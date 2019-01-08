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Soundbrenner Core müzisyenler için akıllı saat

Amatör veya profesyonel bir müzisyenseniz Soundbrenner Core akıllı saat tam size göre. Akıllı saat hem metronom hem de akor yapma aracı olarak kullanılabiliyor.
4 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Soundbrenner Core müzisyenler için akıllı saat

Bir dönem fitness ve temel sağlık değerlerini takip etmek için kullanılan giyilebilir cihazlar artık belirli ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilmeye başladı. Soundbrenner Core akıllı saati müzik yapmak için gerekli her şeyi bünyesinde topluyor.

Soundbrenner Core özellikleri ve fiyatı

Akıllı saat standart olarak telefonunuzdan gelen bildirimleri gösterebiliyor ve IP66 sertifikası sayesinde su sıçramalarına dayanıklılık gösteriyor. İki adet 0.68 inçlik OLED ekranda saat ve tarih ile tempo bilgileri gösteriliyor. Müzik tarafında ise birden fazla fonksiyona sahip.

Ayrıca Bkz. "Withings Move ECG akıllı saati çok daha uygun fiyata EKG ölçümü sunuyor"

İlk olarak bir metronom görevi görüyor. Sadece sesle değil bileğinize verdiği titreşimlerle de müzisyeni yönlendiriyor. Kullanıcı ekrana tıklama yaparak tempo hızını belirleyebiliyor.

İkinci olarak gitar ve benzeri çalgı aletlerinin mandallarına manyetik yüzeyi ile tutturularak çok daha hassas akor yapmanıza yardımcı oluyor. Bunun için hassas bir MEMS mikrofona yer verilmiş. Akor ayarları kadranın çevresindeki renk çubukları ile gösteriliyor.

Son olarak saat içerisinde bir desibel ölçer var. Desibel ölçer eserinizi çalarken ses belirli bir seviyenin üzerine çıktığında sizi uyararak düşürmenizi istiyor. Uyarı LED ve titreşim ile yapılıyor. Böylece her zaman belirli bir ses tonunda müzik yapabiliyorsunuz. Dahili batarya 3 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

Soundbrenner Core akıllı saati Indiegogo üzerinde rekor bağış toplayarak geçen yıl kampanyasını tamamladı. Mart ayında piyasaya çıkacak saat 229$ standart model, 329$ çelik kasalı model şeklinde fiyatlandırılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Smartwatch-for-musicians-spotted-at-CES_id112507 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simbolmina 4 ay
Ahah akıllı saat uygulamaları var zaten böyle işleri yapan
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