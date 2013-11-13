Sunucularda APU dönemi! HP Moonshot'a Opteron X dopingi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım Haber, Silikon Vadisi'nden bildirmeye devam ediyor. AMD'nin Fusion işlemci teknolojisi sunucu sistemlerde de boy göstermeye başlıyor. HP'nin yenilikçi Moonshot sunucu sistemi artık AMD'nin Opteron X serisi düşük güç tüketimli yongada sistem platformuna da destek veriyor. Konuya ilişkin detaylar ve HP'nin AMD Opteron X tabanlı yeni nesil Moonshot sunucu sistemi videomuzda.
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Zaten adamlar uzun zamandır Future is Fusion diyorlardı da o zamanın APU'larına bakarak AMD'nin çıkış yakalamasını zor olarak görüyorduk. Aslında şirketin yeniden yapılandırılmasına epey önce başladılar anca şimdi meyvesini toplamaya başlıyorlar. GCN kartlar ilk zamanlar nal topluyordu şimdi Mantle desteği DX11.2 desteği falan derken yeniden canlanıyorlar. Üstelik yazılımlarını da yeni mimariye iyice uygun hale getirdiler. Driverlar epey olgunlaştı.
Graphics Core Next mimarisini oluşturdular piyasaya sürdüler. Baktık HD7970 GTX580den biraz daha yukarıda. Allah Allah olacak iş değil bu AMD ne yapıyor falan derken şimdi GTX780'in biraz gerisinde Üstelik de bir sürü proje bu mimariye dayanıyor. Bunların hesabında o zamandan beri Mantle, konsollar falan varmış da biz bilmiyormuşuz. İşlemci kısmını da epey toparlayacaklar dedikodulara göre bu nesilde. 2015'de ben öyle görüyorum ki AMD tekrardan eski AMD olacak ve rekabetçi ürünler boy boy piyasada olacak. Bu nesilde de epey toparlayacaklar tabi.
Sunucu kısmında da bu avantajlardan faydalanıyorlar.
Sunucular için ARM lisansı muhabbeti geçiyordu acaba ARM tarafında nasıl SoC'ler göreceğiz AMD tarafında.
Merhaba,
"Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz." diyerek başlamaka istiyorum sözlerime.
Hawaii'de kimseye ekran kartı verilmedi, sonrasında ilk gelen Radeon 280X'i de hemen inceledik. 290X te gümrük işlemleri nedeniyle AMD tarafından geç çekilince (Üreticilerin toplu kart getirip ülkeye sokması ve satışa başlamasıyla, AMD'nin bir düzine kartı getirmesi farklıdır.AMD gecikebilir çünkü üreticiler ülkenin gümrük prosedürlerini bildiğinden ve distribütörler üzerinden işleri takip ettiğinden AMD kendi örneklerini daha geç sokabilir). İncelemesi yakında geliyor olacak.
Siteyi takip etmiyorsunuz bari etmediğiniz belli etmeyin. AMD'nin güncel APU modellerine ilişkin incelemeler sitemizde mümkün. Hatta FX işlemci ailesinin tüm modellerinin incelemeleri de sitemizde mevcut.
AMD ile ilgili olarak bizden daha çok ve kapsamlı haber yapan da yok. Emin olun, altına yorum yaptığınız AMD'nin HP Moonshot girişimini Türkiye'de bizden başka kapsamlı anlatan da olmazdı.
İşte bu nedenlerden ötürü de AMD Genel Merkezi yurt dışı etkinliklerine Türkiye'de bizi davet ediyor. Sizin dediğiniz profilde bir yayını emin olun kimse milyarlarca lira masraf yapıp arka arkaya tüm etkinliklerine çağırmaz ve üst düzey isimleri ile röportaj yaptırmaz.
Bu arada uslübunuza da dikkat etmenizi önereceğim, saygı ve nezaket kurallarının dışına çıkmanız emin olun bize değil size zarar veriyor.
İyi forumlar.