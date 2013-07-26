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Standart stylus kalemlere yeni bir soluk getirmesi beklenen ürün: MagPen

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Standart stylus kalemlere yeni bir soluk getirmesi beklenen ürün: MagPen

Akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılan ve "Stylus" olarak geçen kalemler, yazma işlemi haricinde çok fazla bir yenilik sağlayamıyorlar. Bu doğrultuda Bilim ve Teknoloji Kore Gelişmiş Enstitüsü (KAIST) doktora öğrencisi Sungjae Hwang tarafından hazırlanan MagPen isimli kalem, standart stylus kalemlere yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.
Ucunda ufak bir mıknatısın yer aldığı plastik kalem MagPen, beraberinde geliştirilen özel uygulama ve birçok akıllı cihazın içerisinde bulunan manyetometre (Manyetik alanın yoğunluğunu ölçmeye yarayan ve ortamdaki demir yoğunluğunun hassasiyeti ile çalışan bir araç) ile ekranın dışında bile işlem yapılmasına imkan sağlıyor. Manyetometreyi kullanan uygulama, kalemin ucunda yer alan mıknatısın yakınlığını, basıncını ve açısını algılayarak alışılmışın dışında birçok hareketin aktif olarak kullanılmasını ya da telefonun ekran harici bölümlerinin farklı amaçlar ile kullanılmasını yerine getirebiliyor.
Patent başvurusu da yapılmış bu ilginç teknoloji hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Standart stylus kalemlere yeni bir soluk getirmesi beklenen ürün: MagPen

http://www.kaist.edu/edu.html Yorum Yaz
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Holy Templar 5 yıl
tasarım son hali değildir diye düşünüyorum çünkü bu hali çok itici ve kaba duruyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kalemin ucu cok kalın samsung alıp geliştirse güzel olur note serisinde kalem kullanışsız note 1 kullanıyorum cizim dışındaki işlerde ekranın kalemi algılaması için kalemin ucunu ekrana bastırıyosun resmen
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s_mail 5 yıl
Geliştirilirse çok daha iyi olabilir. Kalemin ucu çok büyük.
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Moribito 5 yıl
Kalem plastik beyler.
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HeavyClocker 5 yıl
CaptainWerly
Bu kalemden bende var kardeşime aldığım 150 tl lik Hİ-LEVEL tabletten çıkmıştı ! Müthüş berbat ve kullanımı zor ve sinir edici birşey !

Hocam sizin aldığınız parmak görevi gören normal styluslar.bu farklı bir teknoloji.
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+RdwAyazz- 5 yıl
Oldukça güzel ancak uzun süreli kullanımda mıknatısın cihaza yapabilecekleri tartışılır...
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hazarRS 5 yıl
efe7182
hazarRS
memoselerÇok iyi... Samsung bir an önce bu şirketi satın alsın Note3 ile birlikte dahada geliştirerek sunsun.
Note 1 ve 2de zaten Wacoma ait altyapı kullanılıyor. Bu kadar kaliteli bir sistemi bırakıp bilinmeyen bir teknolojiye geçmezler.
Sahiden Wacon unmu alt yapisini kullaniyor.öyle ise süper, ama dün Note 2 deki paper artis uygulamasini kullandim, resim yapmak icin cok yetersizdi.

Evet. Note serisinde normal pdalardan veya tabletlerden farklı olarak ekranın alt katmanında bir tabaka bulunuyor. Spen kalemi ise bu tabakayla iletişime geçerek yazı yazıyor. Ekranla bir işi yok yani. hatta kalemin ucunu tırnağınızla bastırırsanız ekrana değmeden de yazı yazabilirsiniz. Normal kalemler yapay bir parmak görevi görereki ekrana temas ediyor sadece.
Bu teknoloji de Wacom firmasına ait. Hatta pilsiz kalem teknolojisi de patentli wacom adına. Samsung note serisi ile iyi iş yapacağını anlayınca Wacomdan hisse aldı. Bu demektir ki daha gelişmiş ve daha hassas note serileri yolda.
Ayrıca bahsettiğiniz uygulama spenin kabiliyetini gösteren bir uygulama değildir. Sketchbook x veya s-not uygulamasıyla denerseniz çok daha iyi olduğunu görürsünüz. ;)
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Dentrassi 5 yıl
Bu kalemden bende var kardeşime aldığım 150 tl lik Hİ-LEVEL tabletten çıkmıştı ! Müthüş berbat ve kullanımı zor ve sinir edici birşey !
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Cyaßß 5 yıl
o uçla o iş yaş yazdığımız karakterin boyutunu göremiyoruz
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hazarRS 5 yıl
memoseler
Çok iyi... Samsung bir an önce bu şirketi satın alsın Note3 ile birlikte dahada geliştirerek sunsun.

Note 1 ve 2de zaten Wacom'a ait altyapı kullanılıyor. Bu kadar kaliteli bir sistemi bırakıp bilinmeyen bir teknolojiye geçmezler.
1 Yanıt Yanıtla
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Moofy 5 yıl
Müthiş.
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efe7182 5 yıl hazarRS
hazarRS
memoseler
Çok iyi... Samsung bir an önce bu şirketi satın alsın Note3 ile birlikte dahada geliştirerek sunsun.

Note 1 ve 2de zaten Wacom'a ait altyapı kullanılıyor. Bu kadar kaliteli bir sistemi bırakıp bilinmeyen bir teknolojiye geçmezler.

Sahiden Wacon unmu alt yapisini kullaniyor.öyle ise süper, ama dün Note 2 deki paper artis uygulamasini kullandim, resim yapmak icin cok yetersizdi.
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ataberk36ex 5 yıl
memoseler
Çok iyi... Samsung bir an önce bu şirketi satın alsın Note3 ile birlikte dahada geliştirerek sunsun.

EMREDERSİN
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