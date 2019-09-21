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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starbucks Japonya, NFC ile ödeme yapan kalemini satışa sundu

    Starbucks'ın deney yapmayı en çok seven kollarından Starbucks Japonya, Touch ürün ailesine yeni bir kalem ekledi. Kahverengi mürekkepli bu kalem, mağazada ödeme de yapabiliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Japonya’da yeni bir donanımı satışa sunan Starbucks, gerçek bir kalem ile kullanıcılara ulaşacak. Kahve makinesi tasarımını andıran bu kalem, kahverengi jel mürekkebin yanı sıra içerisindeki NFC çipiyle bir Starbucks cüzdanı olarak da iş görüyor. Daha önceden hesaplarına yükleme yapan kullanıcılar, kalemi kafedeki ödeme terminallerine yaklaştırarak kahvelerine kavuşabiliyorlar.
    Starbucks Japonya, NFC ile ödeme yapan kalemini satışa sundu
    Starbucks Touch: The Pen olarak satılan kalem, Japonya’da son derece popüler FeliCa teknolojisiyle çalışıyor. Starbucks’ın ülkedeki doldurulabilir kartlarında da bulunan teknoloji, Sony'nin güvenli bir temassız ödeme sistemi ve fark ettiğiniz üzere hemen hemen her şeyde kullanılabiliyor. 
    Starbucks Japonya, NFC ile ödeme yapan kalemini satışa sundu
    Starbucks Touch ailesindeki dördüncü ürün olan kalemden önce firma, telefon kılıfı, şişe ve küçük bir el çantası satışa sunmuştu. Bunların her birinde bahsettiğimiz NFC çipi yer aldığı için ödeme yaparken ürünleri terminale yaklaştırmak yetiyor.
    Satış fiyatı 4000 yen (213,63TL) olarak açıklanan kalem, içerisinde 1000 yen (53,41TL) bakiyeyle geliyor. ABD ve Japonya gibi ülkelerle aynı para birimine çevrilerek kıyaslandığında ciddi anlamda ucuz kalan Starbucks Türkiye’nin benzer donanım ürünlerini piyasaya sürme planı var mı bilinmiyor.


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