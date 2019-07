Sosyal medya bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Bilgi ve iletişim çağında yaşıyoruz. Bu çağın getirilerinden birisi olan sosyal medya, birçoğumuz tarafından gün içerisinde sıklıkla kullanılıyor. Haber almak veya zaman geçirmek için kullandığımız bu teknoloji, yapılan son araştırmalara göre zaman içerisinde insanlarda bağımlılığa yol açıyor. “Sosyal medya bağımlılığı” olarak isimlendirilen bu durum, kişinin sürekli olarak sosyal medya kullanmayı istemesine neden oluyor. Araştırmalar, milyonlarca kişinin sosyal medya bağımlısı olduğunu gösteriyor.

New York Üniversitesi’nde görevli olan ve Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked’ın yazarı olan Profesör Adam Alter, sosyal medya bağımlılığıyla ilgili bir röportaj verdi. Sosyal medya bağımlılığının tanımını yapan profesör, sosyal medya bağımlısı olup olmadığımızı nasıl anlayabileceğimizi de açıkladı.

Alter’ın söylediklerine göre “sosyal medya bağımlısı” kavramı, sosyal medyada fazla zaman geçiren insanların yanı sıra sosyal medyada zaman geçirmeyi dileyen insanları da kapsıyor. O sırada yaptıkları şeyden ötürü meşgul olan, ancak ilk fırsatta sosyal medyaya girmeyi düşleyen kişiler, sosyal medya bağımlısı olarak tanımlanıyor. Profesör, kişilerin bu isteğe sahip olup olmadığını anlamanın çok kolay olduğunu da dile getirdi ve şu örneği verdi:

“İki kişinin aynı masada oturduğunu ve güzel bir konu hakkında sohbet ettiklerini düşünün. Masada veya ortamda sosyal medyayla bağlantısı olan bir cihaz bulunmadığı sürece sohbet kalitesini korur. Şimdi de masanın üzerinde bir akıllı telefonun olduğunu sayalım. Bu ufak değişiklik, sohbete dahil olan kişilerden birisi sosyal medya bağımlılığı yaşıyorsa sohbetin kalitesini düşürmeye yeter.”

Eğer siz de sosyal medyada fazla zaman geçiriyor veya bunu yapmayı diliyorsanız, sosyal medya bağımlısı olabilme ihtimaliniz yüksek.