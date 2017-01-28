Türkiye'de sosyal medya kullanımı televizyonu geride bıraktı

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İngiltere merkezli "We Are Social" ekibi tarafından hazırlanan araştırma raporu Türkiye’de değişen kullanıcı alışkanlıklarını mercek altına alıyor. Araştırmada edinilen bilgilere göre ülkemizde toplam nüfusun yüzde 58'i, yani yaklaşık 46 milyon kişi internete erişim sağlıyor. Bu kitlenin yüzde 77'lik bölümü her gün internete giriyor ve ortalama 4 saat 14 dakika boyunca sanal dünyada geziniyor.
Genel tabloya bakıldığında ise insanlar sosyal medyada günde ortalama 2 saat 32 dakika zaman geçirirken, televizyon izleme süresi ise 2 saat 18 dakika ile bir adım geride kalıyor. En çok tercih edilen platformların başında tahmin edebileceğiniz gibi sırasıyla Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter ve Instagram geliyor. Şüphesiz akıllı cihazlar ile günün her anında bir tık uzağımızda bulunan internetin televizyonu geçmesi aslında çok da sürpriz sayılmaz.
Her geçen gün sanal dünyaya giderek daha bağımlı hale gelen insanlar diğer taraftan e-ticaret sektörü için de büyük önem arz ediyor. İki buçuk saat sosyal medyada vakit harcayan 46 milyon kişinin sadece 10 milyonluk bölümünün web sitelerinden alışveriş yaptıklarını belirten Avantajix kurucularından Güçlü Kayral, kullanıcıları sosyal medya aracılığıyla dükkanlara çekmeyi hedefliyor. Böylelikle şu an 50-60 milyar düzeyinde olan e-ticaret büyüklüğünün 100 milyar lirayı aşabileceği ve ekonomik hacmin arttırılabileceği ifade ediliyor.
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Elimin altında internet var. Bir kaç haber sitesi, twitter gündem, dh popüler, ekşi sözlük v.s tüm gündemi takip etmem 10dk sürüyor. Hem zamandan kazanç hem doğru haber. Dikkatimi çok çeken haberleri tıklıyorum daha detaylı bilgi alıyorum. Kayserinin bir köyünde köpekleri ısıran bir adam gibi saçma sapan haberler ile vakit harcamıyorum.
Kaliteli film ve dizileri de zaten internetten izliyorum. Sıradan bir TV yayına da es kaza denk gelirsem deyim yerindeyse tahammül bile edemiyorum artık. Sanki programları 40IQ altındaki insanlara hazırlamışlar gibi hissediyorum.
Özellikle de izne ailemin yanına gidince annemin izlediği bir Hindistan dizisi var. Allahım o başlayınca evden dışarı çıkıyorum.
kanal 7 'de dimi hocam bende uyuz oluyorum o diziye.O yapmacık oyunculuklar,seslendirmeler,saçma sapan bakışmalar ve saçma sapan bir hikayesi var.Komedi niyetine izliyorum arada 10 dakika falan
Hele bunlar iyi günlerimiz. Şu referandum için meydanlara çıkmalara başlasınlar iyice çığırından çıkacak.
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