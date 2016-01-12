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Supercell'in yeni oyunu Clash Royale incelemesi

3 yıl
101,9b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Bu haftaki bölümümüzde, Supercell'in yeni oyunu Clash Royale'in hem kurulumunu hemde incelemesini yapacağız.

Şuan sadece Yeni Zelanda AppStore'da indirilmeye sunulan oyunu ülkemizde nasıl kurabiliriz, dilerseniz gelin bu rehbere bir göz atalım.

Öncelikle iOS cihazımızda Ayarlar bölümünden iTunes ve AppStore kısmına giriyoruz ve mevcut hesabımızdan çıkış yapıyoruz. Ardından AppStore'da herhangi bir uygulama indirmeye çalışıyoruz ve bizden bir Apple Kimliği istiyor. Burada yeni bir kimlik oluşturuyoruz. Ülke kısmında Türkiye'yi değil, Yeni Zelanda'yı seçtikten sonra diğer boşlukları doldurup kurulumu tamamlıyoruz. Artık Yeni Zelanda'da AppStore'da bulunan içerikleri dilediğimiz gibi indirebiliriz.

AppStore'a girdiğimizde ana ekranda zaten Clash Royale karşımıza çıkıyor ve indiriyoruz.


Dilerseniz şimdi Clash Royale'e biraz daha yakından bakalım.


Clash Royale (Ücretsiz-Uygulama içi Satın Alım)
Supercell'in yeni oyunu Clash Royale incelemesi
 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok fazla sevilen ve büyük başarılara imza atan Clash of Clans'ın ardından Supercell, bu kez gerçek zamanlı bir multiplayer savaş oyunu olan Clash Royale'i duyurdu.

Clash of Clans oynayanlar, Clash Royale'da bulunan karakterleri hemen tanıyacaktır keza bir çoğu Clash of Clans'da da bulunuyor. Barbarlar, Archer'lar, Goblinler, Duvar Yıkıcılar ve daha bir çok karakter Clash Royale'a aktarılmış. 5 farklı ekrandan oluşan menüde Shop kısmından gerek oyundan kazandığımız gemlerle gerekse gerçek para ile alışveriş yapabiliyoruz.

Cards bölümünde ise elimizde bulunan karakter kartlarını ve bunların geliştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Clan bölümü 3.levele ulaşınca aktif oluyor. TV Royale kısmında ise eş zamanlı oynanan tüm kapışmaların özetlerini izlemek ve istatistiklerini takip etmek mümkün.


Battle kısmında ise öncelikle 7 adet antrenman savaşını yapıp karakterleri ve özelliklerini öğreniyoruz. Ardından Arena 1'de multiplayer olarak gerçek rakiplerle oynamaya başlıyoruz. Karşılıklı iki savaş bölgesi var ve oyuna başladığımızda karakterlerimizi orta alanı geçemeden yerleştirebiliyoruz. Her karakterin iksir puanı var ve yerleştirdiğimizde bu puanlar bizden eksiliyor. Her bir savaş için 3 dakikalık süre var. Eğer berabere biterse uzatma süresi ekleniyor. Burada akıllı hamleler yaparak süreyi güzel kullanmak gerekiyor. Karakterleri savaş alanına yerleştirdikçe yeni ve farklı karakterler kart haznemizde oluşuyor. Elimizde iksir var ise hızlı hızlı ataklar yapabiliyoruz. Her iki tarafında 3'er kulesi bulunuyor. Bu kulelerden en çok kim yıkarsa, oyunu kazanıyor. Oyunda başlangıçta yarı alanı geçip karakter yerleştiremezken, düşman kalesi yıktıkça, yıkılan kalenin etrafı da bizim için aktif hale geliyor ve oralara da karakter yerleştirebiliyoruz. Direk ana kulelerden diğer kulelere top ve ok fırlatmak mümkün. Rakiple eş zamanlı kapıştığımız için bir yandan atak yaparken, diğer yandan savunma yapmamız gerekiyor.


Açıkcası oynanış stili olarak Hearthstone, Plants vs. Zombies gibi yapımlardan ilham aldıkları çok belli, ama yinede bol aksiyonlu ve sıkılmadan maçlar yapabilmek mümkün. Kapışma esnasında rakibimize hazır kalıp mesajların yanı sıra ağlayan surat, gülen surat gibi komik ifadelerde gönderebiliyoruz. Bu özellikleri daha önce Hearthstone'da görmüştük. Savaş sırasında arenada bulunan izleyicilerin tezahüratları ve tepkileri güzel düşünülmüş. Genel olarak tüm seslendirmeler ve efektler kaliteli.

Kazandığımız her savaş sonunda oyun bize kasa veriyor ve bunların içinde karakterlerin geliştirmeleri ve altınlar çıkıyor.

Kısaca değerlendirmek gerekirse Clash Royale gerçekten keyifli olmuş. Online arenada sıkılmadan macera dolu maçlar çıkarmak mümkün. Clash of Clans'ın yakaladığı başarıya ulaşıp ulaşmayacağınız hep birlikte göreceğiz.

Bu videonun çekildiği tarih itibariyle sadece Yeni Zelanda AppStore'da yer alan oyun yakın zamanda Türkçe dil desteği ile hem iOS hem de Android ile buluşacak. Bu keyifli oyunun boyutu ise 106 MB.
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 2 yıl
SuperCell oyunlarını çok beğeniyorum
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DH Misafiri 2 yıl
Cemil1987 clash royale hesabima efsane vi kart istiyorum hep sirada kart geliyor ve insan sikiliyor destasi ve efsanevi kart istiyorum
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba ben clash royale de Ozan77 isin oyuncuyum 6. Arenadayım ve şu ana kadar efsanevi sandık ve kar çıkmadı? Neden supercell yardım efsanevi sandık ver lütfen teşekkürler...
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DH Misafiri 3 yıl
Barbar Fıçısı
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Enola 3 yıl
Ekran kartım oyun oynatmıyo diye bu yaşta bende oynuyorum
şöyle çoluk çocuk az olan bi klan varsa bana pm atabilir
acık zevkli oyunlar oynayalım
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MUSTAFA GS 3 yıl
ARKADAŞLAR CLASH OF CLANS OYNAYANLARI KLANIMIZA BEKLERİZ KLANIM 4 SEVİYE
KLAN ADI: Clans Of TURKEY
KLAN KODU: #8LQVCCRQ
OYNAYANLARI BEKLERİZ
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DH Misafiri 3 yıl
blizzard3
bu adamın yeri donanım haber deyil bence hiçbirseyden anlamayan birisi

yooo bence asıl anlamayan sensin
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Hyrttin 3 yıl
Arkadşlar yeni gelişmekte olan bir clanız. Yardımlaşma mevcut. Herkesi bekliyoruz. Clan adı: MODD.. Clan kodu:#8Q8R9JQ
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba clash royalede klanımıza katılmak isteyen arkadaşları bekleriz seviyeli sohbeti ve bagısı bol olan arkadaslar lutfen klan adı CIHAD-I EKBER benim adım furkan tesekkürler
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jasonjustice 3 yıl
ESCORT Klanımız açılmıştır. Kart yardımı ana önceliğimizdir. Istanbul içi Avrupa ve Anadolu yaka buluşmalarımız olmaktadır. Herkese açığız . Katılımlarınızı bekliyoruz.
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