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    Anlık Bildirim

    Apple ödeme sistemini diğer şirketlere açıyor: Apple Pay kullanma zorunluluğu kalkıyor

    Apple, Avrupa Birliği'ne Apple Pay ödeme sistemine ilişkin rekabet endişelerini gidermek için üçüncü taraf mobil cüzdan ve ödeme hizmetlerine erişim izni vermeyi kabul etti.
    Apple ödeme sistemini diğer şirketlere açıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu ile Apple arasında ödeme teknolojisinin kullanımı konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık yakında sona erebilir. Komisyon, Apple'ın temassız ödemelerde kullanılan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisini üçüncü taraf mobil cüzdan sağlayıcılarına açma planını resmi olarak duyurdu.

    Apple'ın teklifiyle ilgili söylentiler ilk olarak Aralık 2023'te ortaya çıkmıştı. Komisyon, rakip mobil cüzdan ödeme geliştiricilerinin gerekli teknolojiye erişimini kısıtladığı gerekçesiyle 2020 yılında Apple hakkında bir soruşturma başlatmıştı. İki yıl sonra Avrupa Birliği Apple'a karşı antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla suçlamalarda bulunulduğunu duyurmuştu.

    Teklif onaylandığı takdirde Apple, üçüncü parti geliştiricilerin, NFC işlevine sahip API'leri kullanmasına izin verecek ve herhangi bir ücret veya Apple Pay kullanma zorunluluğu olmayacak. Şirket aynı zamanda, ödeme bilgilerini güvende tutan teknolojiye erişim izni de verecek. Apple bunu Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) kayıtlı tüm geliştiricilere ve iOS kullanıcılarına uygulayacak.

    Beklendiği gibi Avrupa Komisyonu, Apple'ın önerdiği taahhütleri kabul etmekte acele etmedi. Bunun yerine, teklifi ortaya çıkararak Apple'ın rakiplerinden (ve diğer ilgili kuruluşlardan) yapılan değişikliklerin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda geri bildirim talep etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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