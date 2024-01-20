Apple ödeme sistemini diğer şirketlere açıyor: Apple Pay kullanma zorunluluğu kalkıyor

Apple'ın teklifiyle ilgili söylentiler ilk olarak Aralık 2023'te ortaya çıkmıştı. Komisyon, rakip mobil cüzdan ödeme geliştiricilerinin gerekli teknolojiye erişimini kısıtladığı gerekçesiyle 2020 yılında Apple hakkında bir soruşturma başlatmıştı. İki yıl sonra Avrupa Birliği Apple'a karşı antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla suçlamalarda bulunulduğunu duyurmuştu.
Teklif onaylandığı takdirde Apple, üçüncü parti geliştiricilerin, NFC işlevine sahip API'leri kullanmasına izin verecek ve herhangi bir ücret veya Apple Pay kullanma zorunluluğu olmayacak. Şirket aynı zamanda, ödeme bilgilerini güvende tutan teknolojiye erişim izni de verecek. Apple bunu Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) kayıtlı tüm geliştiricilere ve iOS kullanıcılarına uygulayacak.
Beklendiği gibi Avrupa Komisyonu, Apple'ın önerdiği taahhütleri kabul etmekte acele etmedi. Bunun yerine, teklifi ortaya çıkararak Apple'ın rakiplerinden (ve diğer ilgili kuruluşlardan) yapılan değişikliklerin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda geri bildirim talep etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.