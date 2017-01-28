Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'de sosyal medya kullanımı televizyonu geride bıraktı

Ülkemizde internet kullanıcılarına yönelik yapılan son araştırma, günümüzde insanların sosyal medyada geçirdikleri sürenin televizyon başında harcadıkları vakitten daha uzun olduğunu ortaya çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
24
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İngiltere merkezli "We Are Social" ekibi tarafından hazırlanan araştırma raporu Türkiye’de değişen kullanıcı alışkanlıklarını mercek altına alıyor. Araştırmada edinilen bilgilere göre ülkemizde toplam nüfusun yüzde 58'i, yani yaklaşık 46 milyon kişi internete erişim sağlıyor. Bu kitlenin yüzde 77'lik bölümü her gün internete giriyor ve ortalama 4 saat 14 dakika boyunca sanal dünyada geziniyor.
Genel tabloya bakıldığında ise insanlar sosyal medyada günde ortalama 2 saat 32 dakika zaman geçirirken, televizyon izleme süresi ise 2 saat 18 dakika ile bir adım geride kalıyor. En çok tercih edilen platformların başında tahmin edebileceğiniz gibi sırasıyla Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter ve Instagram geliyor. Şüphesiz akıllı cihazlar ile günün her anında bir tık uzağımızda bulunan internetin televizyonu geçmesi aslında çok da sürpriz sayılmaz.
Her geçen gün sanal dünyaya giderek daha bağımlı hale gelen insanlar diğer taraftan e-ticaret sektörü için de büyük önem arz ediyor. İki buçuk saat sosyal medyada vakit harcayan 46 milyon kişinin sadece 10 milyonluk bölümünün web sitelerinden alışveriş yaptıklarını belirten Avantajix kurucularından Güçlü Kayral, kullanıcıları sosyal medya aracılığıyla dükkanlara çekmeyi hedefliyor. Böylelikle şu an 50-60 milyar düzeyinde olan e-ticaret büyüklüğünün 100 milyar lirayı aşabileceği ve ekonomik hacmin arttırılabileceği ifade ediliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cokbaska 2 yıl en beğenilen
Tvdeki kanallarin hepsi ayni teli çaldığı icin olmasin
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iamburak 2 yıl
Bana göre televizyondaki yayınlar çöplükten ibaret. Yani milletin internete kayması doğaldır.
Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 2 yıl
Başta diziler olmak üzere televizyondaki programların birçoğuna internetten de erişilebiliyor artık. Türk televizyonlarındaki reklam sisteminin çarpıklığı ve RTÜK'ün televizyon yayınlarına getirdiği aşırı kısıtlamalar da izleyicinin internete kaçmasının nedenleri arasında yer alıyor. Bütün bu durumlar yakın gelecekte internet dizilerinin güçlerine güç katmasına ön ayak olacak. Televizyon sektörünün bel kemiklerinden olan film yapımcıları da artık internete televizyondan daha çok çalışır hale gelmeye başlayacaklar.
Başta diziler olmak üzere televizyondaki programların birçoğuna internetten de erişilebiliyor artık. Türk televizyonlarındaki reklam sisteminin çarpıklığı ve R...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Gencbeyiin 2 yıl
Televizyonlar da içerik olmadığı için sosyal medya daha aktif olması çok doğal , spesifik düşünmemek gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
orta vadede klasik tv sektörü var olma mücadelesi verecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 2 yıl
Ne olacakti ya? Everme programi mi izlesinler? Sacma sapan yarismalari mi izlesinler? Yoksa yalama programlarini mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 2 yıl
Eskisi gibi kaliteli değil ki Türk TV kanalları, neden izlensin yani? Şu an 90'lı yılların dizilerini bile internetten izleyip ah çekiyorsak şimdiki yayıncı kuruluşlar oturup düşünsünler nerde hata yapıyoruz diye. Tabi onların derdi reklamlardan para kazanılsın da gerisi fasa fiso.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 2 yıl
Bu devirde tv izleyip, tahammül etmek büyük başarı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Dizilerde hep aynı teraneler var konular hep "aşk" üzerine olduğu için veya evlendirme denen saçma salak bir programlar üzerine olduğu için sosyal medyaya kayıyor insanlar bence doğru yoldalar. toplum ahlakını bozuyor evlendirme tarzı programlar RTÜK'ün bence bir el atması lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 2 yıl
bu sosyal medya çok tehlikeli bir mecra gerçekten.Yalan haberler,bilgiler yığınla geziyor.Sanırım hükümetin tek sevdiğim politikası bombalardan sonra saldırılardan sonra gelen sosyal medya yasağı.Gene giren giriyor ama pek çok kişi de erişemiyor.Bende özgürlükten yanayım her zaman ama bizim insanlarımız malesef çok özgürlük sevmiyorlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar sosyal medyada.Büssürü yalan yanlış bilgiler,provakatörler,saldırının fotoları,videoları düşüyor.Malesef bu sosyal medya gibi boş işlerde hep birinciyiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 2 yıl
Türkiye'de televizyonculuk biteli yıllar oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
9 Yıl bitti 10. yıla giriyorum hiç TV izlemiyorum.
Elimin altında internet var. Bir kaç haber sitesi, twitter gündem, dh popüler, ekşi sözlük v.s tüm gündemi takip etmem 10dk sürüyor. Hem zamandan kazanç hem doğru haber. Dikkatimi çok çeken haberleri tıklıyorum daha detaylı bilgi alıyorum. Kayserinin bir köyünde köpekleri ısıran bir adam gibi saçma sapan haberler ile vakit harcamıyorum.
Kaliteli film ve dizileri de zaten internetten izliyorum. Sıradan bir TV yayına da es kaza denk gelirsem deyim yerindeyse tahammül bile edemiyorum artık. Sanki programları 40IQ altındaki insanlara hazırlamışlar gibi hissediyorum.
Özellikle de izne ailemin yanına gidince annemin izlediği bir Hindistan dizisi var. Allahım o başlayınca evden dışarı çıkıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 2 yıl Selçuk ALAGÖZ
Selçuk ALAGÖZ
9 Yıl bitti 10. yıla giriyorum hiç TV izlemiyorum.
Elimin altında internet var. Bir kaç haber sitesi, twitter gündem, dh popüler, ekşi sözlük v.s tüm gündemi takip etmem 10dk sürüyor. Hem zamandan kazanç hem doğru haber. Dikkatimi çok çeken haberleri tıklıyorum daha detaylı bilgi alıyorum. Kayserinin bir köyünde köpekleri ısıran bir adam gibi saçma sapan haberler ile vakit harcamıyorum.
Kaliteli film ve dizileri de zaten internetten izliyorum. Sıradan bir TV yayına da es kaza denk gelirsem deyim yerindeyse tahammül bile edemiyorum artık. Sanki programları 40IQ altındaki insanlara hazırlamışlar gibi hissediyorum.
Özellikle de izne ailemin yanına gidince annemin izlediği bir Hindistan dizisi var. Allahım o başlayınca evden dışarı çıkıyorum.

kanal 7 'de dimi hocam bende uyuz oluyorum o diziye.O yapmacık oyunculuklar,seslendirmeler,saçma sapan bakışmalar ve saçma sapan bir hikayesi var.Komedi niyetine izliyorum arada 10 dakika falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 2 yıl
İnsan günün her saati neredeyse ana akım her kanalda tek taraflı, propaganda gibi yayına maruz kalınca ister istemez mide bulanıyor ve insanlar gidip içindekini sosyal medyada kusuyor.
Hele bunlar iyi günlerimiz. Şu referandum için meydanlara çıkmalara başlasınlar iyice çığırından çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2549 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
televizyon, Türkiye Gündemi ve
5 etiket daha avantajix internet kullanımı sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Microsoft 17 yıl aradan sonra 500 milyar dolarlık değere ulaştı 2 yıl Milli muharip uçak projesinde İngiltere ile anlaşma imzalandı 2 yıl İnsan-Domuz karması üretildi 2 yıl Galatasaray ve Fenerbahçe e-spor derbisi bu akşam canlı yayınlanacak 2 yıl LG G6, Google Assistant ile gelecek ilk üçüncü taraf telefon olabilir 2 yıl Intel’den rekor mali yıl tabloları 2 yıl TP-Link Archer VR2600 incelemesi "Qualcomm MU EFX yongalı, üst segment fiber modem/router" 2 yıl Bakterilerin antibiyotik direncine karşı ümit verici gelişme! 2 yıl Google Pixel 2 piyasaya damga vurmaya geliyor 2 yıl HAVELSAN’dan para ödüllü savaş oyunu yarışması: Ciddi Oyun 2 yıl Toshiba'da sular durulmuyor: Şirket bellek bölümünü satma kararı aldı 2 yıl Microsoft, Denetim Masası'nı ortadan kaldıracak bir başka adım attı 2 yıl 600 metreden denizaltı kurtaracak gemi hizmete giriyor 2 yıl Microsoft’un 2. çeyrek raporlarında bulut bilişim ve Xbox Live ile ilgili detaylar ortaya çıktı 2 yıl PayPal ve Amazon anlaşmaya çok yakın 2 yıl Apple, yapay zeka araştırma grubunda Microsoft, Google ve Facebook'a katıldı 2 yıl Alcatel, MWC 2017'de biri modüler 5 yeni akıllı telefon duyuracak 2 yıl Facebook, videolarda izlenme sürelerini yükseltmeye zorlayacak 2 yıl Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli 2 yıl MSI’dan konsola alternatif mini bilgisayar 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de sosyal medya kullanımı televizyonu geride bıraktı Sonraki Flappy Bird geliştiricisinden yeni bir oyun 2 yıl 2si1 "Offline" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış! 2 yıl LG G6'nın yeni görüntüsü cihazın kalınlığını ortaya koyuyor 2 yıl Böcekleri uzaktan kontrol edebilmek mümkün mü? 2 yıl Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak 2 yıl İstanbul Autoshow 2017 fuarına 20 büyük otomobil üreticisi katılmıyor 2 yıl Merakla beklenen yarış oyunu DiRT 4 resmen duyuruldu 2 yıl Yarıyıl tatilindeki çocuklar için kaçırılmayacak teknoloji kampı 2 yıl Ünlülerin fotoğraflarını ele geçiren hackera 9 ay hapis cezası 2 yıl 35.000 Kullanıcının bilgilerini hackerlara kaptıran Acer’in cezası belli oldu 2 yıl Kyocera su ve sabunla yıkanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı 2 yıl iOS'te güvenlik açığı bulan PTT çalışanı Apple'ın sitesine adını yazdırdı 2 yıl Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor 2 yıl Snapdragon 820’li Samsung Galaxy Tab S3 benchmark skorlarında göründü 2 yıl Turkcell’den yurtdışında geçerli basın tarifesi 2 yıl macOS’e mavi ışık azaltma özelliği (Night Shift) geliyor 2 yıl AppStore'da beklenen yenilik: uygulamalar içerden oylanabilecek 2 yıl Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu 2 yıl Apple, Hindistan pazarındaki en iyi yılını geçirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim