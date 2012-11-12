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Steve Ballmer, Surface'in satış rakamlarını ''makul'' olarak nitelendirdi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft , Windows RT ile piyasaya çıkan tableti Surface için henüz kesin bir satış rakamı vermiş olmasa da şirketin CEO'su Steve Balmer satışları ''makul'' olarak nitelendirdi.

Le Parisien'e konuşan Balmer, 32GB'lık Touch Cover kapağı bulundurmayan versiyonun ilk stoklarının tamamen tükendiğini belirtti. Bu durumun iyiye işaret olduğunu ifade eden Balmer, satış rakamlarını ''makul'' olarak niteledi. Balmer'ın satış rakamlarını ''makul'' olarak nitelendirmesinin nedeninin tabletin dağıtımıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor. Öyle ki tablet, şimdilik sadece şirketin çevrimiçi ve fiziksel mağazalarında satılıyor ve buda dağıtımın arttırılmasının önünde önemli bir engel oluşturuyor.

Surface'in iPad ve Nexus serisi gibi tablet pazarının önde gelen cihazlarına karşı nasıl bir satış grafiği çizdiğini ilerleyen dönemlerde rakamlara ilişkin resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte göreceğiz.

http://www.electronista.com/articles/12/11/11/ballmer.gives.no.specifics.says.wp.will.ramp.up.quickly/ Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Adam ne deseydi yok olmadı mı deseydi bakın apple ın ceosuna adam hala haritalarını savunup gelişmekte derken bu adamcağız ne desin onu anlamadım
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sertacarslan 6 yıl
Steve Ballmer an itibariyle Windows bölüm lideri Steven Sinofsky'i Microsoft'tan kovmuş. Şu Surface lansmanında tablet kilitlendiği için gidip yenisini getiren şahıs var ya, işte onu. Gerekçe ise elemanın "takım oyuncusu olmaması" imiş...
Surface başarısızlığıyla ya da bildirim çubuğu bombasıyla ile bir ilgisi var mıdır acaba?
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swat882 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

Steve Ballmer an itibariyle Windows bölüm lideri Steven Sinofsky'i Microsoft'tan kovmuş. Şu Surface lansmanında tablet kilitlendiği için gidip yenisini getiren şahıs var ya, işte onu. Gerekçe ise elemanın "takım oyuncusu olmaması" imiş...
Surface başarısızlığıyla ya da bildirim çubuğu bombasıyla ile bir ilgisi var mıdır acaba?

hadi yaaa... iyi bir adama benziyordu....

altında başka nedenler yatıyordur onun... o nasıl bir bahane?
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sertacarslan 6 yıl
O fiyatla satamaz tabi. O parayı zayıf donanımına mı, başlangıç evresindeki işletim platformuna mı, neyine verelim?
Klavyeyle birlikte 299 USD olsaydı, hem piyasaya hızlı bir giriş yapardı, hem de üzerine para kazanırdı.
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StilMen 6 yıl
Surface'in bundan tam olarak 3 ay sonraki satış grafiğini ve Microsoft'un bunun doğrultusunda değişen maliyetlerini görmek istiyorum.. Bakalım dedikleri gibi olacak, yoksa tam aksimi :)
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osmanefeozkan 6 yıl
küfür ediyorum şu anda ................
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afavar 6 yıl
Surface bana kalırsa beklenen etkiyi yapamadı, herkes surface cıkınca ipad bitecek, android yokmolacak diyordu ama böyle birsey su anki sartlarda olmaz. İstedikleri kadar guzel bir cihaz yapsınlar marketleri şu an icin cok kısıtlı. Gelistirmek istedigi kadar kolay olsun ama buyuk gelistiricilerin dısında daha kucuklerin ilgisini cekemiyor. Bir store u canlandıranda o kucuk gelistiricilerin buldugu fikirler ve yaptıkları uygulamalardır. Ayrıca ipad ve android tabletlerin rakibi rt cihazlardır. Bazıları sacma sapan win8 tablette mw3 oynuyoruz siz ipadde veya androidde oynayabiliyor musunuz? Seklinde sozler soyluyor. Onlari oynatan tabletlere ben dokunmatik ekranlı notebook diyorum. Cunku fiyatlari ne ipadle nede android tabletlere yarisamaz. Yuksek fiyatlara sahipler. Rt tabletlerde ise sorun su anda magaza ve gelistiricilerin ilgisini cekememesi. Benim fikrime gore win8 tabletler beklenen etkiyi yaratamayacak ama kesinlikle kendine pazarda bir yer edincektir zamanla.
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mutercim 6 yıl
1. Dar gömlek giyice koltuk altları sırılsıklam oluyor, rezil bir görüntü. Benden uzak olsun.
2. Microsoft'a göre Steve satışların değil Windows RT'nin temini ve dağıtımına ilişkin sürecin "makul" olduğunu söylemiş.
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alito 6 yıl
yeme bizi steve. istediğiniz gibi değil işte.
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Ajzen 6 yıl
'Çok satamadıkta,olsun be' lafının kısaltılmış halidir makul.
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OKANATLI 6 yıl
Şu ilk stokların tükenmesine de hastayım :)
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swat882 6 yıl
birisi steve abimize üzerindeki bol gömleğin hiç yakışmadığını söylesin...

fit kesim gömlek filan al be hocam
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