Standart stylus kalemlere yeni bir soluk getirmesi beklenen ürün: MagPen





Akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılan ve "Stylus" olarak geçen kalemler, yazma işlemi haricinde çok fazla bir yenilik sağlayamıyorlar. Bu doğrultuda Bilim ve Teknoloji Kore Gelişmiş Enstitüsü (KAIST) doktora öğrencisi Sungjae Hwang tarafından hazırlanan MagPen isimli kalem, standart stylus kalemlere yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Ucunda ufak bir mıknatısın yer aldığı plastik kalem MagPen, beraberinde geliştirilen özel uygulama ve birçok akıllı cihazın içerisinde bulunan manyetometre (Manyetik alanın yoğunluğunu ölçmeye yarayan ve ortamdaki demir yoğunluğunun hassasiyeti ile çalışan bir araç) ile ekranın dışında bile işlem yapılmasına imkan sağlıyor. Manyetometreyi kullanan uygulama, kalemin ucunda yer alan mıknatısın yakınlığını, basıncını ve açısını algılayarak alışılmışın dışında birçok hareketin aktif olarak kullanılmasını ya da telefonun ekran harici bölümlerinin farklı amaçlar ile kullanılmasını yerine getirebiliyor.

Patent başvurusu da yapılmış bu ilginç teknoloji hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kaist.edu/edu.html