Sunucularda APU dönemi! HP Moonshot'a Opteron X dopingi

Donanım Haber, Silikon Vadisi'nden bildirmeye devam ediyor. AMD'nin Fusion işlemci teknolojisi sunucu sistemlerde de boy göstermeye başlıyor. HP'nin yenilikçi Moonshot sunucu sistemi artık AMD'nin Opteron X serisi düşük güç tüketimli yongada sistem platformuna da destek veriyor. Konuya ilişkin detaylar ve HP'nin AMD Opteron X tabanlı yeni nesil Moonshot sunucu sistemi videomuzda.

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