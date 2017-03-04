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Sosyal medya bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Profesör Adam Alter, verdiği bir röportajda sosyal medya bağımlılığının tanımını yaptı ve kimlerin sosyal medya bağımlısı olarak sınıflandırıldığından bahsetti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sosyal medya bağımlılığı nasıl anlaşılır?
 

Bilgi ve iletişim çağında yaşıyoruz. Bu çağın getirilerinden birisi olan sosyal medya, birçoğumuz tarafından gün içerisinde sıklıkla kullanılıyor. Haber almak veya zaman geçirmek için kullandığımız bu teknoloji, yapılan son araştırmalara göre zaman içerisinde insanlarda bağımlılığa yol açıyor. “Sosyal medya bağımlılığı” olarak isimlendirilen bu durum, kişinin sürekli olarak sosyal medya kullanmayı istemesine neden oluyor. Araştırmalar, milyonlarca kişinin sosyal medya bağımlısı olduğunu gösteriyor.

New York Üniversitesi’nde görevli olan ve Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked’ın yazarı olan Profesör Adam Alter, sosyal medya bağımlılığıyla ilgili bir röportaj verdi. Sosyal medya bağımlılığının tanımını yapan profesör, sosyal medya bağımlısı olup olmadığımızı nasıl anlayabileceğimizi de açıkladı.

Alter’ın söylediklerine göre “sosyal medya bağımlısı” kavramı, sosyal medyada fazla zaman geçiren insanların yanı sıra sosyal medyada zaman geçirmeyi dileyen insanları da kapsıyor. O sırada yaptıkları şeyden ötürü meşgul olan, ancak ilk fırsatta sosyal medyaya girmeyi düşleyen kişiler, sosyal medya bağımlısı olarak tanımlanıyor. Profesör, kişilerin bu isteğe sahip olup olmadığını anlamanın çok kolay olduğunu da dile getirdi ve şu örneği verdi:

İki kişinin aynı masada oturduğunu ve güzel bir konu hakkında sohbet ettiklerini düşünün. Masada veya ortamda sosyal medyayla bağlantısı olan bir cihaz bulunmadığı sürece sohbet kalitesini korur. Şimdi de masanın üzerinde bir akıllı telefonun olduğunu sayalım. Bu ufak değişiklik, sohbete dahil olan kişilerden birisi sosyal medya bağımlılığı yaşıyorsa sohbetin kalitesini düşürmeye yeter.”

Eğer siz de sosyal medyada fazla zaman geçiriyor veya bunu yapmayı diliyorsanız, sosyal medya bağımlısı olabilme ihtimaliniz yüksek. 


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DH Misafiri 2 yıl
Face 6 ay önce silmiştim şimdide de instagramı siliyorum... Özgürlük ama oyunu silmem...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kahvaltıdan önce internete bakınca ve sonra uzun bir kahvaltı yapamıyorsanız !
; bu sıkıntılı bir durum bu !
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manuple 2 yıl
Haftanın bir gününde;
1- Cep telefonunuzu kapatın ve hiç açmayın..
2- Bilgisayarınızı da kapatıp ve hiç açmayın..(Çalışıyorsanız, çalıştığınız bilgisayarda hiç bir web ortamına(Sosyal medya ağırlıkı) veya web formlarıda dahil hiç bir yerde giriş yapmayın, okumayın)
Bunları yapabiliyorsanız bağımlı değilsiniz.. Yapamıyorsanız bağımlısınızdır..
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axaxa 2 yıl
Diyipte sosyal medyadan , sosyal medyayı eleştirmek
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BekirTemel 2 yıl
Sosyal medya bağımlıyı anlamak çok kolay, sosyal medya bağımlısı en basit anlaşılacak bağımlılıktır. Ve insanlar yavaş yavaş bu bağımlılığı terk etmeye başlıyor diye düşünüyorum eski yıllara göre
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gcb1903 2 yıl
Bir de kalça, bacak ve meme ( meme argo ya da yasaklı bir kelime değildir, candır ) pazarlama yeridir ayrıca. Bir nevi vitrin. Sonra aynı kişiler " kadın bedeni cinsel obje değildir " diye slogan atar. İşte hep sosyal medyanın faydalı tarafları. Yoksa kızların büyük çoğunluğunun bu kadar özünde beğenilme hastası, erkeklerin de abaza olduğunu nereden bilecektik? Bu bile diğer kötü yanlarını siler atar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 2 yıl
Sakıncalı resim.
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kadirirdem 2 yıl
Açıklama doğru bir sohbet ortamı oluştuğunda hemen millet telefonu alıp ortamdan bağını kesiyor...
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kaiser_q 2 yıl
Twitter ve Facebook'u hesabımı sildim, akıllı telefonu da kutusuna geri koyup tuşlu Nokia'ya döndüm. Hayat varmış diyorum. Hafızam canlandı tekrardan, unutkanlık baş göstermeye başlamıştı artık. Akıllı telefonlar kısa süreli belleklerimizden uyku kalitenize kadar günlük yaşantımızda birçok şeyi olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar birçok makale de var bununla ilgili. İş amaçlı ya da zorunlu kullanım dışında inanın facebook, twitter, instagram vs. hiçbirine ihtiyacınız yok, o kadar boş mecralar ki, gençliğimiz heba oluyor bu platformlarda hatta ilkokuldan itibaren öğrencilerin akademik başarılarına sekte vuruyor. Şu anda iletişim alo-alo veya bir mesaj geldiğinde tamam, geliyorum vs şeklinde mesajla işiniz halloluyor daha da uzunsa açıp 10sn de işinizi bitiriyorsunuz. Gereksiz ayrıntılar soktu hayatımıza akıllı telefonlarla beraber.
Not: Bu yorumda olumsuz etkilerinden bahsettim. Olumlu yanlarını saymama gerek yok çünkü genelde olumsuz yanları göz ardı ediliyor, o yüzden olumsuz yanlarına dikkat çekmek istedim.
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ardaq 2 yıl
kızlarda daha çok vardır. kendini beğendirme çabası malumunuz. ayrıca gerçek hayatta yapamayacagı kadar çok erkeği peşinden koşturabilir. tipi önemli değil şuraya pelinsu diye nick alayım ertesi gün gelen kutusu çöker. erkekler zaten çoğu çirkin felan hani kim ipler onları bu yüzden erkeklerde bağımlılık daha azdır.
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