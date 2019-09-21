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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Fold hâlâ çok kırılgan ve Samsung bu durumun son derece farkında

    Samsung'un piyasaya çıkış tarihini birkaç kez ertelemek zorunda kaldığı modeli Galaxy Fold, sonunda kullanıcılarla buluşuyor. Güncellenen ve dayanıklılığı arttırılan cihaz, sağlamlık testinde göründü.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung’un kısmen facia ile sonuçlanıp piyasaya çıkışı ertelenen katlanır akıllı telefonu Galaxy Fold, düzeltilmiş hâliyle yakında satışa sunulacak. Güney Kore’de kullanıcılara ulaşmaya başlayan 2000 dolarlık cihaz, ilk incelemelere göre ise hâlâ kırılgan. Bu kez değişen şey ise Samsung’un bu durumun bilincinde olması ve kullanıcılara ciddi uyarılar yapması.
    Özel bir telefona özel davranmanız gerektiğini size kutuyu açtıktan sonra, telefonu açtıktan sonra ve hatta reklamlarda söyleyen Samsung, cihazın ekranının ne denli hassas olabileceğine vurgu yapıyor. Uyarılar arasında cihazın su ve toz geçirmez olmadığını ve bu elementlerden korunması gerektiği gibi standart cümleler yer alsa da, dokunmatik bir ekrana “yumuşak dokunulması gerektiğine” dair sözler oldukça dikkat çekici.
    YouTube’da yaptığı sağlamlık testleriyle ünlü olan JerryRigEverything kanalının sahibi de eline gelen ikinci jenerasyon Galaxy Fold ile sağlamlık testinde uyarıların tamamını doğruluyor. Cihazın ekranı, esnek olması için polimer bir yapıya sahip ve bu yapı, tırnaktan bile daha yumuşak. Bunun anlamı, cihazın içeride yer alan büyük ekranına tırnaklarınızla biraz bastırmanız bile kalıcı bir iz bırakabiliyor.
    Menteşesi de detaylı biçimde incelenen cihaz, bu alanda ciddi bir sağlamlık vadediyor. Videoda menteşe ters yöne doğru ciddi bir kuvvetle zorlansa da teslim olmuyor.
    İnanılmaz bir fiyatla gelen, türünün ilk örneklerinden olan Galaxy Fold, Samsung’un bu kez tam olarak kabul ettiği şekilde narin bir telefon. Bu narin cep telefonu, şimdiye kadar sahip olduğunuz tüm kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye sizi zorlayacak. 


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    AREryilmaz 1 sa.
    sanki o başlık "galaxy fold is still very much fragile and samsung is perfectly aware of that" gibi bir şeymiş de çevrilmiş gibi. Kaynak vermen gerekiyor editör çeviri yaptığın zaman. Kötü çeviri yapınca da kurtulamıyorsun kaynak vermekten. Kaynak ver adamın asabını bozma.
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    soneday 3 sa.
    20 tane yedek ekranı kutuya koyarlarsa olur bu iş
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    DokuzKuyrukluTilki 3 sa.
    Menteşe bir o kadar sağlamken pikseller bir o kadar narin. Asıl kullanılacak yere dokunurken ecel terleri dökeceksem kalsın.
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    circassianman 4 sa.
    Özel kullanıcılar için güzel bir ekran teknolojisi. Gelişime açık.
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