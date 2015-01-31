SteelSeries ''RIVAL'' Gaming Mouse

Steelseries'in en çok tercih edilen oyuncu farelerinden biri olan RIVAL, oyun masamıza konuk oluyor.

- Optik Sensör

- 50 - 6500 Ayarlanabilir CPI

- 1 ms Tepki Hızı /

- 1000Hz Tarama

- 200 (IPS)

- 50G Hızlanma

- 6 Adet Programlanabilir Tuş

- 30 Milyon Tıklanma

- 128 gram Ağırlık

Ürünü G502 gibi iki haftalık deneme sürecinden geçirdim. Özellikle geceleri, saatlerce Diablo 3 oynadığım için, test aşamasında iyi bir gözlem oldu. Ürünü hem masamda hem de özellikle siyah yüzeyli mouse pad ile kullandım. Normal masa yüzeyinde G502 kadar iyi bir performans elde edemesem de bu açığı mouse pad ile kapatabildim. Nedense daha atik ve daha akıcı bulduğumu belirtmek istiyorum.

Pad ile daha tutarlı ve akıcı geldi. şimdi kalkıp her yüzeyde akıcı kullanabilirsiniz desem yanılmış olurum.



Özellikle Strateji oyunlarında yüksek cpi değerleri ile oynadığım için, beni tatmin etti. Yine de bazı durumlarda, farklı değerler arası geçiş seçeneklerinin bol olmasını da istediğim oldu.



Mouse, genel olarak performans ve malzeme kalitesi olarak iyi olsa da fiyatına göre daha fazla ek özellik barındırmasını isterdim





- Değişebilir Kauçuk Baskılar