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SteelSeries ''RIVAL'' Gaming Mouse

4 yıl
51,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Steelseries'in en çok tercih edilen oyuncu farelerinden biri olan RIVAL, oyun masamıza konuk oluyor.


Teknik Özellikler:

- Optik Sensör
- 50 - 6500 Ayarlanabilir CPI
- 1 ms Tepki Hızı / 
- 1000Hz Tarama
- 200  (IPS)
- 50G Hızlanma
- 6 Adet Programlanabilir Tuş
- 30 Milyon Tıklanma
- 128 gram Ağırlık
- Değişebilir Kauçuk Baskılar

Ürünü G502 gibi iki haftalık deneme sürecinden geçirdim. Özellikle geceleri, saatlerce Diablo 3 oynadığım için, test aşamasında iyi bir gözlem oldu. Ürünü hem masamda hem de özellikle siyah yüzeyli mouse pad ile kullandım. Normal masa yüzeyinde G502 kadar iyi bir performans elde edemesem de bu açığı mouse pad ile kapatabildim. Nedense daha atik ve daha akıcı bulduğumu belirtmek istiyorum.
Pad ile daha tutarlı ve akıcı geldi. şimdi kalkıp her yüzeyde akıcı kullanabilirsiniz desem yanılmış olurum.

Özellikle Strateji oyunlarında yüksek cpi değerleri ile oynadığım için, beni tatmin etti. Yine de bazı durumlarda, farklı değerler arası geçiş seçeneklerinin bol olmasını da istediğim oldu.

Mouse, genel olarak performans ve malzeme kalitesi olarak iyi olsa da fiyatına göre daha  fazla ek özellik barındırmasını isterdim


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it kopuk 3 yıl
Abi bana lazım bu yaa
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synaX:Lecter 3 yıl
STEEL SERIES Rival Optik Oyun Mouse Siyah SSM62271
Peki bu rival 300 olarak mi geçiyor ?
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VR Jesus 3 yıl
"FinalMouse might be your final mouse"
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şoray uzun yolda 3 yıl
Bu arada videoda 3500 cpi demissiniz O cpi degerinde sniper ile basarili oynamak imkansiz
Ben 600 cpi da(600 dpi 1 sensitivity) sniper kasiyorum cod 2 de cogu mapta birinciyim acik ara kar98 lede 150 fragim yapmistim bi macta ki iyi oyuncular 70+ frag yapio kar98 le:)
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şoray uzun yolda 3 yıl
Bildigim cogu pro oyuncu dandik mouse ile oynuyo (tanidigim)genelde 400-800 dpi arasi hemde mouseye en fazla 200tl verin gidipte 300/400tl lik mouse almayin piyasa degeri bos yere yukselio sonra.
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bekle yan çarı getiriyom 3 yıl
bir türlü alışamadım bu mouse'a. önceden a4tech x7 kullanıyordum şimdiden x7'yi özledim. üstelik arada 170 tl fiyat farkı var. bir kere çok hafif sanki elimde mouse yokmuş gibi hissediyorum. x7'yi defalarca düşürdüm birşey olmadı ama bunda elimi bastırsam bile mouse parçalanacak gibi. dpi ayarını 1200 yaptım x7'de de 1200'dü ama hiç nişan alamıyorum. umarım zamanla alışırım


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BABASCARFACE 3 yıl
Teknik servis eski rival mousemin yan tarafları kalktıgı için yeni rival 300 ile değiştiriyor bu sorunu yaşayan varsa steelseries turkiye facebook sayfasına yada despec mesaj atarak çözebilir
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şoray uzun yolda 3 yıl bekle yan çarı getiriyom
Beyinsiz Adam
bir türlü alışamadım bu mouse'a. önceden a4tech x7 kullanıyordum şimdiden x7'yi özledim. üstelik arada 170 tl fiyat farkı var. bir kere çok hafif sanki elimde mouse yokmuş gibi hissediyorum. x7'yi defalarca düşürdüm birşey olmadı ama bunda elimi bastırsam bile mouse parçalanacak gibi. dpi ayarını 1200 yaptım x7'de de 1200'dü ama hiç nişan alamıyorum. umarım zamanla alışırım




Bende a4 tech x7 den rat7 ye gectim perfirmansim degismedi

X7 20tl ye rat 7 200tl ye aldim ikisinide 2.el
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DH Misafiri 3 yıl
hocam dün oyun esnasında birden gitti mouse gitti derken sag click çalışmıyodu ekranda kıtlenmeler oluyodu sonra tekrar cıkardım ve denedım basta sol clicki sag click gibi görup haraket ettı sonra sol click normal calıstı sag yine calısmadı acaba yazılımsal mı bir problem yoksa dobule click dedıgımız bır problem mı?
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hayrikoc61 3 yıl
Adamsin sezer
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KanKoKan 3 yıl
Online fps türü oyunlar oynarım, quake2, quake3, CS, şimdide battlefield 4 oynuyorum, bu mouselar elleri küçük olanlara büyük geliyor, bir türlü alışamadım, 2004 lerde alıştığım ve 2007 de 2-3 tane alıp yedeklediğim Razer diamondback in sonuncusunu kullanıyorum, yalnız Razer bu efsane mouseu tekrar üretme kararı almışki fps türü online oynayanlar kesin denesin derim.

anandtech.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Sezer 3 yıl hayrikoc61
Teşekkür ederim kardeşim.
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lavetera 3 yıl
Bu mouse yerine senseileri tercih edin. Fazla büyük ve yüksek. (Hepsini kullandim)
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ardaalisahin 3 yıl
Ben de amazondan aldim 32 dolara inmisti yanlis hatirlamiyorsam.Yandaki kaucuklarin asinmasi ilk seride var,yeni serilerde bu sorun yok.Ayrica yeni serilerde ekstra nameplate(steelseries yazan)yok.Mousea gelicek olursak buyuk eli olanlara ve palm grip kullananlara bicilmis bir kaftan bence.Sensoru sayesinde de fps oyunculari icin hep tavsiye edilen bir mouse.Bundan baska oyuncu mouse kullanmadigim icin karsilastirma yapamam,ama normal bir fareden gecince kullanimimda cigir acti diyebilirim.Bunu almisken yanina da bir qck mousepad almayi unutmayin.
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