Sony'nin yeni oyun konsolu PS Vita'yı inceledik

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS Vita'yı, IFA 2011 Fuarı'nda inceledik. OLED ekranı, dört çekirdekli işlemcisi, yepyeni grafik işlem birimi ve ileri seviye kontrol özellikleriyle PS Vita, oyun tutkunları için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Detaylar videomuzda.

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