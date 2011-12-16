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Square Enix üye sayfası hacklendi 1.8 milyon hesap çalındı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dev üye veritabanlarına sahip firmalar ve siteleri sık sık hackerların saldırılarına maruz kalıyor. Final Fantasy ve Dragon Quest oyunlarının geliştiricisi Square Enix de dün büyük bir hacker saldırısıyla karşı karşıya kaldı. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre belirli bir sunucuya sızan hackerlar 1.8 milyon üyenin bilgilerini çalmış olabilir. Firma saldırının etkisini yok etmek için Japonya ve ABD'deki sayfalarını çevrimdışı bıraktı. Hesabı çalınan 1 milyon üye Japonya'da bulunurken, 800 000 üye ise ABD'de bulunuyor. Avrupa sunucularında ise herhangi bir sızıntı olmadığı açıklandı.

Çalınan hesaplarda kredi kartı bilgileri bulunmuyordu ancak isim, mail adresi, ev adresi ve telefon numarası ulaşılabilir durumdaydı.

Square Enix üyelerinden kendi isimleriyle gönderilebilecek mesajlar konusunda dikkatli olmalarını istedi. Square Enix bu yıl ikinci kez saldırıya uğradı. Geçen Mayıs ayında yapılan ilk saldırıda 25000 müşterinin mail adresi ve 250 iş başvurusu dökümanı sızdırılmıştı.

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aydogdu1453 7 yıl
Boş adamlar.Kıçı yiyen x box live'a gelsin.Yerse.
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S 7 yıl
Kredi kartı bilgileri çalınsa sorumluluk almamak için açıklamazlar zaten.
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Piêr Dé Sans 7 yıl
Aynı sene içinde iki kere saldırıya uğruyor, ilkinde ucuz yırtıyor ama akıllanmıyor. İnsan bir düşünür biz nerde yanlış yapıyoruz diye. Az buz değil 1.8 milyon account da bahsediliyor. adamlar o bilgileri kullanarak herşeyi yapabilir.
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