Steve Ballmer, Surface'in satış rakamlarını ''makul'' olarak nitelendirdi

Microsoft , Windows RT ile piyasaya çıkan tableti Surface için henüz kesin bir satış rakamı vermiş olmasa da şirketin CEO'su Steve Balmer satışları ''makul'' olarak nitelendirdi.

http://www.electronista.com/articles/12/11/11/ballmer.gives.no.specifics.says.wp.will.ramp.up.quickly/

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Le Parisien'e konuşan Balmer, 32GB'lık Touch Cover kapağı bulundurmayan versiyonun ilk stoklarının tamamen tükendiğini belirtti. Bu durumun iyiye işaret olduğunu ifade eden Balmer, satış rakamlarını ''makul'' olarak niteledi. Balmer'ın satış rakamlarını ''makul'' olarak nitelendirmesinin nedeninin tabletin dağıtımıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor. Öyle ki tablet, şimdilik sadece şirketin çevrimiçi ve fiziksel mağazalarında satılıyor ve buda dağıtımın arttırılmasının önünde önemli bir engel oluşturuyor.Surface'in iPad ve Nexus serisi gibi tablet pazarının önde gelen cihazlarına karşı nasıl bir satış grafiği çizdiğini ilerleyen dönemlerde rakamlara ilişkin resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte göreceğiz.