarak bunu soylemek hosuma gitmiyor ama napalim :)
Wi fi lı modelini yurtdisindan aldimmi iyi bir fiyata gelebilir
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Golden Gate 7 yıl
bir galaxy s2 de aynı kalitede oyun oynanır fakat fiziksel tuşlar olmayınca kesinlikle oyun zevk vermiyor.
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ksk_kaan 7 yıl
Tamam güzel ama çok pahalı...
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ksk_kaan 7 yıl
Tamam güzel ama çok pahalı...
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR PS VİTA SATIŞIMIZ BAŞLADI 3G+Wİİ DONANIMLI FİYATI 750 TL
16GB HAFIZA KARTI 135 USD 32GB HAFIZA KARTI 215 USD 100 LERCE OYUNUDA ÇIKTI
OYUNLAR 75 DOLAR İLE 150 DOLAR ARSINDA DEĞİŞİYOR HERKEZE İYİ EĞLENCELER
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okinore 7 yıl
DH Misafiri

ARKADAŞLAR PS VİTA SATIŞIMIZ BAŞLADI 3G+Wİİ DONANIMLI FİYATI 750 TL
16GB HAFIZA KARTI 135 USD 32GB HAFIZA KARTI 215 USD 100 LERCE OYUNUDA ÇIKTI
OYUNLAR 75 DOLAR İLE 150 DOLAR ARSINDA DEĞİŞİYOR HERKEZE İYİ EĞLENCELER

?
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Bryan88 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ARKADAŞLAR PS VİTA SATIŞIMIZ BAŞLADI 3G+Wİİ DONANIMLI FİYATI 750 TL
16GB HAFIZA KARTI 135 USD 32GB HAFIZA KARTI 215 USD 100 LERCE OYUNUDA ÇIKTI
OYUNLAR 75 DOLAR İLE 150 DOLAR ARSINDA DEĞİŞİYOR HERKEZE İYİ EĞLENCELER

sallıyor
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DH Misafiri 7 yıl
Tam olarak PS3 gücünde olmaz bence
Her ne derlerse desinler ben o alette GTA 4'dü oynıyacağımı sanmıyorum
Üstelik madem sony bu kadar gücü o alete sokuyo
El bilgisayarlarınıda okadar güçlü yapsaydı
Üstelik o gerçekten okadar güçlü olsada
Kesin dokunmatiği ve diğer özellikleri onun gücünden çalcak
ve diyer güçlü oyunları açmak için gerekli belleği vs... özelliği kalmicak
Üstelik PSP çıkmadan önce PSP - PS2 gücünde olucak onun açtıklarını açıcak dediler
PSP gta san andereası bile kaldırmıyo....
Neyse dedikleri gibi iyi olur inşallah
imza: yunusbalığı
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cnbzkrt 7 yıl
Bu dolar kuruyla alinmaz ama ilerde duserse hemen alinicak bi alet bence
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iscanthere 7 yıl
keşke üstünde bir micro hdmi olsaydı tadından yenmezdi.
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BSC Misafiri 7 yıl
bence akıllı telefon alacağına vita al iphone 4 1200 istiyo vita ise 900 hem zati iphone da görüntülü konuşmak için wifi gerekiyo 3g olmuyo vita da 3g ile görüntülü konuşuyon bu arada uncharted golden abyys i naughty dog üretmiyomuş sea studios üretiyomuş naughty dog gibi güzel yapamaz bence
soru:uncharted 3 beta da single player varmı
cevabın için şimdiden teşekkürler
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UgS360 7 yıl
vitada hdmi cıkısı warmı?
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GT_55 7 yıl
Yok
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