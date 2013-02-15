Super Talent'tan 240 MB/sn okuma hızına erişebilen USB 3.0 bellek: Express RC4

Express RC4'ü duyurdu. Express RC4, Super Talent'ın

SSD, flash bellek kartı ve USB bellek gibi veri depolama çözümlerine imza atan Super Talent, yeni USB belleği'ü duyurdu. Express RC4, Super Talent'ın Windows To Go sertifikalı ikinci ürünü ünvanını taşıyor. Daha önce Express RC8 modeli bu sertifikayı almaya hak kazanmıştı.

92.7 mm x 25.0 mm x 8.0 mm ebatlarında tasarlanan ve USB 3.0 arayüzüne destek veren Express RC4, dört kanal MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongasını ve JMicron kontrolcüyü bünyesinde barındırıyor. İhtiyaca göre 32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere dört farklı depolama alanı seçeneğiyle gelen USB bellek, saniyede 240 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 100 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor.



Super Talent, Express RC4 serisinin fiyatı üzerindeki sır perdesini ise henüz kaldırmış değil.



http://www.supertalent.com/WTG/