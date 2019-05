Türkiye'de sosyal medya kullanımı televizyonu geride bıraktı

İngiltere merkezli "We Are Social" ekibi tarafından hazırlanan araştırma raporu Türkiye’de değişen kullanıcı alışkanlıklarını mercek altına alıyor. Araştırmada edinilen bilgilere göre ülkemizde toplam nüfusun yüzde 58'i, yani yaklaşık 46 milyon kişi internete erişim sağlıyor. Bu kitlenin yüzde 77'lik bölümü her gün internete giriyor ve ortalama 4 saat 14 dakika boyunca sanal dünyada geziniyor.

Genel tabloya bakıldığında ise insanlar sosyal medyada günde ortalama 2 saat 32 dakika zaman geçirirken, televizyon izleme süresi ise 2 saat 18 dakika ile bir adım geride kalıyor. En çok tercih edilen platformların başında tahmin edebileceğiniz gibi sırasıyla Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter ve Instagram geliyor. Şüphesiz akıllı cihazlar ile günün her anında bir tık uzağımızda bulunan internetin televizyonu geçmesi aslında çok da sürpriz sayılmaz.

Her geçen gün sanal dünyaya giderek daha bağımlı hale gelen insanlar diğer taraftan e-ticaret sektörü için de büyük önem arz ediyor. İki buçuk saat sosyal medyada vakit harcayan 46 milyon kişinin sadece 10 milyonluk bölümünün web sitelerinden alışveriş yaptıklarını belirten Avantajix kurucularından Güçlü Kayral, kullanıcıları sosyal medya aracılığıyla dükkanlara çekmeyi hedefliyor. Böylelikle şu an 50-60 milyar düzeyinde olan e-ticaret büyüklüğünün 100 milyar lirayı aşabileceği ve ekonomik hacmin arttırılabileceği ifade ediliyor.