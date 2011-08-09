Super Talent'tan 67 MB/sn okuma, 24 MB/sn yazma hızı sunan USB bellek: ST2

Teorik olarak 4.8 Gbit / saniyeye kadar veri aktarım hızına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisi yeni nesil anakartlardaki yerini alır almaz, gün geçtikçe USB 3.0 desteği sunan birbirinden yeni ürünlerle karşılaşmaya başladık. Bunlara USB bellekler, harici sabit diskler ve kart okuyucular örnek olarak verilebilir.

SSD sürücü, USB bellek ve RAM gibi çözümler geliştiren Super Talent firması, USB 3.0 destekli yeni USB bellek serisi Express ST2'yi duyurdu. 70 x 18 x 8.0 mm boyutlarında alüminyum tasarıma sahip Express ST2 serisinin kullanıcı ihtiyaçlarına göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.



Firmanın belirttiğine göre 67 MB/sn'ye okuma, 24 MB/sn'ye kadar yazma hızına çıkabilen USB bellekleri, tasarım itibarıyla anahtarlığınıza takıp her an yanınızda kolayca taşıyabiliyorsunuz.



Söylenenlere göre Express ST2 serisinin 8 GB'lık versiyonu için 20$ fiyat belirlenmiş.

