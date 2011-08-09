Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent'tan 67 MB/sn okuma, 24 MB/sn yazma hızı sunan USB bellek: ST2

7 yıl
6,5b
1
5
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teorik olarak 4.8 Gbit / saniyeye kadar veri aktarım hızına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisi yeni nesil anakartlardaki yerini alır almaz, gün geçtikçe USB 3.0 desteği sunan birbirinden yeni ürünlerle karşılaşmaya başladık. Bunlara USB bellekler, harici sabit diskler ve kart okuyucular örnek olarak verilebilir.
SSD sürücü, USB bellek ve RAM gibi çözümler geliştiren Super Talent firması, USB 3.0 destekli yeni USB bellek serisi Express ST2'yi duyurdu. 70 x 18 x 8.0 mm boyutlarında alüminyum tasarıma sahip Express ST2 serisinin kullanıcı ihtiyaçlarına göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.
Firmanın belirttiğine göre 67 MB/sn'ye okuma, 24 MB/sn'ye kadar yazma hızına çıkabilen USB bellekleri, tasarım itibarıyla anahtarlığınıza takıp her an yanınızda kolayca taşıyabiliyorsunuz.
Söylenenlere göre Express ST2 serisinin 8 GB'lık versiyonu için 20$ fiyat belirlenmiş.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lordinarius 7 yıl
neden ssd ler kadar huzlı olamıyorbunlar ? usb 3.0 mı izin vermiyor yoksa bellek çipleri ssdlerde ki gibi raidli olamıyormu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aydolan 7 yıl
Fiyatı çok iyi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
suanki harddiskimden hizli guleyimmi aglayayimmi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 7 yıl
3.0'ın nimetleri :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia X2-01 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim