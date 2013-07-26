Standart stylus kalemlere yeni bir soluk getirmesi beklenen ürün: MagPen

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Akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılan ve "Stylus" olarak geçen kalemler, yazma işlemi haricinde çok fazla bir yenilik sağlayamıyorlar. Bu doğrultuda Bilim ve Teknoloji Kore Gelişmiş Enstitüsü (KAIST) doktora öğrencisi Sungjae Hwang tarafından hazırlanan MagPen isimli kalem, standart stylus kalemlere yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.
Ucunda ufak bir mıknatısın yer aldığı plastik kalem MagPen, beraberinde geliştirilen özel uygulama ve birçok akıllı cihazın içerisinde bulunan manyetometre (Manyetik alanın yoğunluğunu ölçmeye yarayan ve ortamdaki demir yoğunluğunun hassasiyeti ile çalışan bir araç) ile ekranın dışında bile işlem yapılmasına imkan sağlıyor. Manyetometreyi kullanan uygulama, kalemin ucunda yer alan mıknatısın yakınlığını, basıncını ve açısını algılayarak alışılmışın dışında birçok hareketin aktif olarak kullanılmasını ya da telefonun ekran harici bölümlerinin farklı amaçlar ile kullanılmasını yerine getirebiliyor.
Patent başvurusu da yapılmış bu ilginç teknoloji hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.kaist.edu/edu.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam sizin aldığınız parmak görevi gören normal styluslar.bu farklı bir teknoloji.
Evet. Note serisinde normal pdalardan veya tabletlerden farklı olarak ekranın alt katmanında bir tabaka bulunuyor. Spen kalemi ise bu tabakayla iletişime geçerek yazı yazıyor. Ekranla bir işi yok yani. hatta kalemin ucunu tırnağınızla bastırırsanız ekrana değmeden de yazı yazabilirsiniz. Normal kalemler yapay bir parmak görevi görereki ekrana temas ediyor sadece.
Bu teknoloji de Wacom firmasına ait. Hatta pilsiz kalem teknolojisi de patentli wacom adına. Samsung note serisi ile iyi iş yapacağını anlayınca Wacomdan hisse aldı. Bu demektir ki daha gelişmiş ve daha hassas note serileri yolda.
Ayrıca bahsettiğiniz uygulama spenin kabiliyetini gösteren bir uygulama değildir. Sketchbook x veya s-not uygulamasıyla denerseniz çok daha iyi olduğunu görürsünüz. ;)
Note 1 ve 2de zaten Wacom'a ait altyapı kullanılıyor. Bu kadar kaliteli bir sistemi bırakıp bilinmeyen bir teknolojiye geçmezler.
Sahiden Wacon unmu alt yapisini kullaniyor.öyle ise süper, ama dün Note 2 deki paper artis uygulamasini kullandim, resim yapmak icin cok yetersizdi.
EMREDERSİN