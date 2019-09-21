Starbucks Japonya, NFC ile ödeme yapan kalemini satışa sundu

Teknoloji Editörü
Japonya’da yeni bir donanımı satışa sunan Starbucks, gerçek bir kalem ile kullanıcılara ulaşacak. Kahve makinesi tasarımını andıran bu kalem, kahverengi jel mürekkebin yanı sıra içerisindeki NFC çipiyle bir Starbucks cüzdanı olarak da iş görüyor. Daha önceden hesaplarına yükleme yapan kullanıcılar, kalemi kafedeki ödeme terminallerine yaklaştırarak kahvelerine kavuşabiliyorlar.
Starbucks Touch: The Pen olarak satılan kalem, Japonya’da son derece popüler FeliCa teknolojisiyle çalışıyor. Starbucks’ın ülkedeki doldurulabilir kartlarında da bulunan teknoloji, Sony'nin güvenli bir temassız ödeme sistemi ve fark ettiğiniz üzere hemen hemen her şeyde kullanılabiliyor.
Starbucks Touch ailesindeki dördüncü ürün olan kalemden önce firma, telefon kılıfı, şişe ve küçük bir el çantası satışa sunmuştu. Bunların her birinde bahsettiğimiz NFC çipi yer aldığı için ödeme yaparken ürünleri terminale yaklaştırmak yetiyor.
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