Apple ödeme sistemini diğer şirketlere açıyor: Apple Pay kullanma zorunluluğu kalkıyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu ile Apple arasında ödeme teknolojisinin kullanımı konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık yakında sona erebilir. Komisyon, Apple'ın temassız ödemelerde kullanılan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisini üçüncü taraf mobil cüzdan sağlayıcılarına açma planını resmi olarak duyurdu.

Apple'ın teklifiyle ilgili söylentiler ilk olarak Aralık 2023'te ortaya çıkmıştı. Komisyon, rakip mobil cüzdan ödeme geliştiricilerinin gerekli teknolojiye erişimini kısıtladığı gerekçesiyle 2020 yılında Apple hakkında bir soruşturma başlatmıştı. İki yıl sonra Avrupa Birliği Apple'a karşı antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla suçlamalarda bulunulduğunu duyurmuştu.

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Teklif onaylandığı takdirde Apple, üçüncü parti geliştiricilerin, NFC işlevine sahip API'leri kullanmasına izin verecek ve herhangi bir ücret veya Apple Pay kullanma zorunluluğu olmayacak. Şirket aynı zamanda, ödeme bilgilerini güvende tutan teknolojiye erişim izni de verecek. Apple bunu Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) kayıtlı tüm geliştiricilere ve iOS kullanıcılarına uygulayacak.

Beklendiği gibi Avrupa Komisyonu, Apple'ın önerdiği taahhütleri kabul etmekte acele etmedi. Bunun yerine, teklifi ortaya çıkararak Apple'ın rakiplerinden (ve diğer ilgili kuruluşlardan) yapılan değişikliklerin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda geri bildirim talep etti.

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Apple ödeme sistemini diğer şirketlere açıyor