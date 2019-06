Supercell'in yeni oyunu Clash Royale incelemesi

Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Bu haftaki bölümümüzde, Supercell'in yeni oyunu Clash Royale'in hem kurulumunu hemde incelemesini yapacağız.

Şuan sadece Yeni Zelanda AppStore'da indirilmeye sunulan oyunu ülkemizde nasıl kurabiliriz, dilerseniz gelin bu rehbere bir göz atalım.

Öncelikle iOS cihazımızda Ayarlar bölümünden iTunes ve AppStore kısmına giriyoruz ve mevcut hesabımızdan çıkış yapıyoruz. Ardından AppStore'da herhangi bir uygulama indirmeye çalışıyoruz ve bizden bir Apple Kimliği istiyor. Burada yeni bir kimlik oluşturuyoruz. Ülke kısmında Türkiye'yi değil, Yeni Zelanda'yı seçtikten sonra diğer boşlukları doldurup kurulumu tamamlıyoruz. Artık Yeni Zelanda'da AppStore'da bulunan içerikleri dilediğimiz gibi indirebiliriz.

AppStore'a girdiğimizde ana ekranda zaten Clash Royale karşımıza çıkıyor ve indiriyoruz.

Dilerseniz şimdi Clash Royale'e biraz daha yakından bakalım.

Clash Royale (Ücretsiz-Uygulama içi Satın Alım)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok fazla sevilen ve büyük başarılara imza atan Clash of Clans'ın ardından Supercell, bu kez gerçek zamanlı bir multiplayer savaş oyunu olan Clash Royale'i duyurdu.

Clash of Clans oynayanlar, Clash Royale'da bulunan karakterleri hemen tanıyacaktır keza bir çoğu Clash of Clans'da da bulunuyor. Barbarlar, Archer'lar, Goblinler, Duvar Yıkıcılar ve daha bir çok karakter Clash Royale'a aktarılmış. 5 farklı ekrandan oluşan menüde Shop kısmından gerek oyundan kazandığımız gemlerle gerekse gerçek para ile alışveriş yapabiliyoruz.

Cards bölümünde ise elimizde bulunan karakter kartlarını ve bunların geliştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Clan bölümü 3.levele ulaşınca aktif oluyor. TV Royale kısmında ise eş zamanlı oynanan tüm kapışmaların özetlerini izlemek ve istatistiklerini takip etmek mümkün.

Battle kısmında ise öncelikle 7 adet antrenman savaşını yapıp karakterleri ve özelliklerini öğreniyoruz. Ardından Arena 1'de multiplayer olarak gerçek rakiplerle oynamaya başlıyoruz. Karşılıklı iki savaş bölgesi var ve oyuna başladığımızda karakterlerimizi orta alanı geçemeden yerleştirebiliyoruz. Her karakterin iksir puanı var ve yerleştirdiğimizde bu puanlar bizden eksiliyor. Her bir savaş için 3 dakikalık süre var. Eğer berabere biterse uzatma süresi ekleniyor. Burada akıllı hamleler yaparak süreyi güzel kullanmak gerekiyor. Karakterleri savaş alanına yerleştirdikçe yeni ve farklı karakterler kart haznemizde oluşuyor. Elimizde iksir var ise hızlı hızlı ataklar yapabiliyoruz. Her iki tarafında 3'er kulesi bulunuyor. Bu kulelerden en çok kim yıkarsa, oyunu kazanıyor. Oyunda başlangıçta yarı alanı geçip karakter yerleştiremezken, düşman kalesi yıktıkça, yıkılan kalenin etrafı da bizim için aktif hale geliyor ve oralara da karakter yerleştirebiliyoruz. Direk ana kulelerden diğer kulelere top ve ok fırlatmak mümkün. Rakiple eş zamanlı kapıştığımız için bir yandan atak yaparken, diğer yandan savunma yapmamız gerekiyor.

Açıkcası oynanış stili olarak Hearthstone, Plants vs. Zombies gibi yapımlardan ilham aldıkları çok belli, ama yinede bol aksiyonlu ve sıkılmadan maçlar yapabilmek mümkün. Kapışma esnasında rakibimize hazır kalıp mesajların yanı sıra ağlayan surat, gülen surat gibi komik ifadelerde gönderebiliyoruz. Bu özellikleri daha önce Hearthstone'da görmüştük. Savaş sırasında arenada bulunan izleyicilerin tezahüratları ve tepkileri güzel düşünülmüş. Genel olarak tüm seslendirmeler ve efektler kaliteli.

Kazandığımız her savaş sonunda oyun bize kasa veriyor ve bunların içinde karakterlerin geliştirmeleri ve altınlar çıkıyor.

Kısaca değerlendirmek gerekirse Clash Royale gerçekten keyifli olmuş. Online arenada sıkılmadan macera dolu maçlar çıkarmak mümkün. Clash of Clans'ın yakaladığı başarıya ulaşıp ulaşmayacağınız hep birlikte göreceğiz.

Bu videonun çekildiği tarih itibariyle sadece Yeni Zelanda AppStore'da yer alan oyun yakın zamanda Türkçe dil desteği ile hem iOS hem de Android ile buluşacak. Bu keyifli oyunun boyutu ise 106 MB.